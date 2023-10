Nur mit PS Plus: Sony verrät Starttermin für neues PS5-Feature

Das PS5-Cloud-Streaming-Feature verlässt schon sehr bald seine Beta-Phase und dann können alle PS-Plus-Premium-Mitglieder davon Gebrauch machen. Wann es genau losgeht und welche Details euch erwarten, verrät Sony in einem frischen Blogpost.

PlayStation 5 Facts

Aktuell kostet die Premium-Mitgliedschaft von PS Plus rund 17 Euro im Monat:

PlayStation Guthaben für PlayStation Plus Premium | 1 Monat | 20 EUR | PS4/PS5 Download Code - PSN d Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2023 13:13 Uhr

Originalmeldung:

Im Juni 2023 hat Sony einen internen Test von Cloud-Streaming für PS5-Spiele angekündigt, der schon bald in einer öffentlichen Beta-Phase ausgeweitet werden sollte. Jetzt ist es soweit und Premium-Mitglieder von PS Plus erhalten die Chance, PS5-Spiele über die Cloud zu streamen. Nur dort soll das Feature nämlich in Zukunft verfügbar sein.

Sony verschickt Einladungen für PS5-Cloud-Streaming

Wie User auf Twitter zeigen, hat Sony Einladungen per Mail an glückliche PS-Plus-Premium-Mitglieder versendet. Darin wird ihnen der Zugang zur öffentlichen Beta und dem kommenden Streaming-Feature für ihre PS5 gewährt:

Diese PS5-Spiele sind am Start

Während sich Sony in seiner Ankündigung noch sehr ungenau ausdrückte, haben verschiedene User auf Resetera die Liste der aktuell verfügbaren PS5-Spiele der öffentlichen Beta geteilt:

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Fortnite

Fall Guys

Destiny 2

Returnal

Demon’s Souls

Death Stranding

Sackboy: A Big Adventure

Destruction AllStars

Fall Guys

Demon Slayer (Testversion)

Resident Evil Village (Testversion)

Sony setzt auf 4K-Cloud-Streaming

Die größte Überraschung dürfte wohl in der möglichen Auflösung des Cloud-Streamings liegen. Während Konsolen-Konkurrent Xbox aktuell nur eine Maximalauflösung von 1080p bietet, setzt Sony auf 2160p – also volle 4K.

Das berichten mehrere Spielerinnen und Spieler auf Resetera. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob es sich bei den angegebenen 4K um eine Render-Auflösung im Spiel oder um eine Streaming-Auflösung handelt, also die tatsächliche Größe an Bildern, die auf eure PS5 übertragen werden. Das macht nämlich einen großen Unterschied in der Qualität und ist auch von eurer Internetgeschwindigkeit abhängig.

Wenn ihr am Betaprogramm für PS5-Systemsoftware teilnehmen wollt, könnt ihr euch hier registrieren:

Und wenn ihr einen genaueren Überblick über Cloud-Gaming-Anbieter braucht, haben wir hier den richtigen Artikel für euch:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.