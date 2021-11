Die Telekom verschenkt oft und gerne Datenvolumen. Dieses Mal hat der Mobilfunkanbieter eine ganz besondere Aktion gestartet, bei der nur die Prepaid-Kunden der Telekom profitieren. So könnt ihr ganz einfach 1 GB Datenvolumen absahnen.

Telekom verschenkt 1 GB Datenvolumen für Prepaid-Kunden

Wer eine Prepaid-Karte von der Telekom besitzt, der kann sich freuen. Das Unternehmen verteilt nämlich bis zum 30. November 2021 kostenloses Datenvolumen. Dieses Aufladegeschenk erhaltet ihr, wenn ihr die Sofort- oder automatische Aufladung von Guthaben nutzt. Konkret beschreibt die Telekom die Aktion wie folgt:

Bis zum 30.11.2021 erhalten Prepaid-Kunden in Tarifen mit inkludiertem Datenvolumen (ausgenommen MagentaMobil Start 1. Gen., Tarife mit voreingestellter DayFlat, Xtra Tarife und Family Card Start) bei der Sofort- oder automatischen Aufladung Ihres Prepaid-Guthabens 1 GB Datenvolumen (Telekom Aufladegeschenk) zusätzlich. Alle weiteren Auflademethoden sind ausgenommen. Das zusätzliche Datenvolumen ist 30 Tage gültig und gilt in Deutschland sowie in der Ländergruppe 1 inkl. Schweiz. Nach Verbrauch gelten wieder die Konditionen Ihres Tarifs bzw. Ihrer Datenoption. Bei mehreren Aufladungen innerhalb des Aktionszeitraums werden die 1 GB Datenvolumen nur einmal gewährt. (Quelle: Telekom)

Wenn ihr also sowieso Guthaben auf eure Prepaid-Karte von der Telekom aufladen wolltet, solltet ihr das in dem Zeitraum machen, um die 1 GB Datenvolumen geschenkt bekommen. Ihr erhaltet im Übrigen 5G-Datenvolumen und nicht wie früher LTE-Datenvolumen, wenn euer Smartphone das neue Netz unterstützt. So seid ihr noch schneller unterwegs.

Wie bei allen Aktionen der Telekom wird zunächst das kostenlose Datenvolumen verbraucht, bevor das Datenvolumen angetastet wird, das bei eurem Prepaid-Tarif enthalten ist.

Telekom hat auch was für Kunden mit Vertrag

Im Oktober hat die Telekom im Übrigen wieder damit begonnen, die 500 MB kostenloses Datenvolumen über die App zu verteilen. Schaut also einfach mal in der MeinMagenta-App nach, ob euch dort nicht vielleicht auch im November wieder 500 MB spendiert werden.