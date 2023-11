Neue Wärmepumpen-Technologie beseitigt drei große Nachteile

Wärmepumpen werden in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie in Deutschland geheizt wird. Schon jetzt sind viele Wärmepumpen im Einsatz, zukünftig sollen sie aber immer mehr alte Öl- und Gasheizungen ersetzen und das Heizen so klimafreundlicher machen. Eine neue Technologie könnte die Wärmepumpen auf ein neues Level heben und für mehr Menschen erschwinglich machen. Auch andere Probleme würden gelöst.

Neue Wärmepumpen-Technologie würde Nachteile beseitigen

Spätestens seit der eingeleiteten Wärmewende in Deutschland sind Wärmepumpen ein riesiges Thema. Entsprechend wichtig ist die Weiterentwicklung, damit neue Technologien in kommenden Produkten zum Einsatz kommen. Aktuell arbeiten Forscher aus Großbritannien und Luxemburg an einer neuen Lösung, bei der kein Kompressor mehr zum Einsatz kommt, sodass auf klimaschädliches Kühlmittel verzichtet werden kann. Stattdessen soll ein elektrokalorischer Effekt zum Einsatz kommen, bei dem die Temperatur durch elektrische Felder verändert wird (Quelle: Nature).

Diese neue Wärmepumpen-Technologie würde drei große Vorteile besitzen:

Umweltfreundlicher: Da keine klimaschädlichen Kühlmittel zum Einsatz kommen müssen, würde eine Wärmepumpe deutlich klimafreundlicher werden.

Da keine klimaschädlichen Kühlmittel zum Einsatz kommen müssen, würde eine Wärmepumpe deutlich klimafreundlicher werden. Kleiner: Wärmepumpen mit dieser Technologie würden erheblich kleiner sein und könnten so einfacher und an vielen neuen Stellen verbaut werden.

Wärmepumpen mit dieser Technologie würden erheblich kleiner sein und könnten so einfacher und an vielen neuen Stellen verbaut werden. Günstiger: Da hier kein Kompressor zum Einsatz kommt, könnten solche Wärmepumpen durch ihre deutlich simplere Konstruktion günstiger werden.

Wo viele Vorteile sind, muss es aber auch Nachteile geben. In dem Fall ist es die Effizienz der Wärmepumpe. Diese kann mit den klassischen Lösungen mit Kühlmittel noch nicht mithalten. An dem Punkt wollen die Forscher aber weiterhin arbeiten, damit die neue Technologie gleichwertig wird und die Vorteile überwiegen.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Wärmepumpen werden immer besser

Es braucht keine komplett neue Technologie, um Wärmepumpen besser zu machen. Auch klassische Wärmepumpen mit Kühlmittel werden von Generation zu Generation immer effizienter, leiser und auch umweltfreundlicher. Aktuell stehen wir noch am Anfang der Entwicklung und in den nächsten Jahren dürften viele Verbesserungen auf uns waren, die Wärmepumpen zu einer starken Alternative zur klassischen Heizung machen.

