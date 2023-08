Armored Core 6: Alle Waffen und Teile sammeln

In Armored Core 6: Fires of Rubicon könnt ihr mit Waffen und anderen Bauteilen euren gesamten Mech anpassen und beliebig zusammenbauen. Ein Liste der verschiedenen Teile und Waffen und wo ihr sie im Spiel findet, zeigen wir euch in diesem Guide.

Armored Core VI: Fires of Rubicon Facts

Woher bekommt ihr Waffen in Armored Core 6: Fires of Rubicon?

Ihr bekommt jedes Bauteil durch eine der folgenden Methoden:

Im Teileladen kaufen. Der Teileladen erweitert sich mit der Zeit.

Als Belohnung für Missionen.

Als Belohnung für Trainingsmissionen.

Durch Siege in der Arena.

In Kisten innerhalb von Missionen.

Als Belohnung für das Erreichen von Jägerklassen durch Sammeln von Kampfprotokollen.

Jedes Teil kann verkauft werden. Um das auszugleichen, wird es mit seiner Freischaltung auch für den Teileladen verfügbar. Ihr bekommt für jedes Teil den Einkaufspreis zurück, wenn ihr es verkauft. Dadurch könnt ihr euren Mech frei gestalten und seid nur durch Energiekosten und Gewicht eingeschränkt.

Wenn ihr die zugehörige Trophäe erhalten möchtet, müsst ihr alle Ausrüstungsgegenstände besitzen. Dafür müsst ihr eine Menge COAM sammeln, um den Teileladen leerkaufen zu können. Es wird außerdem nötig sein, das Spiel im New Game + durchzuspielen, denn für jedes Ende erhaltet ihr eigene Teile.

Ausverkauft – Im Teileladen bekommt ihr die meisten Teile und Waffen für euren Mech. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Folgenden zeigen wir euch eine Liste aller Bauteile sortiert nach Ausrüstungsposition.

Alle Handwaffen

Handwaffen trägt euer Mech in der Hand. Sie reichen von Pistolen über Maschinengewehr bis hin zu Raketenwerfer oder Bazookas. Nahkampfwaffen sind auf die linke Hand begrenzt.

Diese Schusswaffen gibt es:

MA-J-200 RANSETSU-RF – Von Beginn an im Teileladen verfügbar

– Von Beginn an im Teileladen verfügbar LR-036 CURTIS – Belohnung für Anfänger-Training 2: Kampfgrundlagen

– Belohnung für Anfänger-Training 2: Kampfgrundlagen LR-037 Harris – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ RF-024 TURNER – Startwaffe, von Beginn an verfügbar

– Startwaffe, von Beginn an verfügbar RF-025 Scudder – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ MA-J-201 RANSETSU-AR – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ MG-014 LUDLOW – Belohnung für Anfänger-Training 1: Steuerungsgrundlagen

Belohnung für Anfänger-Training 1: Steuerungsgrundlagen DF-MG-02 CHANG-CHEN – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ MA-E-210 ETSUJIN – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ DF-GA-08 HU-BEN – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ SG-026 HALDEMAN – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“ SG-027 ZIMMERMAN – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ WR-0777 SWEET SIXTEN – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ HG-003 COQUILLETT – Von Beginn an im Teileladen verfügbar

– Von Beginn an im Teileladen verfügbar HG-004 Duckett – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ MA-E-211 SAMPU – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ EL-PW-00 VIENTO – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ VP-66EG – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game + DF-BA-06 XUAN-GE – Von Beginn an im Teileladen verfügbar

– Von Beginn an im Teileladen verfügbar MAJESTIC – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ LITTLE GEM – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ 44-141 JVLN APLHA – Belohnung für Jägerklasse 2

– Belohnung für Jägerklasse 2 DF-GR-07 GOU-CHEN – Im Teileladen verfügbar nach Abschluss des fortgeschrittenen Trainings 3: Vierfüßer-ACs

– Im Teileladen verfügbar nach Abschluss des fortgeschrittenen Trainings 3: Vierfüßer-ACs DIZZY – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ IRIDIUM – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ MA-T-222 KYORAI – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ MA-T-223 KYORIKU – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ WS-1200 THERAPIST – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ VP-66LR – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“ VE-66LRA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ VE-66LRB – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ WUERGER/66E – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ VP-66LS – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ VP-66LH – Belohnung für das fortgeschrittene Training 2: ACs mit Rückgelenken

