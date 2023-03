Um die Klimaziele in Deutschland und der EU zu erreichen, sind drastische Maßnahmen geplant. Gas- und Ölheizungen sollen verboten werden und auch eine Zwangssanierung von Millionen Wohngebäuden ist geplant. Die Kosten dafür werden nicht nur bei den Eigentümern landen, sondern sich auch sehr stark auf die Mieten auswirken.

Sanierungen werden Mietpreise stark erhöhen

Während viele Eigenheimbesitzer noch den Schock von dem drohenden Verbot der Gas- und Ölheizungen verdauen, wurde kürzlich bekannt, dass auch die EU eine neue Sanierungspflicht für alte Gebäude plant. Das alles wird unglaublich viel Geld kosten. Doch nicht nur Eigenheimbesitzer sind davon betroffen, sondern auch Millionen von Mietern. Immerhin wohnt in Deutschland jeder Zweite zur Miete. Die Kosten für Sanierungen können zu einem gewissen Maße auf die Miete umgeschlagen werden. Hier sind bis zu 8 Prozent der Sanierungsmaßnahme pro Jahr möglich. Und damit werden die sowieso schon hohen Mieten für viele unerschwinglich.

Diverse Experten haben bereits Beispielrechnungen aufgestellt. Es kommt aber immer drauf an, wie modern das Haus ist, ob schon Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden und welche Heizungsanlage im Einsatz ist. Deswegen lässt sich die potenzielle Mieterhöhung nur grob schätzen. Experten gehen aber davon aus, dass sich die Mehrkosten bei einem modernen Gebäude auf etwa 100 Euro mehr im Monat belaufen werden. Bei einem Altbau, in dem Sanierungen in die Hunderttausende gehen können, können es auch schnell über 200 Euro im Monat mehr werden (Quelle: Frankfurter Allgemeine).

Alle Mieter, die in einem älteren Haus wohnen, das schlecht gedämmt ist und wo eine alte Heizung arbeitet, müssen in den nächsten Jahren mit einer Sanierung und einer Mieterhöhung rechnen. Wer hingegen in einem Neubau mit guter Dämmung wohnt, wo vielleicht sogar schon eine Wärmepumpe oder Fernwärme zum Einsatz kommen, kann zunächst durchatmen.

Mieter werden Energiekosten sparen

Eine Sanierung muss aber nicht nur negative Folgen haben. Wenn das Haus besser gedämmt wird, neue Fenster und eine effizientere Heizung eingebaut werden, dann werden gleichzeitig die Nebenkosten sinken, da ihr weniger verbrauchen werdet. So könnte sich die Mieterhöhung in Grenzen halten, im Gegenzug erhaltet ihr eine Wohnimmobilie nach aktuellen Energiestandards und spart Energiekosten.

