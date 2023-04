In Deutschland ist die Kaffeekultur stark verbreitet. Doch die konventionelle Produktion und der Handel von Kaffee ist meist kritisch zu betrachten. Dem wollen Edeka, MediaMarkt und Saturn entgegenwirken.

CoffeeB: Bällchen statt Kapseln für mehr Nachhaltigkeit

Ob zum Wachwerden, passend zum Kuchen oder einfach zum Genießen – für viele von uns gehört Kaffee einfach mit dazu. Doch das beliebte Heißgetränk bringt auch diverse Probleme mit sich: Neben dem Koffein, das abhängig machen kann, sind die Arbeitsverhältnisse der Kaffeebauern selten fair und ebenso ist der entstehende Müll problematisch. Weltweit sorgen 63 Milliarden verkaufte Kaffeekapseln, wie wir sie zum Beispiel von Nespresso und anderen Marken kennen, für knapp 100.000 Tonnen Abfall – oft aus Kunststoff und/oder Metall.

Edeka möchte sich für mehr Nachhaltigkeit beim Kaffee-Genuss einsetzen. Dafür ist der Unternehmensverbund seit April diesen Jahres alleiniger Lebensmitteleinzelhandels-Partner von CoffeeB (Quelle: Edeka). Die Kooperation gilt für 12 Monate.

Der Kaffee von CoffeeB wird zu kleinen Bällchen geformt, die von einer kompostierbaren Schutzschicht umgeben sind. Zusätzlich stammt der Kaffee aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert nach Fairtrade, Bio oder Rainforest Alliance. Die Kaffeekapseln (bzw. Bällchen) sind – je nach Röstung – für 3,69 Euro oder 3,99 Euro als 9er-Packung erhältlich. Neben Edeka sind auch Saturn und MediaMarkt Partner von CoffeeB und bieten den Kaffee ebenfalls an.

CoffeeB ist laut Hersteller das „weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel“ (Bildquelle: CoffeeB)

Zum nachhaltigen Kaffee gehört auch die effizient arbeitende Kaffeekapselmaschine „Globe“. Diese besteht zum Teil aus recycelten Materialien und arbeitet stromsparend, da sie sich nach einer Minute selbst ausschaltet. Zusätzlich kann das Gerät leicht auseinandergebaut und repariert werden. Die Kaffeemaschine erhaltet ihr für 150 Euro sowohl bei Edeka als auch MediaMarkt und Saturn. Dieses neue „Kaffeekapselsystem“, bestehend aus der Kaffeemaschine und den Kaffee-Bällchen, wurde von dem Unternehmen Delica entwickelt, das zu Migros, einem schweizerischen Handelsunternehmen gehört (Quelle: Presseportal).

So unfair ist der Kaffee-Handel

Der konventionelle Kaffeehandel ist auf vielen Ebenen unfair und problematisch: So ist der Anbau für die Kleinbauern sehr arbeitsintensiv und die Bezahlung durch die Großhändler schlecht. Zusätzlich wird Kaffee meist als Monokultur – also als einzige Pflanze – angebaut und mit Pestiziden versehen, was dem Boden strapaziert (Quelle: Utopia). Dahingehend ist das Fairtrade-Siegel eine gute Orientierung: Neben einem umweltfreundlichen Anbau garantiert es den Kleinbauern faire Bezahlung und Rechte. Außerdem haben Kaufende die Möglichkeit, die Lieferwege von Fairtrade-Kaffee nachzuverfolgen.

Die Kooperation von Edeka, MediaMarkt und Saturn mit CoffeeB ist somit ein Schritt für mehr Nachhaltigkeit in der Kaffee-Branche. Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG, betont: „Im Zuge der nachhaltigen Ausrichtung von Edeka ist CoffeeB eine große Bereicherung für unser Produktportfolio. Das innovative Zero-Waste-Kaffeesystem teilt unser Ziel, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Mit dieser Zusammenarbeit tragen wir einen weiteren Teil dazu bei, nicht nur den Genuss, sondern vor allem auch die Natur und Umwelt für nachfolgende Generationen zu erhalten.“

