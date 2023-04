Ihr wollt ein schnell verfügbares E-Auto und euch dabei keine Gedanken um Dinge wie Versicherung, Verschleiß, Wartung und Zulassung machen müssen? Dann solltet ihr euch diese Aktion von MediaMarkt-Saturn und like2drive nicht entgehen lassen: Im Angebot sind E-Autos im Abo schon ab 339 Euro im Monat. Mit dabei ist auch das Tesla Model 3 ab 499 Euro im Monat.

Tesla & Co. im Abo mit like2drive: bis auf Laden alles inklusive

Wenn ihr auf der Suche nach einem E-Auto seid und gerade nur noch auf ein gutes Angebot wartet, solltet ihr jetzt bei like2drive vorbeischauen. Dort gibt es in Kooperation mit MediaMarkt-Saturn eine Auswahl von 5 E-Autos im Auto-Abo für eine monatliche Rate ab 339 Euro (Angebot bei like2drive anschauen). Das Auto-Abo beinhaltet alle Kosten bis auf das Aufladen des Fahrzeugs und die Vertragslaufzeiten betragen je nach Modell zwischen 1 und maximal 12 Monaten. Die Aktion läuft bis zum 30.04.2023.

So bekommt ihr zum Beispiel einen Tesla Model 3 Standard Range für 499 Euro im Monat. Die Variante mit größerer Leistung und verbesserter Reichweite (Long Range) bekommt ihr bereits ab 549 Euro im Monat.

Die angebotenen Fahrzeuge im Überblick:

Modell Elektr. Reichweite (km) Freikilometer (mtl.) Verfügbarkeit Laufzeit Preis (mtl.) Tesla Model 3 491 1.500 2-4 Wochen Ab 1 Monat 499 Euro

Tesla Model 3 Long Range 602 1.500 2-4 Wochen Ab 1 Monat ab 549 Euro Mini Cooper SE Classic Trim 203 833 16-20 Wochen 12 Monate ab 339 Euro Polestar 2 Long Range Single Motor 551 1.000 2-4 Wochen 6 Monate 509 Euro Cupra Born 424 833 8-12 Wochen 12 Monate ab 469 Euro

Auto-Abo: Das Konzept auf einen Blick

Wie bei Auto-Abonnements üblich, sind in der monatlichen Rate alle Kosten wie Zulassung, Bereifung, Wartung, Kfz-Steuer und Vollkaskoversicherung enthalten – aber mit Ausnahmen: Die Kosten für den Ladestrom müsst ihr selbst bezahlen. Falls ihr Scheibenwasser auffüllen müsst, sind diese Kosten ebenfalls nicht durch das Abo abgedeckt.



Die Abo-Laufzeiten variieren je nach Modell ebenso wie die Freikilometer. Besonders attraktiv ist das Model 3, denn ihr könnt es für 499 Euro einfach mal einen Monat lang ausprobieren und damit 1500 Kilometer fahren.

Ihr könnt die Autos bei einem von acht bundesweiten Standorten abholen oder fahrzeugabhängig auch eine Zustellung des Fahrzeugs an euren Wohnort gegen eine gesonderte Gebühr in Höhe von 249 Euro in Anspruch nehmen.

Der Vertrag endet – ohne Kündigung – automatisch nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit. Aber Vorsicht: Wenn ihr mehr Kilometer fahrt als im Vertrag festgelegt, wird es teuer und ihr zahlt pro mehr zurückgelegtem Kilometer je nach Modell extra.

Im Auto-Abo inkludiert:

Versicherung

Überführung

Wartung/Inspektion

KFZ Steuer

Zulassung

Jahresgerechte Bereifung

Als Abholorte stehen zur Verfügung:

Großraum Aachen

Großraum Berlin

Großraum Düsseldorf

Großraum Frankfurt

Großraum Hamburg

Großraum München

Großraum Osnabrück

