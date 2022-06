In der nächsten Woche gibt euch Microsoft einen kleinen Einblick in die Zukunft: Beim Event ID@Xbox Summer Game Fest Demo habt ihr die Chance, über 30 kommende Spiele auszuprobieren – und zwar völlig gratis.

Xbox Series X Facts

Bereits das dritte Jahr in Folge startet Microsoft in der nächsten Woche das Event ID@Xbox Summer Game Fest Demo, bei dem ihr kostenlos in kommende Spiele für die Xbox-Konsolen hineinschnuppern könnt. Ihr habt sieben Tage Zeit, um über 30 neue Games auszuprobieren – die Aktion beginnt am Dienstag, den 21. Juni.

Xbox-Event: Über 30 Spiele gratis ausprobieren

In der kommenden Woche könnt ihr sowohl auf eurer Xbox Series X|S als auch auf eurer Xbox One eine Fülle an vielversprechenden Games ausprobieren. Im Rahmen des ID@Xbox-Summer-Game-Fest-Demo-Events spendiert euch Microsoft einen kleinen Vorgeschmack auf über 30 verschiedene Spiele. Die komplette Liste ist noch nicht veröffentlicht, aber in der Ankündigung weist Xbox gesondert auf die folgenden vier Spiele hin:

Batora: Lost Haven: In dem isometrischen Action-RPG von Publisher Team17 müsst ihr die 16-jährige Avril auf eine interplanetarische Reise begleiten, um die Erde vor einer dunklen Bedrohung zu retten.

Schaut euch hier den Trailer zu Batora: Lost Haven an:

Batora: Lost Haven – Announcement-Trailer

Broken Pieces: In diesem spannenden Psychothriller warten allerlei Geheimnisse darauf, von euch aufgedeckt zu werden. Ihr begebt euch in ein kleines französisches Dorf, in dem die Regeln der Zeit außer Kraft gesetzt wurden. Es ist an euch, die Rätsel des Ortes zu entwirren und dem Mysterium auf die Spur zu kommen.

In diesem spannenden Psychothriller warten allerlei Geheimnisse darauf, von euch aufgedeckt zu werden. Ihr begebt euch in ein kleines französisches Dorf, in dem die Regeln der Zeit außer Kraft gesetzt wurden. Es ist an euch, die Rätsel des Ortes zu entwirren und dem Mysterium auf die Spur zu kommen. Tinykin: In dem charmanten Cartoon-Abenteuer müsst ihr Milo dabei helfen, auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren. Um dies zu erreichen, müsst ihr die winzigen Tinykin-Kreaturen einfangen und ihre Kräfte nutzen.

In dem charmanten Cartoon-Abenteuer müsst ihr Milo dabei helfen, auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren. Um dies zu erreichen, müsst ihr die winzigen Tinykin-Kreaturen einfangen und ihre Kräfte nutzen. Severed Steel: Dieser rasante Sci-Fi-Shooter schickt euch durch schicke Neon-Level, in denen ihr coole Stunts hinlegen, die Umgebung zerstören und eure Gegner besiegen könnt.

(Quelle: Xbox)

Schaut euch hier den Trailer zu Severed Steel an:

Severed Steel: Launch Trailer

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.06.2022 07:00 Uhr

Microsoft: Demos nur für kurze Zeit verfügbar

Die Demos sind im Xbox-Dashboard nur bis 27. Juni verfügbar. Sie unterscheiden sich laut Xbox von gewöhnlichen Demos, da diese in der Regel erst entstehen, wenn die Spiele bereits oder fast fertiggestellt sind. Im Fall der ID@Xbox Summer Game Fest Demos befinden sich viele der Spiele dagegen noch in einem früheren Entwicklungsstadium, sodass euer konstruktives Feedback für die Entwickler und Studios besonders wertvoll ist.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch neun Geheimtipps, die ihr im Game Pass unbedingt ausprobieren solltet:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).