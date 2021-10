Nicht nur Xiaomi kann echte Preis-Leistung-Knaller bauen, sondern auch Realme. Das Realme 8i wird für nur 200 Euro verkauft und bietet einige High-End-Features, die man sonst nur bei sehr viel teureren Android-Smartphones findet.

Realme 8i für 200 Euro: Android-Smartphone mit 120-Hz-Display und Dual-SIM-Funktion

Realme möchte in Deutschland den Markt für Mittelklasse-Smartphones aufmischen und bringt mit dem Realme 8i einen echten Preis-Leistungs-Kracher in den Handel. Zum Preis von nur 199 Euro bekommt man ein Handy mit 6,6-Zoll-Display, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz besitzt und Inhalte so flüssig darstellt. Angetrieben wird das Gerät vom MediaTek-Helio-G96-Prozessor, dem 4 GB RAM und wahlweise 64 oder 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen.

Der Aufpreis für die Verdoppelung des Speichers bei Realme 8i beträgt nur 20 Euro. Da muss man also nicht lange überlegen, zu welcher Version man lieber greifen sollte. Man kann den internen Speicher aber auch erweitern und gleichzeitig zwei SIM-Karten für die Dual-SIM-Funktion einlegen. Das findet man bei Smartphones heutzutage kaum mehr. Der Fingerabdrucksensor sitzt an der Seite und der Akku misst 5.000 mAh. Er lässt sich mit 18 Watt zudem schnell wieder aufladen. Das Netzteil liegt dem Lieferumfang selbstverständlich bei.

Auf der Rückseite befindet sich dann noch die 50-MP-Triple-Kamera, während auf der Front die 16-MP-Kamera für schöne Selfies sorgen soll. Nicht verzichten muss man zudem auf eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, sodass man auch ältere Kopfhörer anschließen kann. Das Smartphone funkt im 4G-Netz, unterstützt Bluetooth 5.1 und NFC. Als Betriebssystem gibt es Android 11 mit der Realme UI 2.0. Ein Update auf Android 12 dürfte es irgendwann sicher auch geben.

Im Video zeigen wir euch, was euch mit Android 12 erwartet:

Realme 8i: Vorbesteller können sparen

Wer das Realme 8i bei Amazon vorbestellt, kann ordentlich sparen. Die Version mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher kostet aktuell nur 179 Euro (bei Amazon anschauen) statt 199 Euro. Die Version mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher gibt es für 199 Euro (bei Amazon anschauen) statt 219 Euro.