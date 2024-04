Top-RPG für 5,99 Euro: Dieses Steam-Spiel hat mich umgehauen

Ein toller Steam-Hit schickt euch ins Mittelalter. Dank einem dicken Rabatt von 80 Prozent müsst ihr für den Ausflug nach Böhmen nicht einmal viel zahlen. Das RPG kann mit einer unglaublich lebendigen Welt glänzen, die es so in keinem anderen Spiel gibt.

Kingdom Come: Deliverance Facts

Spart jetzt bei diesem Top-Mittelalter-RPG auf Steam

Kingdom Come: Deliverance hat mich komplett überrascht. Das Erstlingswerk von Entwickler Warhorse Studios ist ein beispielloses Rollenspiel. Absolutes Highlight ist die wunderschöne und detailverliebte Welt. Ihr werdet euch sofort wie ein Abenteurer im Mittelalter fühlen, wenn ihr durch die Wälder und Dörfer Böhmens wandert.

Das Top-RPG ist auf Steam jetzt deutlich im Preis reduziert. Anstelle von 29,99 Euro müsst ihr nur noch 5,99 Euro zahlen. Das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent. Für 7,99 Euro bekommt ihr die Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance, in der auch alle DLCs enthalten sind. Ihr solltet allerdings nicht zu lange zögern. Das Sonderangebot gilt nur noch bis zum 25. April.

In Kingdom Come: Deliverance schlüpft ihr in die Rolle von Heinrich. Nur knapp entgeht der Schmiedesohn einem Angriff auf sein Heimatdorf und muss daraufhin ein neues Leben beginnen. Das RPG liefert dabei das reine Mittelalter: Hier gibt es keine Drachen oder Zauberer. Natürlich wird trotzdem viel gekämpft. Die Duelle gegen Raubritter sind dabei wirklich herausfordernd und führen anfangs fast garantiert zu Frust. Wenn ihr aber erst alle Kniffe gelernt habt, fühlt es sich nur umso belohnender an.

Kingdom Come: Deliverance Warhorse Studios

Der Anlass für den großzügigen Steam Rabat ist zweifellos die Ankündigung des Nachfolgers, der noch 2024 erscheinen soll. Wir konnten vorab einen Blick auf das RPG-Sequel werfen und sind absolut begeistert.

Schaut euch hier den Trailer für Kingdom Come: Deliverance 2 an:

Kingdom Come Deliverance 2 – offizieller Ankündigungs-Trailer

Das sagen Steam-Spieler zu Kingdom Come: Deliverance

In den Reviews zeigen sich Steam-Spieler von Kingdom Come: Deliverance begeistert. Insgesamt fallen 82 Prozent der Nutzerwertungen positiv aus. Die Fans sprachen eine klare Empfehlung für jeden aus, der realistische Singleplayer-RPGs liebt, in denen ihr keinen Helden spielt, der alleine die Welt retten kann. Das gewöhnungsbedürftige Kampfsystem spaltet allerdings die Gemüter und ist alleine für viele der negativen Kritiken verantwortlich.

