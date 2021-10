Einmal eine Grundausstattung von Apple gefällig? Die gibt es jetzt beim Mobilfunkanbieter Congstar. Wem der Kauf zu teuer ist oder wer sicher gehen will, das neueste Produkt schnell parat zu haben, kann Apple-Hardware im Abo mieten. Zur Auswahl steht dabei mehr als nur das aktuelle iPhone.

Congstar startet Abo-Angebot: iPhone und iPad mit oder ohne Tarif

Im Einzelhandel kann es einige Wochen nach Vorstellung der jüngsten iPhone-Generation schon mal etwas länger dauern, bis das neue Top-Smartphone ankommt. Genau die richtige Zeit also, sich nach Alternativen umzuschauen – dachte man sich wohl auch bei Congstar. Die Telekom-Tochter geht aber noch einen Schritt weiter und bietet gleich eine ganze Palette an Apple-Geräten in einem neuen Abo an.

Eines vorweg: Es gibt keine Garantie, die längeren Lieferzeiten für beliebte Apple-Geräte wie das iPhone 13 mit Congstar zu umgehen. Es kann allerdings durchaus sein, dass bei Großkunden mal ein ordentliches Kontingent zur Verfügung steht.

Im Apple-Abo bei Congstar findet ihr die vier aktuellen Versionen des iPhone 13, das iPhone 12 in der Standardvariante sowie das iPhone SE 2020. Außerdem werden das iPad Air der 4. Generation und das iPad Pro 2021 in beiden Größen angeboten. Laut Congstar sollen auch Apple Watches im Abo erhältlich sein. Sie werden aber derzeit nicht auf der zugehörigen Aktionsseite angezeigt. In Kombination können Kundinnen und Kunden sich für weiteres Apple-Zubehör wie die AirPods Pro entscheiden.

Alle Abo-Angebote können in Kombination mit einem Tarif von Congstar oder ohne abgeschlossen werden. Ein kleine Stolperfalle: Wer einen Mobilfunktarif über Congstar abschließt, kann sich für eine laufzeitfreie Variante entscheiden. Die Abo-Verträge für Apple-Hardware werden allerdings mit C2 Circle als Partner abgeschlossen und haben Laufzeiten von zwei bis drei Jahren.

Ihr braucht Hilfe bei der Wahl des richtigen iPhones? Im Video gibt es die 13-Serie im Überblick:

Auch bei Congstar: Fürs iPhone 13 wird tief in die Tasche gegriffen

Die Abo-Preise hängen von der Wahl der Hardware ab. Mit 18,90 Euro pro Monat kommt ihr beim iPhone SE 2020 (bei Congstar ansehen) am günstigsten weg. Congstar zeigt hier aber immer die Preise ohne Mobilfunkvertrag an. Beides kombiniert wird teurer. Die höchste Monatsmiete wird natürlich für das iPhone 13 Pro Max mit 41,50 Euro monatlich ohne Vertrag fällig (bei Congstar ansehen).

Nach Ablauf des Abonnementzeitraums könnt ihr euch für neue Hardware entscheiden, das ausgewählte Gerät für einen Restbetrag kaufen – bei Interesse auch früher möglich – oder es zurücksenden. Im letzten Fall endet damit das Abo. Zubehör wie die AirPods sind hier die Ausnahme: Nach 12 monatlichen Zahlungen gehören sie euch.