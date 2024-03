Großer Steam-Tipp: Mein absolutes Lieblings-RPG bekommt ihr gerade für 4 Euro

Auf Steam könnt ihr euch gerade mein absolutes Lieblingsspiel für 4,49 Euro holen. Und warum ihr das tun solltet? Weil es eines der besten Fantasy-Rollenspiele überhaupt ist – und das einzige Spiel, das mich je zum Weinen gebracht hat.

Dragon Age: Origins ist eine RPG-Perle, die ihr trotz des Alters spielen müsst

Auf Steam könnt ihr euch die Ultimate-Edition von Dragon Age: Origins gerade für 4,49 Euro holen. Dieses allererste Spiel der Dragon-Age-Reihe ist der Grund, warum RPG-Fans jahrelang BioWare geliebt haben. Es ist der Grund, warum Spieler vor dem Release von Cyberpunk 2077 die auswählbaren Vergangenheiten des Charakters gehypt haben. Es ist der Grund, warum die Companions in Baldur’s Gate 3 so sind, wie sie sind.

Dragon Age: Origins - Ultimate Edition BioWare

Bei Interesse solltet ihr schnell sein: Der Rabatt gilt noch bis zum 29. März 2024.

Brutal und episch – seht den Trailer zu Dragon Age: Origins.

Dragon Age: Origins – Sacred Ashes (Englisch)

Sex, Blut und Dark Fantasy – Dragon Age: Origins ist das Spiel, das ihr wollt

Das hat nicht viel mit Nostalgie zu tun: Dragon Age: Origins hat 2009 etwas geschafft, von dem Spieler noch heute träumen – es ist in allen Belangen nicht nur gut, sondern herausragend. Mit einer Spiellänge von 50-200 Stunden wirft euch dieses Dark-Fantasy-Rollenspiel in eine komplexe, dunkle Welt voller Menschen, Elfen, Zwergen und Ungeheuern. Die Story ist fantastisch – schaut euch Reviews an, wenn ihr mir nicht glaubt! Ich kann nur sagen, dass Dragon Age: Origins das erste und bisher einzige Spiel ist, das mir ein paar Tränen abringen konnte.

Darum geht es im Spiel: Als Mitglied eines legendären Ordens von Wächtern wird es euch aufgetragen, den ältesten Feind der Menschheit in die Knie zu zwingen. Doch ein Bürgerkrieg schwappt über das Land und ihr werdet mächtige Freunde brauchen, um gegen den Erzdämon eine Chance zu haben.

Die Liebe zum Detail im Spiel ist schon am Anfang spürbar: Aus ganzen sieben Origin-Geschichten könnt ihr wählen, hinter denen sich ein- bis dreistündige spielbare Vergangenheiten eures Charakters verbergen. Beginnt ihr etwa als adeliger Mensch, so werdet ihr 90 Minuten Neben- und Hauptquests als Kind einer Adelsfamilie erleben, bis die eigentliche Story des Spiels beginnt.

Ein anderes meiner absoluten Lieblings-RPGs ist sogar kostenlos:

Dragon Age: Origins zeichnet sich außerdem noch durch moralisch schwierige Entscheidungen in und außerhalb von Dialogen aus. Ihr werdet im Spiel eine Gruppe von Companions kennenlernen, könnt die meisten von ihnen aber verlieren, wenn ihr nicht aufpasst. Es gibt nachvollziehbare Freundschaften wie auch Romanzen sowie ein Kampfsystem, das euch strategisch herausfordert.

In der Ultimate-Edition von Dragon Age: Origins sind alle verfügbaren DLCs enthalten. Auf Steam sind die Bewertungen außerdem sehr gut, obwohl einige Spieler kritisieren, dass das nun doch ältere Spiel auf ihrem PC crasht. Patches aus der Community sollen da Abhilfe schaffen (seht euch die Patches auf Reddit an).