Spar-Bundle für Nintendo-Switch-Fans: Schnappt euch 3 Top-Spiele zum Spitzenpreis

MediaMarkt und Saturn haben eine attraktive Nintendo-Switch-Aktion gestartet – ihr könnt euch 3 Spiele aus dem Sortiment aussuchen und bezahlt dafür nur 111 Euro. Somit kostet euch eine beliebige Kombination mit Pokémon, Super Mario und The Legend of Zelda nur 37 Euro pro Spiel.

Nintendo Switch: Spar-Bundle bei MediaMarkt und Saturn

Nintendo-Switch-Games sind nur selten richtig günstig zu haben – besonders die großen Namen wie Super Mario, Pokémon, The Legend of Zelda oder Donkey Kong werden nur in absoluten Ausnahmefällen im Preis reduziert. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr die begehrten Games nun aber trotzdem recht günstig abstauben, denn in dem Bundle 3 für 111 Euro kostet jedes einzelne Spiel nur 37 Euro.

MediaMarkt und Saturn bieten euch jetzt für kurze Zeit die Chance, euch drei Switch-Spiele zum Bundle-Preis von 111 Euro zu sichern. Das Angebot gilt für alle Spiele, die vorrätig sind. Vorbesteller sind dagegen ausgeschlossen. Die Rabattaktion läuft bei MediaMarkt und Saturn vom 25. Januar 2024 ab 20 Uhr bis zum 29. Januar 2024 um 9 Uhr.

Zelda, Super Mario und Pokémon im Spar-Bundle schnappen

Je nachdem für welche Spiele ihr euch entscheidet, könnt ihr also ordentlich sparen. Wenn ihr beispielsweise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (aktuell 49,99 Euro), Super Mario Bros. Wonder (aktuell 46,99 Euro) und Hogwarts Legacy (aktuell 52,99 Euro) in den Warenkorb legt, würdet ihr rund 39 Euro sparen (bei MediaMarkt ansehen).

Auch wenn ihr eure Bibliothek stattdessen lieber mit älteren Switch-Klassikern auffüllen wollt, werdet ihr fündig und könnt beispielsweise bei der Kombination von Super Smash Bros. Ultimate (aktuell 59,99 Euro), Mario Kart 8 Deluxe (aktuell 49,99 Euro) und Pokémon: Leuchtende Perle (aktuell 49,99 Euro) rund 49 Euro sparen (bei Saturn ansehen).

In jedem Fall solltet ihr euch allerdings beeilen, denn erfahrungsgemäß gibt es bei der 3-für-111-Euro-Aktion oft einen großen Ansturm auf die beliebtesten Switch-Spiele – und wenn sie einmal ausverkauft sind, könnt ihr sie für euer Traum-Bundle nicht mehr auswählen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 7 beliebtesten Switch-Spiele in Deutschland:

