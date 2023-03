Unter CoD-Fans wird regelmäßig gestritten, welcher Teil am besten ist? Black Ops, Modern Warfare oder doch die ursprüngliche Trilogie? Jeder Spieler hat wohl seinen eigenen Favoriten. Aber was kommt wohl dabei heraus, wenn man einer künstlichen Intelligenz diese Frage stellt?

Call of Duty 4: Modern Warfare Facts

Das beste CoD ist bereits 16 Jahre alt

KIs sind auf dem Vormarsch und kommen in immer mehr Bereichen zum Einsatz. Auch in der Gaming-Branche werden sie zukünftig eine große Rolle einnehmen. Publisher Ubisoft hat sogar schon konkrete Pläne für die Zukunft:

Die Allgemeinheit nutzt KIs wie ChatGPT aber auch dafür um sich allgemeine Fragen beantworten zu lassen.

So hat ein CoD-Fan Googles KI-Chatbot Bard zum Beispiel vor kurzem danach gefragt, welches Call of Duty eigentlich das Beste ist?

Die Antwort könnte vor allem Black-Ops-Anhänger verärgern:

Der KI zufolge ist Call of Duty 4: Modern Warfare aus dem Jahr 2007 das beste CoD.

Die einfache Begründung: Modern Warfare war ein gigantischer Erfolg und kam sowohl bei Kritikern als auch bei den Fans herausragend an. Das lag vor allem am innovativen Multiplayer, der cinematischen Kampagne und der grandiose Grafik.

Modern Warfare hat Call of Duty groß gemacht

Tatsächlich gilt Call of Duty 4 gemeinhin als der entscheidende Wendepunkt für die Reihe. Die Vorgänger waren zwar bereits ein enormer Erfolg, aber erst Modern Warfare hat CoD zu dem gemacht, was es heute ist.

Auch unser Kollege Robert ist der Meinung, dass kein nachfolgendes Call of Duty an den Impact von Modern Warfare heranreicht:

Lesetipp Modern Warfare ist das beste Call of Duty aller Zeiten

Die KI von Google holt aber noch weiter aus und erwähnt auch Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Call of Duty: Black Ops und Call of Duty 5: World at War positiv.

Abschließend bestätigt aber auch die KI, was so ziemlich jeder weiß: Das beste CoD ist das, welches euch am meisten Spaß macht!