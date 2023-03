Nach dem Willen der EU soll eine Sanierungspflicht für alte Wohnhäuser kommen. Jetzt hält Bundesbauministerin Klara Geywitz von der SPD dagegen. Ihr zufolge seien die Pläne nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Es würde sich um einen „harten Eingriff“ in die Eigentumsrechte der Hausbesitzer handeln.

EU-Sanierungszwang: Ministerin hält dagegen

Das EU-Parlament hat den Weg für eine Sanierungspflicht alter Wohnhäuser freigemacht. Diese soll dabei helfen, die EU klimaneutral zu gestalten. Alleine in Deutschland könnten sich die Kosten auf 245 Milliarden Euro summieren, wobei die EU selbst einen Fördertopf von 150 Milliarden Euro bereitstellt.

Jetzt hat sich die Bundesbauministerin Klara Geywitz in einem Interview mit dem Deutschlandfunk zu dem Thema positioniert. Sie kritisiert dabei deutlich, dass ein Sanierungszwang per Gesetz einen „absolut harten Eingriff in die Eigentumsrechte der Hausbesitzer“ darstelle, was aus ihrer Sicht „unverhältnismäßig“ sei. Den EU-Sanierungszwang von Gebäuden hält sie für nicht mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar.

Geywitz warnt davor, Mieter und Hausbesitzer mit dem Sanierungszwang zu überfordern und sie mit hohen Investitionskosten zu belasten. Sie betont, dass die Umsetzung des EU-Plans aufgrund fehlender Baukapazitäten und des bereits bestehenden Investitionsstaus in anderen Bereichen nicht besonders realistisch sei.

Die Bauministerin schlägt vor, staatliche Sanierungsmittel lieber auf öffentliche Gebäude wie Schulen, Rathäuser und Pflegeeinrichtungen zu konzentrieren, um den CO₂-Ausstoß im Gebäudesektor zu reduzieren. Dadurch ließe sich „extrem viel CO₂“ einsparen (Quelle: Deutschlandfunk).

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr Stromkosten sparen:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Geywitz: Heizungsumstellung ist unausweichlich

In dem Interview bekräftigt Geywitz die Pläne, neue Heizungen ab dem Jahr 2024 ausschließlich mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betreiben zu lassen, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Sie betont, dass die Heizungsumstellung unausweichlich sei. Das Ziel bestehe darin, die Heizungsumstellung wirtschaftlich sinnvoll, sozial ausgewogen und ökologisch notwendig anzugehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.