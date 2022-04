MediaMarkt hat für kurze Zeit Hammer-Angebot auf ausgewählte 4K-TVs. Außerdem sichert ihr euch ab sofort die brandneuen LG-Modelle mit extra Cashback! Wir zeigen euch wie's geht und welche 3 TVs sich richtig lohnen.

LG Electronics Facts

LG bringt auch in diesem Jahr wieder neue Smart-TVs an den Start – darunter den 55-Zoller LG OLED55G29LA aus der LG OLED evo Gallery Edition. Beim Kauf bis spätestens 05.06.2022 und anschließender Registrierung, sichert ihr euch Cashback in Höhe von 257,04 Euro. Damit reduziert sich der Preis bei MediaMarkt auf effektiv 2.141,96 Euro.

Bildquelle: LG

Als Teil der Gallery Edition ist der 4K-TV für eine lückenlose und flache Wandmontage geeignet. Das herausragende OLED-evo-Panel bietet euch perfektes Schwarz, intensive Farben, pixelgenaue Helligkeitsstseuerung, bestmögliche Blickwinkelstabilität, HDR-Support (HGiG, HDR 10 Pro, Dolby Vision) und intelligente Bildverbesserungsmodi. Integriert ist zudem ein modernes Soundsystem mit Dolby Atmos. Außerdem besitzt der LG OLED55G29LA HDMI 2.1-Anschlüsse, unterstützt VRR (Nvidia G-Sync, AMD FreeSync), HGiG-HDR sowie ALLM für ein optimales Gaming-Erlebnis.

Zu den genauen TV-Details zählen:

55 Zoll

UHD 4K-TV (OLED-Display)

3.840 x 2.160 Pixel Bildschirmauflösung

120 Hz Bildwiederholungsfrequenz

4.2-Soundsystem

4 × HDMI 2.1

3 × USB

1 × LAN

1 × CI-Slot

1 × optischer Ausgang

LG OLED55G29LA OLED 4K-TV (55 Zoll) Neu bei MediaMarkt mit Cashback sichern: Neuer LG 4K-TV mit OLED-Display, webOS 22 mit ThinQ und 4.2-Soundsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.04.2022 13:51 Uhr

Alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen zur Cashback-Aktion findet ihr direkt auf der folgenden Angebotsseite.

LG 4K- & Smart-TVs im Mega-Sale

Wer nach einer etwas günstigeren Alternative sucht, findet aktuell zwei weitere spannende TV-Angebote bei MediaMarkt. Den erstklassigen LG OLED65C17LB OLED-TV, Modelljahr 2021, bekommt ihr als 65-Zoll-Highlight für kurze Zeit zum reduzierten Preis von 1.644 Euro statt 2.799 Euro. Mit dem Angebot bei MediaMarkt gibt es obendrauf kostenfreien Versand zu euch nach Hause.

Zu den Geräte-Highlights zählen:

65 Zoll

UHD 4K-TV (OLED-Display)

3.840 x 2.160 Pixel Bildschirmauflösung

120 Hz Bildwiederholungsfrequenz

Steuerbar via App/Sprachassistent

2.2-Soundsystem

4 × HDMI

3 × USB

1 × LAN

1 × CI-Slot

1 × optischer Ausgang

LG OLED65C17LB OLED-TV, 65 Zoll Statt 2.799 Euro UVP: LG-TV mit 4K und OLED-Display, 4.2 Soundsystem, 120 Hz, 4x HDMI 2.1-Anschlüssen – perfekt fürs Gaming in 4K@120 fps. 2021er Modell mit Alpha9-Gen4-Prozessor. Aktueller Bestpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.04.2022 14:01 Uhr

LG-TV unter 350 Euro für kurze Zeit

Als absoluten Schnäppchen-Tipp holt ihr euch den LG 32LQ63006LA mit FHD-Display und Smart-TV-Funktionen für nur 333 Euro bei MediaMarkt. Wem 32 Zoll ausreichen und wer einfach nur seine Lieblingsserien streamen möchte oder für Gaming auf einen großen 4K-Bildschirm verzichten kann, bekommt hier einen Super-Deal zum Sparpreis inklusive Versand.

Zum Angebot gehören:

32 Zoll

FHD-TV (LED-Display)

1.920 x 1.080 Pixel Bildschirmauflösung

50/60 Hz Bildwiederholungsfrequenz

LED Hintergrundbeleuchtung

App-steuerbar

2.0-Soundsystem

2 × HDMI

1 × USB

1 × LAN

1 × CI-Slot

1 × optischer Ausgang

LG 32LQ63006LA FHD-TV (32 Zoll) Statt 399 Euro UVP: LG Flat-TV mit 32 Zoll / 80 cm, Full-HD, SMART TV, webOS 22 mit ThinQ und kostenlosem Versand. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.04.2022 14:05 Uhr

Weitere Details dazu sowie spannende Deals und Angebote findet ihr direkt im Online-Shop von MediaMarkt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).