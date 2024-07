Xbox-Sensation: Neues Features spart euch massig Speicherplatz

Microsoft arbeitet daran, ein langjähriges Problem von Xbox-Nutzern zu beheben. Derzeit testet das Unternehmen eine neue Funktion, die Speicherplatzprobleme der Konsolen lösen und damit einen großen Wunsch vieler Gamer lösen könnte.

Xbox: Wählt künftig selbst, was ihr installieren möchtet

Die Nachfrage nach umfangreichen und optisch beeindruckenden Spielen wächst stetig, was zu immer größeren Download-Größen führt. Heute benötigen viele Spiele mindestens 100 GB Speicherplatz auf der Festplatte, was insbesondere Konsolenspieler vor Herausforderungen stellt. Microsoft arbeitet jedoch an einer Lösung für dieses Problem.

Das Unternehmen möchte Xbox-Nutzern künftig die Möglichkeit bieten, vor der Installation auszuwählen, welche Teile eines Spiels heruntergeladen werden sollen, um zum einen Speicherplatz zu sparen und zum anderen die Downloadzeit zu verkürzen. Spiele, die diese neue Option unterstützen, sollen zunächst als kleinerer Download erscheinen. Nutzer sollen dann entscheiden können, ob sie zusätzliche Inhalte wie Multiplayer-Features oder HD-Texturen herunterladen möchten. Diese flexible Installation ist besonders vorteilhaft für die digitale Xbox Series S, die nur einen kleinen internen Speicher hat.

Die neue Funktion wird derzeit über das Xbox-Insider-Programm getestet, das ausgewählten Nutzern frühzeitigen Zugriff auf neue Spiele und Features gewährt. Wann das Projekt der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, ist bisher noch nicht bekannt.

Xbox: Spiel-Updates künftig vorab herunterladen

Microsoft testet derzeit außerdem die Möglichkeit, Xbox-Spiel-Updates vorab herunterladen zu können, um den digitalen Speicherplatz zu optimieren. Besonders für die digitale Xbox Series S mit ihrem begrenzten internen Speicher ist dies wichtig, um Zeit und Platz zu sparen.

