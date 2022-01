Seit Jahren arbeiten Fans an einem „Resident Evil 4“-HD-Projekt. Jetzt scheinen sie am Ende angelangt zu sein und haben einen finalen Trailer dazu veröffentlicht, der bei der Community sehr gut ankommt.

Resident Evil 4 hat in den letzten Jahren einige offizielle Portierungen und Neuveröffentlichungen erlebt, doch viele werden sich einig sein – die offizielle HD-Version des Spiels könnte besser sein. Gut, dass sich im Jahr 2014 eine Gruppe von Fans zusammengetan hat, um dem ikonischen Spiel ein Makeover zu verpassen.

In nur ein paar Tagen soll die Mod zum Download zur Verfügung stehen und Albert Marin, Teil der Gruppe, hat nun den finalen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Er erklärt, welche Vorteile die Mod für das Spiel bringt. Nicht nur die Texturen sehen besser aus, auch die Benutzeroberfläche, die Lichteffekte und tausende 3D-Modelle wurden überarbeitet.

Ursprünglich sollte die Mod erst ab dem 22. Februar 2022 zur Verfügung stehen, doch wie es scheint, ist die Gruppe schneller vorangekommen. Solltet ihr an der Mod interessiert sein, müsst ihr euch also nicht mehr lang gedulden. „Resident Evil 4“-HD-Project soll ab dem 2. Februar 2022 auf der Hauptwebseite zum Download bereitstehen.

Aus den Kommentaren unter dem Video lässt sich herauslesen, dass sich die Community sehr auf das Ergebnis freut:

„Ein absolut monumentaler Meilenstein. Jeder, der an diesem Projekt beteiligt war, verdient wirklich das aller größte Lob. Der Aufwand, der hier betrieben wurde, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich meine, für dieses Projekt haben Leute buchstäblich HQ-Fotos von realen Orten auf der ganzen Welt gemacht, um einige Texturen so genau wie möglich nachzubilden. Das ist Wahnsinn. Und das ist nur ein einziges cooles Detail. Es gibt tonnenweise neue Renderings, und man hat die Wahl zwischen HD-Versionen der Originaltexturen und diesen komplett neuen Renderings usw. Es ist fantastisch“, so der bestbewertete Kommentar unter dem Video.