– Belohnung für das fortgeschrittene Training 2: ACs mit Rückgelenken Vvc-760PR – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“ IA-C01W6: NB-REDSHIFT – Belohnung für den Arena-Kampf Analyse D-3 (New Game ++)

– Belohnung für den Arena-Kampf Analyse D-3 (New Game ++) IB-C03W1: WLT 011 – Belohnung für den Arena-Kampf Analyse D-2 (New Game ++)

– Belohnung für den Arena-Kampf Analyse D-2 (New Game ++) HI-16: GU-Q1 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ HI-18: GU-A2 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ HML-G2/P19MLT-04 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ HML-G3/P08SPL-06 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ WS-5000 APERITIF – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + IA-C01W1: NEBULA – Inhalt eines Containers in Kapitel 3 innerhalb der Mission „Unterirdische Sabotage“. Begebt euch auf die erhöhte Röhre und haltet euch links, anstatt nach unten zum Gerät vorzurücken.

– Inhalt eines Containers in Kapitel 3 innerhalb der Mission „Unterirdische Sabotage“. Begebt euch auf die erhöhte Röhre und haltet euch links, anstatt nach unten zum Gerät vorzurücken. WB-0000 BAD COOK – Inhalt eines Containers in Kapitel 3 innerhalb der Mission „“Honest“ Brute ausschalten“ innerhalb des inneren Bereichs, der mit Warnlasern gefüllt ist

– Inhalt eines Containers in Kapitel 3 innerhalb der Mission „“Honest“ Brute ausschalten“ innerhalb des inneren Bereichs, der mit Warnlasern gefüllt ist 44-142 KRSV – Belohnung für Jägerklasse 12

Links könnt ihr außerdem diese Nahkampfwaffen tragen:

PB-033M ASHMEAD – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ VP-67EB – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ VP-67LD – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ Vvc-770LB – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ Vvc-774LS – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game + VE-67LLA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ 44-143 HMMR – Belohnung für Jägerklasse 6

– Belohnung für Jägerklasse 6 HI-32: BU-TT/A – Startwaffe, von Beginn an verfügbar

– Startwaffe, von Beginn an verfügbar IA-C01W7: ML-REDSHIFT – Belohnung für den Arena-Kampf Analyse D-3 (New Game ++)

Große Wummen – Mit den Waffen in euren Händen werdet ihr die meiste Zeit auf eure Feinde einschießen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Schulterwaffen

Die Schulterwaffen tragt ihr, wie der Name schon sagt, auf der Schulter. Ihr habt die Wahl zwischen mächtigen Laserkanonen, Raketenwerfern und sogar Unterstützungsdrohnen. Auf eurer linken Schulter könnt ihr außerdem Schilde ausrüsten.

Diese Schusswaffen könnt ihr auf der Schulter tragen:

SB-033M Morley – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ EARSHOT – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ SONGBIRDS – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ VE-60SNA – Belohnung in Kapitel 3 für die Mission „Rettung historischer Daten“

– Belohnung in Kapitel 3 für die Mission „Rettung historischer Daten“ VP-60LCS – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“ VE-60LCA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game + VP-60LCD – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ FASAN/60E – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ KRANICH/60Z – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game + EULE/60D – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ BML-G1/P20MLT-04 – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar BML-G2/P03MLT-06 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ BML-G2/P05MLT-10 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ BML-G2/P19SPL-12 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ BML-G2/P16SPL-08 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ GML-G2/P17SPL-16 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ BML-G1/P31DUO-02 – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar BML-G1/P32DUO-03 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ BML-G2/P08DUO-03 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ BML-G1/P01VTC-04 – Im Teileladen verfügbar nach Abschluss des fortgeschrittenen Trainings 4: Panzer-ACs

– Im Teileladen verfügbar nach Abschluss des fortgeschrittenen Trainings 4: Panzer-ACs BML-G1/P03VTC-08 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“ BML-G1/P07VTC-12 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ BML-G3/P04ACT-01 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ BML-G3/P05ACT-02 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ BML-G1/P29CNT – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ WR-0999 DELIVERY BOY – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + WS-5001 SOUP – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + 45-091 JVLN BETA – Belohnung für Jägerklasse 4

