Wer Star Trek liebt, der musste in den letzten Jahren viel ertragen, denn weder „Star Trek: Discovery“ noch „Star Trek: Picard“ konnte die Herzen der Fans so richtig erreichen. Da musste erst eine andere Serie kommen, deren Fortsetzung bereits in einigen Wochen ansteht. Jetzt gibt es den ersten Trailer und der dürfte jeden Fan verzücken.

Raumschiff Enterprise - Star Trek Facts

Aus einer schlechten Idee kann am Ende noch etwas Gutes entstehen. Auf Star Trek bezogen bedeutet dies, dass wir es einer umstrittenen Serie wie „Star Trek: Discovery“ zu verdanken haben, dass es mit „Star Trek: Strange New Worlds“ die wohl derzeit beste Serie der Franchise gibt, die endlich den originalen Gedanken liebevoll aufgreift und wunderbar in Szene setzt.

Star Trek: Strange New Worlds: Erster Trailer zur 2. Staffel

Wer „Star Trek: Strange New Worlds“ noch nicht kennt, kurz die Zusammenfassung: Noch bevor James T. Kirk die Enterprise befiehlt, hatte Captain Christopher Pike das Kommando inne. Wer den Pilotfilm zur originalen Serie „Der Käfig“ aus dem Jahr 1965 kennt, der wird sich an diese Konstellation erinnern. Strange New Worlds spielt zwischen diesem Ereignis und noch bevor Kirk das Ruder übernimmt.

Die erste Begegnung mit dieser Enterprise gab es in der zweiten Staffel von „Star Trek: Discovery“. Pike und Co. hinterließen einen solchen guten Eindruck, dass eine eigene Serie nur eine Frage der Zeit war. Die startete dann letztes Jahr auf Paramount+ – Fans und Kritiker waren begeistert. Endlich kehrt Star Trek damit wieder zur episodenhaften Erzählweise zurück (bei Paramount+ ansehen).

Neu, der Trailer zur 2. Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“:

Star Trek: Strange New Worlds – Staffel 2 (Trailer)

Die Bewertung bei der IMDb mit 8,2 von 10 Punkten spricht Bände. Noch eindrucksvoller das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes, denn die Profi-Kritiker zeigen sich zu 99 Prozent überzeugt und die Zuschauer zu 80 Prozent. Kurz und gut: „Star Trek: Strange New Worlds“ schlägt ein.

Im März gab Paramount+ dann den Release-Termin für die zweite und die Bestätigung einer dritten Staffel bekannt. Weiter geht es mit den Abenteuern von Captain Pike ab dem 15. Juni 2023. Doch einen richtigen Trailer zur Fortsetzung blieb man noch schuldig.

James T. Kirk mit dabei

Jetzt aber dürfen wir einen ersten Blick erhaschen und erste Bilder der zweiten Staffel im lang erwarteten Trailer bestaunen. Der sieht unglaublich gut aus und macht Lust auf mehr. Einerseits bleibt uns das nostalgische Design erhalten, anderseits sind die Effekte auf der Höhe der Zeit – das beste beider Welten, wenn man so will.

Mit dabei ist außerdem wieder James T. Kirk (Paul Wesley), wie der Trailer verrät. Der hatte bereits in der ersten Staffel einen Gastauftritt in zwei Episoden, doch das Schiff wird er in der zweiten Staffel noch nicht übernehmen dürfen. Allerdings muss es früher oder später dazu kommen, schließlich ist diese Geschichte uns ja schon längst bekannt.

