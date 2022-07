Das heiß erwartete Samsung-Unpacked-Event steht kurz bevor und schon jetzt ranken sich die Gerüchte um neue Produkt-Highlights. Doch für alle Samsung-Fans und Schnäppchenjäger gibt es schon vor dem Event gleich mehrere geniale Goodies bei MediaMarkt: Wir verraten, wie ihr euch eine Gewinnchance auf bis zu 10.000 Euro, exklusive Vorbesteller-Coupons und alle Samsung-Infos zuerst sichert.

Ohren gespitzt, wer die neuen Samsung-Geräte kaum abwarten kann: Wenn ihr euch bei MediaMarkt schon jetzt registriert, könnt ihr mit etwas Glück Samsung-Produkte und Wertgutscheine von bis zu 10.000 Euro gewinnen. Der Clou: Mit der Registrierung bekommt ihr außerdem alle Infos zu den neuen Galaxy-Highlights und -Produkten zuerst.

Samsung-Gewinnspiel bei MediaMarkt

Mit der Registrierung nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und sichert euch eine Chance auf geniale Gewinne wie dem Galaxy Tab S8, einer Samsung Soundbar oder den Hauptgewinn im Wert von 10.000 Euro – MediaMarkt Club-Mitglieder erhalten sogar eine doppelte Gewinnchance. Für die Registrierung müsst ihr lediglich euren Namen und Email-Adresse hinterlegen. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Für die Hauptplatzierten gibt es als Gewinn:

Platz 1: 10.000 Euro Samsung-Wertgutschein (einlösbar im Markt)

Platz 2: 7.500 Euro Samsung-Wertgutschein

Platz 3: 5.000 Euro Samsung-Wertgutschein

Die Verlosung findet am 10.08.22 statt. Als Teilnehmer werdet ihr anschließend via Mail informiert, ob ihr gewonnen habt.

Exklusive Vorbesteller-Goodies sichern

Wer sich eines der neuen Samsung-Highlights vorbestellt, profitiert außerdem gleich doppelt: Registrierte Vorbesteller erhalten von MediaMarkt während des Aktionszeitraums einen Coupon im Wert von bis zu 100 Euro. Bei der Kombination von zwei Produkten sogar einen MediaMarkt-Coupon bis zu 150 Euro. Registrieren lohnt sich also gleich mehrfach für alle, die die neuesten Produkt-Infos, ihre Gewinnchance auf den 10.000-Euro-Wertgutschein und exklusive Vorbesteller-Coupons sichern wollen.

Hinweis: Nach erfolgreicher Registrierung erhalten alle Teilnehmer eine Benachrichtigung, sobald die neuen Samsung-Produkte vorbestellbar sind. Was wir alles an Highlights erwarten, erfahrt ihr in unserem Artikel zum Samsung Unpacked-Event. Alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen der Aktion findet ihr direkt bei MediaMarkt.