– Belohnung für Jägerklasse 4 EL-PW-01 TRUENO – Belohnung für den Arena-Kampf Analyse D-1 (New Game ++)

– Belohnung für den Arena-Kampf Analyse D-1 (New Game ++) Vvc-703PM – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ Vvc-706PM – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ Vvc-70VPM – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“ BO-044 HUXLEY – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game + 45-091 ORBT – Belohnung für Jägerklasse 8

– Belohnung für Jägerklasse 8 VP-60LT – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ Vvc-700LD – Im Teileladen verfügbar, sobald ihr alle Rekorde in der Arena abgeschlossen habt

– Im Teileladen verfügbar, sobald ihr alle Rekorde in der Arena abgeschlossen habt IA-C01W3: AURORA – Nachdem ihr in Kapitel 4 während der Mission „Coral-Zusammenfluss erreichen“ die zwei Mechs ausgeschalten habt, entfernt ihr euch vom nächsten Positionsmarker und überspringt eine Lücke. In einem Container auf den Dächern findet ihr die Waffe.

– Nachdem ihr in Kapitel 4 während der Mission „Coral-Zusammenfluss erreichen“ die zwei Mechs ausgeschalten habt, entfernt ihr euch vom nächsten Positionsmarker und überspringt eine Lücke. In einem Container auf den Dächern findet ihr die Waffe. IB-C03W3: NGI 006 – In Kapitel 5 im New Game ++ findet ihr diese Waffe direkt zu Beginn der Mission „Kontrolle über die Xylem zurückgewinnen“

Außerdem könnt ihr links folgende Schilde tragen:

VP-61PS – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ SI-24:SU-Q5 – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar SI-27: SU-R8 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ VP-61PB – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ SI-29: SU-TT/C – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ VE-61PSA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game + IB-C03W4 – In Kapitel 5 im New Game ++ findet ihr diese Waffe gegen Ende der Mission „Kontrolle über die Xylem zurückgewinnen“, wenn ihr das Zentrum erreichen sollt

Angriff und Schutz – Auf eurer Schulter könnt ihr nicht nur Waffen, sondern auch Schilde tragen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Kopfteile

AH-J-124 BASHO – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ AH-J-124/RC JAILBREAK – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ HD-011 MELANDER – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar HD-033M VERRILL – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ HD-012 MELANDER C3 – Belohnung für den Abschluss der Startmission

– Belohnung für den Abschluss der Startmission DF-HD-08 TIAN-QIANG – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VP-44S – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VP-44D – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ NACHTREIHER/44E – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar KASUAR/44Z – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ VE-44A – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ VE-44B – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ HC-2000 FINDER EYE – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar HC-2000/BC SHADE EYE – Belohnung für den Abschluss der ersten neun Analyse-Arenakämpfe

– Belohnung für den Abschluss der ersten neun Analyse-Arenakämpfe HS-5000 APPETIZER – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + EL-TH-10 FIRMEZA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ EL-PH-00 ALBA – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“ 20-081 MIND ALPHA – Belohnung für Jägerklasse 10

– Belohnung für Jägerklasse 10 IB-C03H: HAL 826 – Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“

– Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“ HC-3000 WRECKER – In Kapitel 2 findet ihr dieses Teil während der Mission „Raster 086 infiltrieren“ im Gebäude mit dem Schmelzofen. Sobald ihr euch in das Gitterloch fallen lassen habt, dreht euch um und ihr findet die Kiste hinter einem Container.

– In Kapitel 2 findet ihr dieses Teil während der Mission „Raster 086 infiltrieren“ im Gebäude mit dem Schmelzofen. Sobald ihr euch in das Gitterloch fallen lassen habt, dreht euch um und ihr findet die Kiste hinter einem Container. 20-082 MIND BETA – Belohnung für Jägerklasse 14

– Belohnung für Jägerklasse 14 IA-C01H: EPHEMERA – In einer Kiste während der Mission „Vermessung von unbekanntem Gebiet“ in Kapitel 4. Ihr könnt sie kaum verfehlen.

