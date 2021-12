Pokémon Legenden: Arceus ist das nächste große Spiel, auf das Fans sich freuen können. Wenn es nach einem Leaker geht, wartet auf euch nicht nur ordentlich Spielspaß, sondern auch das längste Pokémon-Spiel aller Zeiten.

Pokémon: Arceus soll das längste Hauptspiel der Reihe sein

Mit dem kommenden Spiel Pokémon Legenden: Arceus geht das Franchise in eine völlig neue Richtung, und wenn es nach einem Leaker geht, wird es das umfangreichste Pokémon-Spiel aller Zeiten.

„Dieses Spiel hat die längste Spieldauer im Mainline-Genre. Euer endgültiges Ziel ist es, Arceus zu fangen (ich frage mich, wie viele Spieler das schaffen), und außerdem den Hisuian-Pokédex zu vervollständigen, wenn ihr in diesem Einzelspieler-Abenteuerspiel keine Shinys jagen wollt.“

Das ist durchaus möglich, denn Arceus ist zwar kein echtes Open-World-Spiel, doch es gibt so viele Orte, die darauf warten, von euch erforscht zu werden und so viele Taschenmonster, die ihr fangen könnt – da möchte man dem Gerücht doch gern Glauben schenken.

Außerdem sei es laut Twitter-Nutzer Riddler Khu das Ziel, Arceus selbst zu fangen und das Pokédex voll zu bekommen. Eine Mammutaufgabe, in die ihr viel Zeit investieren müsst.

Ob die Länge des Spiels die bisherigen der Pokémon-Reihe wirklich übertreffen wird, bleibt abzuwarten. Offiziell gibt es bis jetzt keine Angabe zur Spiellänge.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

Pokémon Legends Arceus: Eine bekannte Region. Eine neue Geschichte.

Leaker Riddler Khu hat noch einen Tipp für euch

In weiteren Tweets gibt euch Riddler Khu gleich ein paar Tipps mit auf den Weg, die euch im Spiel weiterhelfen helfen könnten. So empfiehlt er euch zum Beispiel, bei der Erkundung der Hisui-Region besonders auf Beeren, Erze und andere Ressourcen zu achten.

Außerdem bestätigte er, dass auch schillernde Pokémon auf der Übersichtskarte zu sehen sein werden, genauso wie in Let's Go Pikachu und Evoli. Dies ist eine Funktion, die in den letzten Versionen von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle fehlte.

Was sonst noch so auf euch wartet, werdet ihr am Release-Tag, den 28. Januar 2022, selbst erfahren.

