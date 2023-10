Star Trek ist zurück: Darum werden Ex-Fans jetzt wieder glücklich

Star Trek hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Bereits zehn Jahre vor meiner Geburt machte sich die Enterprise auf, dahin zu gehen, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. Auf der jahrzehntelangen Reise verabschiedeten sich aber auch immer wieder eingefleischte Fans. Die haben jetzt wieder einen Grund mehr zurückzukehren und der findet sich bei Paramount+. Mein kleiner Lobgesang im Rahmen der aktuellen Wochenendkolumne bei GIGA.

Raumschiff Enterprise - Star Trek Facts

Paramount+ gehört zu den eher kleinen Streaming-Diensten. Hierzulande mussten die Verantwortlichen immer wieder Kritik einstecken. So fehlt es bis heute an der sehnlichst gewünschten 4K-Unterstützung und Surround-Sound. Auch fällt das Portfolio kleiner aus als im Heimatland, den USA.

Paramount+ und Star Trek ergibt jetzt wieder Sinn

Doch einen Trumpf hat Paramount+ in der Hand: Star Trek! Das legendäre Serien- und Filmuniversum ist aber gleichfalls nicht unumstritten. Besonders die neuen Serien standen bei den Fans der ersten und zweiten Stunde in der Kritik. Allen voran „Star Trek: Discovery“ gilt für nicht wenige Zuschauer als Tiefpunkt des Franchise.

Auch mich konnte diese Neuinterpretation nicht gänzlich abholen. Bis zur Staffel 3 hielt ich es noch aus, doch bei der vierten und bisher letzten Staffel zog ich frühzeitig den Stecker. Ich störte mich allerdings weniger am oftmals kritisieren „Woke-Charakter“, eher langweilte mich Discovery am Ende und es fehlte an Spannung und Empathie. Leider gelang es den Machern nicht wirklich, die Charaktere so zu gestalten, dass man mit ihnen mitfühlt. Kurzum: Es geht mir am Allerwertesten vorbei.

Ähnlich schwierig, aber nicht gänzlich hoffnungslos war „Star Trek: Picard“. Doch mit der dritten Staffel konnte ich mich und viele ehemalige Star-Trek-Fans wieder versöhnen.

Doch es ist eine andere Show, die Star Trek wieder komplett zum Leben erweckt – Star Trek: Strange New Worlds. Ein Spin-Off von Discovery und gleichzeitig ein direktes Prequel zu Raumschiff Enterprise.

Ein Blick in Staffel 2:

Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2 – Trailer Deutsch

Star Trek findet damit endlich zur episodenhaften Erzählung zurück und alte und neue Charaktere lassen mich wieder mitfiebern. Die Besatzung der Enterprise unter Captain Christopher Pike ist mir eben nicht egal. Die zweite Staffel, die ursprünglich zwischen Juni und August 2023 bei Paramount+ zu sehen war, gönnte ich mir dieser Tage komplett an einem Wochenende.

So gefesselt war ich von den Abenteuern. Hinzu gibt es ein Wiedersehen mit alten Recken in neuen Rollen und dargestellt von frischen Schauspielern. Ihr wollt sehen, wie sich Spock und Kirk zum ersten Mal in der ursprünglichen Zeitlinie treffen? Staffel 2 von Strange New Worlds erfüllt euch diesen Wunsch und noch vieles mehr.

Die Serie spannt auf wundersame Weise den Bogen von den Anfängen von Star Trek hin zur Neuzeit. Retro gibt es, aber darauf ruhen sich die Macher nicht aus. Nicht nur die Optik weiß zu verzücken, auch die Geschichten und Bücher sind perfekt geschrieben.

Alten Fans geht das Herz auf – versprochen

Wer sich in den letzten Jahren von Star Trek distanzierte, der sollte dem Franchise jetzt unbedingt wieder eine Chance geben. Star Trek: Strange New Worlds gelingt, woran man zuvor scheiterte. Geschichten mit Herz, Verstand und einer Portion Humor. Alles, was das Original ausmachte.

Die schlechte Nachricht: Staffel 2 endet mit einem Cliffhanger und widerspricht somit der episodenhaften Erzählweise, die ich so sehr liebe. Die gute Nachricht: Staffel 3 ist schon längst bestätigt und könnte mit etwas Glück noch 2024 zu Paramount+ kommen. Spätestens dann lohnt sich wieder ein Abo.

Läuft aktuell und ist ebenso zu empfehlen:

Star Trek: Lower Decks – Trailer zur 4. Staffel

In der Zwischenzeit empfehle ich die laufende vierte Staffel von Star Trek: Lower Decks. Eine Serie, die beweist, dass humoriger Zeichentrick und Star Trek durchaus zusammenpassen. Kleiner Spoiler: Diesbezüglich bei der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds mal ganz genau hinsehen.

Bis dahin: Lebt lang und in Frieden.