Xbox hat einen neuen Sale gestartet, bei dem ihr euch Mega-Rabatte sichern könnt. Insgesamt findet ihr im Microsoft-Store über 700 Spiele stark reduziert, darunter viele große Namen wie Call of Duty, Halo, GTA und mehr.

Ab jetzt könnt ihr euch im Xbox-Store über 700 Spiele zu stark reduzierten Preisen sichern. Bei den Angeboten habt ihr die Chance, bis zu 80 Prozent zu sparen und findet in der Auswahl auch viele Spiele, die für die neuesten Microsoft-Konsolen, die Xbox Series X|S, optimiert sind. Wir präsentieren euch hier die Highlights des großen Sales.

Xbox-Sale: Top-Games massiv im Preis reduziert

Mit über 500 Spielen bietet der aktuelle Sale im Xbox-Store eine riesige Auswahl an Ersparnissen. Ihr könnt euch Spiele aus namhaften Franchises wie Tomb Raider, Grand Theft Auto, Gears of War oder Resident Evil zu günstigen Preisen schnappen, findet aber ebenfalls Indie-Perlen und Kult-Lieblinge. Die Angebote sind je nach Spiel unterschiedlich lang gültig, ihr solltet euch aber am besten nicht allzu viel Zeit lassen:

Mit diesem umfangreichen Sale im Microsoft-Store kommen wohl so ziemlich alle Xbox One und Xbox-Series-X|S-Besitzer voll auf ihre Kosten – ganz gleich, ob ihnen der Sinn nach Action, Abenteuer oder Strategie steht.

