Unterschätzte GTA-Alternative von Rockstar kostet auf Steam jetzt nur 3,49 Euro

Schon mal was von Bully oder Canis Canem Edit gehört? Mitte der 2000er gönnte sich Rockstar Games eine kurze GTA-Pause und brachte stattdessen dieses ganz besondere Action-Adventure auf den Markt. Wer es bisher verpasst hat, kann es nun auf Steam für 3,49 Euro nachholen.

Bully bei Steam für 3,49 Euro im Angebot

Mit GTA und Red Dead Redemption hat sich Rockstar Games einen Namen in der Spieleindustrie gemacht, doch vor allem früher hat das Studio auch mal herumexperimentiert. 2006 etwa erschien mit Bully eine Art GTA-Alternative, in der ihr in der Rolle des Problemschülers Jimmy Hopkins ein Internat unsicher macht. Viele Fans warten auch heute, knapp 18 Jahre später, immer noch darauf, dass Rockstar eine Fortsetzung des Schul-Abenteuers herausbringt.

Wenn Bully damals an euch vorbeigegangen ist, ist das kein Problem. Denn auf Steam könnt ihr euch das Action-Adventure von Rockstar Games jetzt zum Sparpreis sichern. Gerade einmal 3,49 Euro müsst ihr auf Steam gerade für Bully: Scholarship Edition hinlegen (bei Steam anschauen).

Vor allem an den überzeichneten Charakteren lässt sich Rockstars Handschrift klar erkennen. Erste Szenen aus dem Spiel gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

Bully – offizieller Trailer

Bully: Scholarship Edition Rockstar New England

Im Spiel kloppt ihr euch mit euren Klassenkameraden, versucht eure Mitschülerinnen zu verführen, macht die Stadt unsicher und versucht euch in der Schule einen Namen zu machen – im besten Fall, ohne dabei zu viele Unterrichtsstunden zu schwänzen. Denn wer sich nicht an die Regeln an der Bullworth Academy hält, wird von den örtlichen Autoritäten eiskalt gemaßregelt.

Für wen lohnt sich Bully auf Steam?

84 Prozent der Steam-Spieler empfehlen Bully weiter, vor allem der Umfang des Spiels, die witzige Story und der Charme der Spielwelt und seiner Bewohner wird von den Fans gelobt.

PC-Spieler mit modernen Systemen sollten sich jedoch darauf einstellen, dass sie beim Spielen von Bully auf einige Probleme treffen. Die PC-Version stürzt manchmal grundlos ab, die Unterstützung für Controller lässt zu wünschen übrig, das Spiel ist ab Werk auf 30 FPS limitiert – damals hatte es Rockstar Games nicht so mit PC-Versionen.

Ein Glück lassen sich die meisten dieser Probleme mit ein bisschen Software-Bastelei beheben – ein Blick ins PCGamingWiki hilft euch weiter – doch plant vor eurem ersten Start am besten ein paar Minuten Troubleshooting ein.

Auf der Suche nach weiteren Spielen wie GTA, um euch die Wartezeit auf GTA 6 zu verkürzen? Im Video zeigen wir euch ein paar solide Alternativen:

Spiele, die GTA sein wollten

auf YouTube

Bully: Scholarship Edition ist noch bis zum 8. April 2024 bei Steam für 3,49 Euro im Angeobt. Danach steigt der Preis wieder auf die regulären 9,99 Euro an – aktuell spart ihr also 65 Prozent.