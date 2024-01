2,66 Euro statt 39,90 Euro: Racing-Hit im Nintendo-Shop massiv reduziert

Rennspiel-Fans finden im Nintendo eShop derzeit ein beachtliches Angebot vor: Gear.Club Unlimited 2 ist für kurze Zeit um 93 Prozent im Preis reduziert und somit schon für unter 3 Euro zu haben – kein Wunder, dass das Spiel damit in die Bestseller-Charts düst.

Nintendo Switch Facts

Rennspiel-Fans können auf der Switch nicht nur in Mario Kart 8 richtig Gas geben – Nintendos Konsole bietet darüber hinaus auch noch einige interessante Alternativen an. Wer es lieber einen Zacken realistischer mag, kann sich jetzt beispielweise Gear.Club Unlimited 2 mit einem Rabatt von 93 Prozent schnappen, der das Spiel direkt in die Nintendo-Charts katapultiert.

Nintendo Switch: Racing-Game um 93 Prozent reduziert

Gear.Club Unlimited 2 bietet euch eine umfangreiche Welt, in der ihr 250 verschiedene Rennen absolvieren könnt. Dabei stehen euch über 50 lizenzierte Autos von Marken wie Porsche, McLaren, Alfa Romeo, BMW und vielen anderen zur Verfügung. In eurer Garage könnt ihr eure stetig wachsende Sammlung an Edelkarosserien bewundern, bevor ihr sie wieder auf die Strecke bringt, um Rennen gegen eure Konkurrenten zu gewinnen.

Schaut euch hier den Trailer zu Gear.Club Unlimited 2 an:

Gear.Club Unlimited 2: Official Trailer

Gear.Club Unlimited 2 kann auf Metacritic mit 57 beziehungsweise 5.7 Punkten insgesamt nur einen mittelprächtigen Kritiker- und User-Score vorzeigen. Allerdings gibt es durchaus auch Spieler, die dem Arcade-Racer positive Seiten abgewinnen können, auch wenn das ironischerweise etwas limitierte Gameplay und Framerate-Probleme angeprangert werden (Quelle: Metacritic).

Zum Glück müsst ihr aktuell auf der Switch aber auch nicht allzu viel Risiko eingehen, denn Gear.Club Unlimited 2 ist noch bis zum 18. Januar 2024 radikal im Preis reduziert und bereits für 2,66 Euro statt 39,90 Euro zu haben (im Nintendo eShop ansehen).

Switch-Charts: Racing-Games geben mächtig Gas

Gear.Club Unlimited 2 kann aktuell mit dem 93-Prozent-Rabatt in den Switch-Charts den 5. Platz ergattern – somit lässt das Game unter anderem Garfield Kart Furious Racing hinter sich, das vor Kurzem ebenfalls stark rabattiert war. Racing-König Mario Kart 8 lässt das Reifenquietschen der Konkurrenz allerdings ziemlich kalt, denn der Fan-Liebling ist grüßt mal wieder von Platz 1 in den Switch-Charts.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.