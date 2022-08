Die Spritpreise haben sich seit ihrem Allzeithoch zwar etwas normalisiert. Wer statt mit E-Auto im Benziner oder Diesel unterwegs ist, kriegt die hohen Preise an der Zapfsäule aber noch immer heftig zu spüren. Ein Tempolimit könnte den ein oder anderen Bleifuß zum Spritsparen zwingen. Eine Mehrheit der Deutschen ist für Tempo 130 auf der Autobahn.

Tempolimit wegen hoher Spritpreise auf einmal attraktiv

Wer weniger mit dem Auto fährt, verbraucht auch weniger vom teuren Sprit – eine einfache Rechnung. Doch sie geht auch auf, wenn man langsamer fährt. Das viel diskutierte Tempolimit auf deutschen Autobahnen könnte daher beim Sprit- und Energiesparen eine echte Alternative sein, um Verbrauch und Kosten für deutsche Verbraucher gering zu halten.

Das sieht zumindest ein Mehrzahl der Befragten so: 55 Prozent haben sich für ein zeitlich begrenztes Tempolimit von 130 km/h ausgesprochen. Das hat eine Civey-Umfrage im Auftrag des Spiegels ergeben. 39 Prozent sind demnach gegen eine solche Maßnahme, 6 Prozent unentschieden.

Dabei fällt auf: Bei der Einstellung zum Tempolimit kommt es auf den Lebensmittelpunkt der Befragten an. Je höher die Bevölkerungsdichte, umso eher wären die Deutschen bereit, ein Tempolimit hinzunehmen. 64 Prozent stimmen dafür.

Der Grund dürfte klar sein: Hohe Bevölkerungsdichte gibt es in Städten oder urbanen Ballungsgebieten mit entsprechend gut ausgebautem Nahverkehr. Da ist das Auto, dass auch lange Strecken zügig zurücklegen kann, nicht so wichtig. Bei geringer Bevölkerungsdichte – also auf dem Land – spricht sich mit 46 Prozent keine Mehrheit für ein Tempolimit aus.

Alternativ zum Tempolimit lässt sich mit dem 9-Euro-Ticket Geld sparen:

9-Euro-Ticket, Tankrabatt, Tempolimit: Sparmaßnahmen stoßen auf gemischte Gefühle

Dass ein Tempolimit als zeitlich befristete Sparmaßnahme eingeführt wird, käme für viele Menschen in Frage. Ob es dazu kommt, ist derzeit aber nicht abzusehen. Die Regierungsparteien sind bei dem Thema uneins. Aus der Grünen-Fraktion gibt es Zustimmung, für die FDP kommt ein Tempolimit hingegen nicht in Frage. Die SPD um Bundeskanzler Scholz sitzt zwischen den Stühlen.

Andere zeitlich begrenzte Aktionen, mit denen Verbraucher entlastet werden sollen, kommen gemischt an. Während das 9-Euro-Ticket großes Lob erhält und viele einen Nachfolger fordern, steht der Tankrabatt in der Kritik, weil zu wenig Ersparnis bei den Bürgern ankomme.