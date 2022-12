Ob im Home-Office, Heimkino oder beim Zocken am PC: Philips-Hue-Leuchten sorgen für stimmungsvolles Ambiente in anpassbaren Farben. Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt die smarten Lampen zum Tiefstpreis. Wir verraten euch die Highlights.

Philips Hue Facts

Mehr Licht! Passend zur dunkleren Jahreshälfte spendiert MediaMarkt starke Rabatte auf zahlreiche Lampen und Leuchten von Philips Hue – mit den Produkten könnt ihr einfach und günstig eure Beleuchtung zuhause aus- und nachrüsten. Das reicht von Stehlampen, die passend zu eurer Lieblingsserie oder Musik dynamische Farbverläufe erzeugen bis hin zu Lightstrips, die ihr an die Rückseite eures Monitors klebt und die das Bild mit Farbverläufen an der Wand optisch vergrößern.

Philips Hue Stehleuchte im MediaMarkt-Sale

Mit der Philips Hue Gradient Signe Oak spart ihr aktuell 15 Prozent und bekommt die Stehleuchte bei MediaMarkt für 294,99 Euro statt 349,99 Euro UVP. Uns überzeugt hier vor allem das schlanke und moderne Design.

Neben Farbverläufen, vorgefertigten Lichtszenen und individuell wählbaren Farben simuliert die Philips Hue Gradient Signe Oak alternativ auch die Morgensonne oder einen Sonnenaufgang – für ein entspanntes Aufwachen statt nervigem Wecker.

Philips Hue Gradient Signe Oak Statt 349,99 Euro UVP: Philips Hue Gradient Signe Oak dimmbare Stehleuchte mit 1.800 lm, 2.000 - 6.500 Lichtfarben und WLAN-Support. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2022 09:40 Uhr

Philips Hue Tischleuchte zum Sparpreis

Alternativ findet ihr bei MediaMarkt auch die Philips Hue Gradient Signe Oak als etwas kleinere Tischleuchte zum reduzierten Preis von 209,99 Euro statt 239,99 Euro. Mit der kompakteren Größe und einer Höhe von 55,3 cm eignet sie sich ideal als smarte Nachttischlampe oder Highlight auf dem Schreibtisch.

Philips Hue Gradient Signe Oak Statt 239,99 Euro UVP: Philips Hue Gradient Signe Oak dimmbare Stehleuchte mit 730 lm, 2.000 - 6.500 Lichtfarben und WLAN-Support. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2022 10:05 Uhr

Perfektes Gaming-Setup mit Philips Hue Lightstrips

Wer wiederum für immersive Spieleerlebnisse sorgen will, sollte einen Blick auf die Philips Hue Play Gradient Lightstrips werfen. Für 139,99 Euro inklusive kostenlosem Versand spendiert ihr euren Monitoren (oder auch TVs) geniales Umgebungslicht in 16 Millionen Farben.

Ambilight zum Sparpreis: Mit Philips Hue Play Gradient Lightstrips Monitore jetzt günstig nachrüsten. (Bildquelle: Philips / MediaMarkt)

Die Lightstrips lassen sich dafür einfach mit der mitgelieferten Halterung für 24- bis 27-Zoll-Monitore anbringen. Es gibt aber auch eine Version für größere Monitore. Der Clou: Ihr könnt je nach Game schnell zwischen Modi und Intensität wechseln und euch dafür sogar eigene Shortcuts in der App erstellen.

PHILIPS Hue Play Gradient PC 24/27” Lightstrip 2000 - 6500 Mit kostenlosem Versand: Philips Hue Play Gradient Lightstrips für 24/27-Zoll-Monitore, App-Steuerung mit Shortcuts,16 Millionen Farben und intensive Farbverläufe für immersive Gaming-Setups. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2022 10:05 Uhr

So funktioniert Philips Hue

Philips Hue ist eines der am weitesten verbreiteten smarten Lichtsysteme am Markt. Im Hue-Portfolio befinden sich zahllose Leuchtmittel und Lampen in etlichen Formen und Designs, für Drinnen und Draußen. Je nach Lampe kann man Helligkeit, Farbe und/oder Farbtemperatur flexibel anpassen – per App, am Schalter, eingebettet in ein Smart-Home-System und/oder mithilfe der gängigen Sprachassistenten. Über die App kann mit passender Hardware auch Entertainment-Bereiche definieren und so beispielsweise dynamisch ans Bild auf einem Fernseher oder Monitor angepasste Rückbeleuchtung erhalten – ähnlich wie bei Philips’ Ambilight-System.

Weitere Philips-Hue-Schnäppchen bei MediaMarkt

Alle weiteren Angebote der aktuell reduzierten Philips-Hue-Lampen und -Leuchten findet ihr auf dieser Übersichtsseite direkt bei MediaMarkt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.