Ein Spiel mit Köpfchen – Ein guter Kopf kann eurem Mech die nötige Stabilität verleihen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Kernteile

AC-J-120 BASHO – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ AC-J-120/RC JAILBREAK – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ BD-011 MELANDER – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar BD-012 MELANDER C3 – Belohnung für den Abschluss der Startmission

– Belohnung für den Abschluss der Startmission DF-BD-08 TIAN-QIANG – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VP-40S – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar NACHTREIHER/40E – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VE-40A – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ CC-2000 ORBITER – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar CS-5000 MAIN DISH – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + EL-TC-10 FIRMEZA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ EL-PC-00 ALBA – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“ 07-061 MIND ALPHA – Belohnung für Jägerklasse 5

– Belohnung für Jägerklasse 5 IB-C03C: HAL 826 – Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“

– Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“ CC-3000 WRECKER – In Kapitel 2 kommt ihr während der Mission „Raster 086 infiltrieren“ im Gebäude mit dem Schmelzofen an einer Röhre vorbei, aus der flüssiges Metall fließt. Am Boden des angrenzenden Raumes findet ihr eine Kiste mit dem Kopfteil.

Der Kern des Ganzen – Mit dem richtigen Kernteil kann euer Mech jedem Schaden standhalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Armteile

Armteile haben neben der Rüstung auch die Funktion, eure Waffen zu tragen. Jedes Armteil hat eine Maximalbelastung. Manche Arme können darum bestimmte Waffen nicht mehr tragen. Diese Armteile könnt ihr finden:

AA-J-123 BASHO – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ AA-J-123/RC JAILBREAK – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ AR-011 MELANDER – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar AR-012 MELANDER C3 – Belohnung für den Abschluss der Startmission

– Belohnung für den Abschluss der Startmission DF-AR-08 TIAN-QIANG – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar DF-AR-09 TIAN-LAO – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ VP-46S – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VP-46D – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ NACHTREIHER/46E – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VE-46A – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ AC-2000 TOOL ARM – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar AS-5000 SALAD – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + EL-TA-10 FIRMEZA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ EL-PA-00 ALBA – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“ 04-101 MIND ALPHA – Belohnung für Jägerklasse 1

– Belohnung für Jägerklasse 1 IB-C03A: HAL 826 – Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“

– Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“ AC-3000 WRECKER – In Kapitel 2 kommt ihr während der Mission „Raster 086 infiltrieren“ im Gebäude mit dem Schmelzofen an einer Röhre vorbei, aus der flüssiges Metall fließt. Betretet die leere Röhre und am Ende findet ihr die Kiste

– In Kapitel 2 kommt ihr während der Mission „Raster 086 infiltrieren“ im Gebäude mit dem Schmelzofen an einer Röhre vorbei, aus der flüssiges Metall fließt. Betretet die leere Röhre und am Ende findet ihr die Kiste IA-C01A: EPHEMERA – In einer Kiste der Mission „Unterirdische Erkundung – Abgrund 2“ in Kapitel 4. Nachdem ihr das Trampolin im Lüftungsschacht verwendet habt, seht ihr sie auf einem Vorsprung. Dort stehen auch Gegner.

Wir tragen eure Last – Die richtigen Armteile sind nötig, um schwere Waffen tragen zu können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Beinteile

Die Wahl eurer Beinausrüstung hat einen großen Einfluss auf den Spielstil. Je nach Art des Beinteils bewegt ihr euch anders:

Zweibeinig seid ihr besonders agil, aber Angriff mit Rückstoß lassen euch anhalten.

seid ihr besonders agil, aber Angriff mit Rückstoß lassen euch anhalten. Vierbeinig könnt ihr springen und sogar schweben, um Rückstoß zu minimieren. Das kostet euch allerdings Energie und Agilität.

könnt ihr springen und sogar schweben, um Rückstoß zu minimieren. Das kostet euch allerdings Energie und Agilität. Panzer können nicht springen, sondern müssen von Anfang an ihre Booster bemühen. Außerdem haben sie integrierte Booster, weshalb ihr dort keine Auswahl treffen könnt. Dafür haben sie den höchsten Rüstungswert und ihr könnt problemlos große Geschütze abfeuern.

