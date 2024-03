Unglaublich: Dieser Steam-Hit ist nach 13 Jahren Early Access endlich fertig

Viele Spiele erscheinen heutzutage erst im Early Access. Dieses Game darf nun endlich nach ganzen 13 Jahren das Licht der Welt als Vollversion erblicken.

Dass einige Spiele im Early Access erhältlich oder gar dort stecken bleiben, kommt heutzutage häufig vor. Die Grundidee ist zwar gut und das Spiel funktioniert, jedoch lohnt es sich in den meisten Fällen nicht, ein vollwertiges Spiel daraus zu machen. So oder so ähnlich verhielt es sich zu Anfang auch bei dem Spiel Secrets of Grindea, welches auf Steam insgesamt 13 Jahre im Early Access war, jetzt aber endlich zu Ende entwickelt wurde.

Nicht allen Spielen auf Steam solltet ihr trauen.

Secrets of Grindea endlich nicht mehr im Early Access

Der Entwickler PixelFerrets hat es nun nach 13 Jahren Early Access geschafft, ihr Spiel Secrets of Grindea in der Vollversion herauszubringen. Hierbei handelt es sich um ein Action-RPG in Pixelgrafik. Das Beste: es ist nicht nur allein, sondern auch im Online Co-Op mit bis zu vier Spielern spielbar. Außerdem gibt es einen rogue-ähnlichen Arcade-Mode, bei welchem ihr euch durch zufällig generierte Level und Bosslevel schlagen müsst.

Die Steam-Bewertungen sind größtenteils positiv und die Community feiert das liebevoll zusammengestellte Spiel mit seinen schier endlosen Möglichkeiten. Wer sich noch nicht festlegen möchte, der kann die kostenlose Demo auf Steam herunterladen.

Noch mehr RPG-Spaß findet ihr in der Bilderstrecke.



Diese Pixel-Art-Games sind ebenfalls zu empfehlen

Pixel-Art-Games sind ein Genre für sich. Dabei müssen sie nicht immer niedlich daherkommen, sondern können auch eine düstere Story erzählen. Diese Videospiele auf Steam in Pixel-Art können wir euch ebenfalls ans Herz legen:

Stardew Valley : Ein Cozy-Game, in welchem ihr euren eigenen Bauernhof aufbauen und bewirtschaften könnt. Mit dem neuen Update gibt es außerdem jede Menge zusätzlichen Content auch für solche, die das Spiel schon gespielt haben.

: Ein Cozy-Game, in welchem ihr euren eigenen Bauernhof aufbauen und bewirtschaften könnt. Mit dem neuen Update gibt es außerdem jede Menge zusätzlichen Content auch für solche, die das Spiel schon gespielt haben. Dead Cells : In einem der besten Roguelike-Games der letzten Jahre kämpft ihr euch durch ein Schloss mit den verschiedensten Gegnern.

: In einem der besten Roguelike-Games der letzten Jahre kämpft ihr euch durch ein Schloss mit den verschiedensten Gegnern. Dave the Diver : Ihr wollt ein lockeres Abenteuer unter Wasser? Das bekommt ihr in diesem Spiel. Nachts führt ihr ein Restaurant und tagsüber geht ihr in der Tiefe tauchen, um neue Schätze und Lebewesen zu entdecken. Hier warten viele Achievements und Erfolge auf euch.

: Ihr wollt ein lockeres Abenteuer unter Wasser? Das bekommt ihr in diesem Spiel. Nachts führt ihr ein Restaurant und tagsüber geht ihr in der Tiefe tauchen, um neue Schätze und Lebewesen zu entdecken. Hier warten viele Achievements und Erfolge auf euch. Terraria: Auch in diesem Spiel könnt ihr eurer Abenteuerlust freien Lauf lassen. Neben dem Erkunden könnt ihr in 2D-Grafik auch Bauen und Craften.

