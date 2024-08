Nintendo Switch auf Rekordjagd: PlayStation hat nichts mehr zu lachen

Die Switch ist ein echter Konsolen-Bestseller – das ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wie überragend die Handheld-Konsole in den letzten Jahren wirklich über die Ladentheke gegangen ist, zeigt ein Vergleich mit Sonys Konsolen-Bestseller: der PS2.

US-Verkaufszahlen: Switch holt PS2 fast ein

Über 143 Millionen Mal hat sich die Nintendo Switch inzwischen schon weltweit verkauft. Nintendo hat mit der Hybrid-Konsole einen echte Glücksgriff gelandet und ist auf dem besten Weg, zum absoluten Konsolen-König aufzusteigen.



Vor allem in den USA macht Nintendo gerade Sony Konkurrenz, wie ein Tweet des Branchen-Analysten Mat Piscatella beweist. Er erklärt, dass die Switch sich nur noch 1,1 Millionen Mal in den USA verkaufen muss, um der PS2 die Konsolen-Krone in den USA zu stibitzen:

Für Sony wird es also langsam eng. Und dass die PS2 plötzlich nochmal einen Verkaufs-Boom erlebt, können wir mit einhundert-prozentiger Sicherheit ausschließen. Schließlich hat Sony die Produktion bereits vor 12 Jahren eingestellt.

Wie steht die Switch im weltweiten Vergleich da?

Wenn man sich die weltweiten Verkaufszahlen aller Konsolen anschaut, steht die Nintendo Switch aktuell auf dem dritten Platz (143 Millionen Verkäufe). Lediglich der Nintendo DS aus eigenem Hause (154 Millionen Verkäufe) und die bereits erwähnte PlayStation 2 von Sony (158,7 Millionen Verkäufe) liegen noch vor der Switch:

Ob es Nintendo noch schafft, sich auch im weltweiten Vergleich mit der Switch an die Charts-Spitze zu setzen, darf jedoch angezweifelt werden. Aus den aktuellen Geschäftszahlen geht glasklar hervor, dass die Verkaufszahlen der Switch immer weiter zurück gehen.



Kein Wunder, schließlich erwartet die Gerüchteküche auch im nächsten Jahr den Release der Nachfolger-Konsole. Dass potenzielle Käufer sich jetzt den Kauf der Switch noch einmal überlegen und lieber auf die Switch 2 warten, ist nicht verwunderlich.