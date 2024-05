Super Mario 64: Spieler öffnet seit 28 Jahren verschlossene Tür

Selbst nach 28 Jahren sind Spieler noch nicht mit Super Mario 64 fertig. Im Nintendo-Klassiker gibt es eine verschlossene Tür, die Fans unbedingt öffnen wollten. Jetzt wurde sie durch einen kreativen Trick geknackt.

Super Mario 64: Fan öffnet die Tür ohne Türknauf

Vor 28 Jahren ist Super Mario 64 auf dem Nintendo 64 erschienen. Besonders in der Speedrun-Community ist das Spiel heute aber immer noch brandaktuell. Einem Spieler gelingt es jetzt, eines der vielleicht größten, verbliebenen Geheimnisse zu lüften: Wie öffnet man die verschlossene Tür in der Schneewelt Bibberberg Bob?

Es ist kein großes Geheimnis, was hinter der Tür liegt. Sie führt in das Haus, in dem die große Rutschbahn endet, auf der Mario mit einem Pinguin um die Wette schlittert. Allerdings ist die Tür eine reine Einbahnstraße. Hat der Klempner das Haus erst verlassen, führt kein Weg zurück. Ein nettes Detail: Es gibt keinen Türknauf, damit ihr sofort wisst, dass es hier nicht weitergeht.

YouTuber pannenkoek2021 erklärt jetzt, das die Tür theoretisch immer noch ins Innere führen kann. Allerdings hat Nintendo eine unsichtbare Wand direkt vor der Tür platziert, damit Mario sie nicht berühren kann. Einem weiteren Mario-Experten mit dem Namen Alexpalix1 ist es jetzt trotzdem gelungen, die Tür ganz ohne Hacks zu öffnen. Dafür musste er nur Mama Pinguin direkt vor der Tür verärgern, indem er ihr Baby stiehlt. Die wütende Mutter geht zum Angriff über und drückt Mario durch die unsichtbare Wand direkt zur Tür.

Schaut euch hier das Video von pannenkoek2021 an:

Perfekter Tür-Trick in Super Mario 64

Im Video sieht es fast selbstverständlich aus, doch es braucht absolut perfekte Kontrolle über Mario, um die Tür wirklich zu öffnen. Laut pannenkoek2021 kam Alexpalix1 überhaupt erst auf die Idee für den Trick, nachdem er sein vorheriges Video über unsichtbare Wände in Super Mario 64 studiert hatte, das fast vier Stunden lang ist (Quelle: pannenkoek2021).

Für Speedrunner ist der neue Tür-Trick leider nicht von Nutzen, da er immer noch langsamer ist als die aktuelle Technik. Trotzdem ist jetzt endlich ein weiteres Mysterium von Super Mario 64 gelüftet.