Steam-Geheimtipp: 20 Jahre alte Gratis-Simulation ist auch heute noch ein Kracher

Simulations-Fans haben auf Steam massig Spiele zur Auswahl. Bei vielen fliegt der Gratis-Hit OpenTTD allerdings auch 20 Jahre nach dem Release noch unter dem Radar hindurch – dabei lohnt sich das Spiel für Simulations-Experten auf jeden Fall.

Steam Facts

Gratis-Simulation OpenTTD ist ein echter Steam-Geheimtipp

An Simulationen mangelt auf Steam bekanntermaßen nicht – doch nicht alle Spiele bekommen auch die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Ein besonders interessanter Fall ist der Simulator OpenTTD. Das Open-Source-Projekt ist bereits seit 2004 auf dem PC und seit 2021 auf Steam verfügbar und hat sich seitdem eine kleine, aber dafür begeisterte Community aufgebaut.

Anzeige

Sim-Highlight auf den Spuren vom Transport Tycoon

OpenTTD ist ein Remake und gleichzeitig eine Expansion des Spiels Transport Tycoon Deluxe von Entwickler Chris Sawyer, das ursprünglich 1995 veröffentlicht wurde. In der Simulation habt ihr die Aufgabe, ein funktionierendes Netzwerk aus Transportwegen zu erstellen und zahlreiche verschiedene logistische Herausforderungen zu meistern. Euer Ziel ist es, auf den prozedural generierten Karten sowohl Fracht als auch Menschen über verschiedene Verkehrswege zu transportieren und dabei unter anderem Straßen, Schienen und Flughäfen nutzen.

Anzeige

Die Simulation ist anders als viele Fan-Remakes ohne das Original-Game spielbar und läuft auf allen gängigen Betriebssystemen, macOS und Linux inklusive.

Schaut euch hier einen Gameplay-Trailer von OpenTTD an:

OpenTTD: Trailer

Die umfangreiche Transport-Simulation bietet euch die Möglichkeit, allein oder mit Freunden an eurem Logistiksystem zu arbeiten. Auf Steam hat das Gratis-Game eine äußerst positive Wertung bei etwas mehr als 11.600 abgegebenen Stimmen. Verglichen mit anderen namhaften Vertretern aus dem Genre ist dies noch eine ziemlich geringe Anzahl an Bewertungen – viele Sim-Fans werden demnach in den letzten 19 Jahren einfach noch nicht über das Spiel gestolpert sein. Als Gratis-Game ist OpenTTD für neugierige Steam-Nutzer und Freunden von komplexen Aufbau-Spielen aber auf jeden Fall einen Blick wert.

Anzeige

OpenTTD OpenTTD

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.