Steam-Kracher um 70 Prozent reduziert: Gefeiertes Rennspiel brettert in die Charts

Eine anspruchsvolle und realistische Racing-Simulation prescht in den Steam-Charts nach vorne – dank eines satten 70-Prozent-Rabatts befindet sich das beliebte Spiel Assetto Corsa: Competizione auf der Überholspur.

Seit 2019 zieht Assetto Corsa: Competizione auf Steam bereits seine Kreise – das Rennspiel mag zwar in der breiten Öffentlichkeit hinter namhaften Hits wie Forza Horizon zurückliegen, doch auf der PC-Plattform hat das Racing-Spiel eine treue Fan-Gemeinschaft und jede Menge positive Wertungen vorzuweisen. Neugierig gewordene Bleifuß-Fans können sich den Racer jetzt für kurze Zeit für nur 11,99 Euro sichern und ordentlich Gas geben.

Assetto Corsa: Competizione – Beliebtes Rennspiel bekommt neuen Steam-DLC

Assetto Corsa: Competizione ist das offizielle Game der Blancpain GT Series – ihr könnt euch also auf die echten Fahrer, Autos und Strecken der GT3-Meisterschaft freuen. Die Racing-Sim bietet euch unterschiedliche Modi wie Karriere, Championship oder freies Spiel, in denen ihr eure Fahrkünste im Ferrari, McLaren oder Lamborghini unter Beweis stellen könnt. Allerdings wird Realismus in Assetto Corsa: Competizione groß geschrieben, ihr müsst also mit voller Konzentration bei der Sache sein und auch auf noch so kleine Feinheiten achten, um den Sieg herauszufahren.

Schaut euch hier den Trailer zum neuen DLC von Assetto Corsa an:

Assetto Corsa: GT2 DLC Pack Trailer

Auf Steam hat Assetto Corsa: Competizione bei über 20.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung. Spieler loben das herausfordernde Gameplay und die realistische Physik-Engine, die die Herzen echter Motor-Fans höher schlagen lässt. Bis zum 4. Februar 2024 könnt ihr euch die Racing-Simulation jetzt bereits für 11,99 Euro statt 39,99 Euro schnappen (bei Steam ansehen).

Die brandneue Expansion GT2-Pack ist seit dem 24. Januar 2024 auf Steam verfügbar und führt die schnellen Autos der GT2-Klasse zusammen mit der Strecke Red Bull Ring ein. Der DLC kostet zum Release 17,99 Euro (bei Steam ansehen).

Assetto Corsa Competizione Kunos Simulazioni

Steam-Bestseller: Racing-Sim macht dank Rabatt Plätze gut

Der 70-Prozent-Rabatt und die GT2-Expansion katapultierten Assetto Corsa: Competizione zwischenzeitlich auf den fünften Platz der Steam-Bestseller-Charts – mittlerweile ist die Sim aber auf Rang 17 zurückgefallen. Somit reicht es zwar nicht ganz für die Spitze, doch immerhin bleibt das Spiel in Tuchfühlung zu Racing-Konkurrent Forza Horizon 5. (Quelle: Steam)

Die Steam-Charts werden derweil von einem brandneuen Survivsal-RPG angeführt:

