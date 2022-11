Die Strompreise kennen in jüngerer Zeit nur eine Richtung: nach oben. Zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es aber erhebliche Unterschiede von teilweise mehr als 20 Cent pro Kilowattstunde. Unser Strompreis-Ticker verrät, wo Verbraucher am günstigsten wegkommen – und wo sie am tiefsten in die Tasche greifen müssen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, schleppender Ausbau erneuerbarer Energien und und das Atomkraft-Ende, das bereits am Horizont zu sehen ist. Die Gründe für die explodierenden Strompreise in Deutschland sind vielfältig, die Folge aber immer gleich: Strom wird immer mehr zum Luxus, für die Kilowattstunde müssen Verbraucher hierzulande Rekordpreise bezahlen.

Strompreise am 14. November 2022

Am heutigen 14. November 2022 beträgt der Strompreis in Deutschland in der Grundversorgung durchschnittlich 38,33 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Verbrauch von 3.500 kWH macht das im Jahr 1.345,38 Euro (Quelle: Strompreisauskunft). Zwischen den 16 Bundesländern gibt es aber erhebliche Preisunterschiede, denn der Strompreis ist auch abhängig vom Wohnort, den Netz-Entgelten oder dem Wettbewerb vor Ort:

In Bremen zahlen Verbraucher in der Grundversorgung aktuell (14.11.2022) am wenigsten. Basis ist eine Jahresverbrauch von 3.500 kWh (Bildquelle: Strompreisauskunft)

Besonders tief müssen Verbraucher in der Grundversorgung aktuell in Thüringen in die Tasche greifen. Hier kostet die Kilowattstunde 45,45 Cent. Mehr als 20 Cent günstiger ist der Grundversorger in Bremen. Wer in der Hansestadt seinen Strom vom lokalen Anbieter bezieht, zahlt nur 25,23 Cent pro Kilowattstunde.

Ein Balkonkraftwerk reduziert die Abhängigkeit vom Strompreis:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Energieeffiziente Haushaltsgeräte sparen Geld

Unabhängig vom aktuellen Strompreis können Verbraucher ihre Stromrechnung auf eigene Kosten senken – zum Beispiel mit energieeffizienten Haushaltsgeräten. Welche Waschmaschine besonders wenig Strom braucht, hat kürzlich die Stiftung Warentest verraten. Von der angekündigten Strompreisbremse haben Deutsche allerdings nicht viel zu erwarten. Hier liegt der gedeckelte Strompreis pro Kilowattstunde höher als angenommen.