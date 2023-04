Mit einem Mega-Rabatt von 65 Prozent hat sich Mafia: Definitive Edition zurück in die PlayStation-Charts gekämpft. Mehr als zwei Jahre nach dem Release kann sich der Open-World-Hit daher mit Fug und Recht wieder als PS4-Bestseller bezeichnen.

Sony PlayStation Facts

Nach seinem ursprünglichen Release 2002 hat sich Mafia schnell als atmosphärischer und hochwertiger Spiele-Hit etabliert. 2020 hat das Open-World-Game dann mit der Definitive Edition ein aufwendiges Remake erhalten, das das Abenteuer nicht nur in grafischer Sicht verbessert hat. Im PlayStation-Store könnt ihr euch Mafia: Definitive Edition jetzt zum Sparpreis von nur 13,99 Euro für die PS4 und PS5 schnappen. Das Angebot gilt noch bis zum 13. April 2023.

Mafia: Definitive Edition ist neuer PlayStation-Besteller

In Mafia spielt ihr während der Prohibitionszeit den Taxifahrer Tommy Angelo, der durch eine schicksalshafte Begegnung in die kriminellen Machenschaften der Unterwelt hineingezogen wird. Von nun an müsst ihr die Karriereleiter der Mafia erklimmen und könnt euch mit diversen Aufträgen Geld, Respekt und Einfluss verdienen.

Schaut euch den Trailer zu Mafia: Definitive Edition an:

Mafia: Definitive Edition - Launch Trailer "When All is Not What it Seems"

Das Remake von Mafia hat nicht nur die Grafik des Open-World-Klassikers aufpoliert, ihr könnt euch außerdem auf einen neu aufgenommenen Soundtrack und angepasste und erweiterte Missionen freuen. Mafia: Definitive Edition ist aktuell im PlayStation-Store um satte 65 Prozent im Preis reduziert – statt 39,99 Euro kostet das Spiel derzeit nur 13,99 Euro.

PlayStation-Charts: Open-World-Hits ganz weit vorne

In den PlayStation-Charts stürmt Mafia: Definitive Edition derzeit auf Rang 4. Wie populär das Open-World-Genre ist, beweist ein Blick auf die anderen Spiele in den Top 10, denn mit Watch Dogs: Legion und dem Spitzenreiter No Man’s Sky finden sich gleich zwei weitere Genre-Vertreter in der Bestseller-Liste der PS4 und PS5 wieder. (Quelle: PlayStation)

Nicht nur PlayStation-Fans haben Grund zum Feiern. Auch Sony selbst darf gerade einen beachtlichen Erfolg verbuchen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.