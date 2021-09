Nutzt ihr Google Docs und die anderen Office-Tools von Google? Es gibt einen Trick, den kaum jemand kennt: Einfach eine Adresse in die Browserzeile eingeben und ihr erschafft in Windeseile ein neues Google-Dokument. Wir zeigen, wie's geht.

Google Drive Facts

Die Google Drive Office-Apps haben sich zu einer guten Alternative zu Microsoft Office gemausert. Die konstante Sicherung in der Cloud sowie die Möglichkeit zum schnellen Teilen und gemeinsamen Bearbeiten sind im Alltag einfach Gold wert, auch wenn die Dienste eine Internetverbindung und einen Google-Account erfordern und nicht ganz an die Funktionstiefe von Microsoft Office heranreichen. Für jeden, der Google Docs, Spreadsheets und Präsentationen viel nutzt, hilft dieser Kniff, noch ein bisschen schneller zu arbeiten.

Wenn man ein neues Doc erschaffen will, kann man URL-Shortcuts nutzen. Das sind Adressen, die man im Browser eingibt, um sofort ein neues Dokument zu erschaffen. Die lauten wie folgt:

doc.new : Neues Google Doc (Textverarbeitung)

: Neues Google Doc (Textverarbeitung) sheet.new : Neues Google Spreadsheet (Tabellenkalkulation)

: Neues Google Spreadsheet (Tabellenkalkulation) deck.new , presentation.new oder slide.new: Neue Google Präsentation (Googles PowerPoint-Pendant)

, presentation.new oder slide.new: Neue Google Präsentation (Googles PowerPoint-Pendant) drawing.new : Neue Zeichnung in Google Drawing (Googles Vektor-Zeichenprogramm, für Diagramme usw.)

: Neue Zeichnung in Google Drawing (Googles Vektor-Zeichenprogramm, für Diagramme usw.) site.new : Neue Google-Site (Webseiten-Bau)

: Neue Google-Site (Webseiten-Bau) form.new : Neues Google-Formular (Für Umfragen und dergleichen)

: Neues Google-Formular (Für Umfragen und dergleichen) note.new oder keep.new: Neue Notiz in Google Notizen, auch als Keep bekannt

Die URL-Shortcuts funktionieren in allen Browsern. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die jeweilige Mehrzahl des Wortes in der Adresse meist funktioniert, also zum Beispiel docs.new statt doc.new.

Es gibt nur einen Shortcut, der mir fehlt: der zum schnellen Schreiben einer Mail per Gmail. mail.new funktioniert derzeit nur, wenn man eine @google.com-Adresse hat, sprich: für Google-Mitarbeiter. Kommt hoffentlich noch irgendwann.