Diese Beinteile könnt ihr finden:

AL-J-121 BASHO – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ AL-J-121/RC JAILBREAK – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ LG-011 MELANDER – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar LG-012 MELANDER C3 – Belohnung für den Abschluss der Startmission

– Belohnung für den Abschluss der Startmission DF-LG-08 TIAN-QIANG – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VP-422 – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar NACHTREIHER/42E – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar VE-42A – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ 2C-2000 CRAWLER – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar 2S-5000 DESSERT – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + EL-TL-10 FIRMEZA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ EL-PL-00 ALBA – Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“

– Belohnung in Kapitel 5 nach der Mission „Kármán-Linie durchbrechen“ 06-041 MIND ALPHA – Belohnung für Jägerklasse 3

– Belohnung für Jägerklasse 3 IB-C03L: HAL 826 – Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“

– Belohnung für das Ende „Befreier von Rubicon“ KASUAR/42Z – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach den Missionen „Staudamm-Komplex angreifen“ und „Bewaffnetes Bergbauschiff ausschalten“ 06-042 MIND BETA – Belohnung für Jägerklasse 7

– Belohnung für Jägerklasse 7 RC-2000 SPRING CHICKEN – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ LG-033M VERRILL – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ VP-424 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ LG-022T BORNEMISSZA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ VE-42B – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ EL-TL-11 FORTALEZA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung 2C-3000 WRECKER – In Kapitel 2 findet ihr dieses Teil während der Mission „Raster 086 infiltrieren“ im Gebäude mit dem Schmelzofen. Wendet euch vor dem MT-Squad nach rechts und folgt der Straße, um die Kiste zu finden.

– In Kapitel 2 findet ihr dieses Teil während der Mission „Raster 086 infiltrieren“ im Gebäude mit dem Schmelzofen. Wendet euch vor dem MT-Squad nach rechts und folgt der Straße, um die Kiste zu finden. IA-C01L: EPHEMERA – In einer Kiste auf der Zwischenebene der Mission „Unterirdische Erkundung – Abgrund 1“ in Kapitel 4. Ihr könnt sie kaum verfehlen.

Alles für die Beweglichkeit – Beinteile haben einen sehr großen Einfluss auf den Spielstil eures Mechs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Booster

Wenn ihr Panzerbeine tragt, braucht ihr keine Booster.

AB-J-137 KIKAKU – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ BST-G2/P04 – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar BST-G1/P10 – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar BST-G2/P06SPD – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ ALULA/21E – Belohnung für Anfängertraining 1: Steuerungsgrundlagen

– Belohnung für Anfängertraining 1: Steuerungsgrundlagen FLUEGEL/21Z – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ BUERZEL/21D – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ BC-0400 MULE – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ BC-0200 GRIDWALKER – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ im New Game + BC-06-00 12345 – In einer Kiste der Mission „“Honest“ Brute ausschalten“ in Kapitel 3. Auf der Plattform, wo Brute mit euch redet, biegt ihr rechts ab, um die Truhe zu finden.

– In einer Kiste der Mission „“Honest“ Brute ausschalten“ in Kapitel 3. Auf der Plattform, wo Brute mit euch redet, biegt ihr rechts ab, um die Truhe zu finden. IA-C018: GILLS – In einer Kiste der Mission „Unterirdische Erkundung – Abgrund 2“ in Kapitel 4. Sobald ihr der ersten verschlossenen Tür nach Begegnung mit der Waffe gegenübersteht, findet ihr sie in einem Nebenraum.

– In einer Kiste der Mission „Unterirdische Erkundung – Abgrund 2“ in Kapitel 4. Sobald ihr der ersten verschlossenen Tür nach Begegnung mit der Waffe gegenübersteht, findet ihr sie in einem Nebenraum. IB-C038: NGI 001 – Belohnung für Jägerklasse 13

Boosted – Je nach Booster bewegt ihr euch mehr horizontal oder vertikal. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle FLS

FLS steht für Fernlenksystem und gibt an, wie gut eure Zielhilfe funktioniert. Diese FLS gibt es im Spiel:

FLS-G1/P01 – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar FLS-G2/P05 – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ FLS-G2/P10SLT – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar FLS-G2/P12SML – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ FC-006 ABBOT – Belohnung für Anfängertraining 1: Steuerungsgrundlagen

– Belohnung für Anfängertraining 1: Steuerungsgrundlagen FC-008 TALBOT – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ VE-21A – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ VE-21B – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ IA-C01F: OCELLUS – In einer Kiste der Mission „Unterirdische Erkundung – Abgrund 3“ in Kapitel 4. Anstatt euch zum Zentrum zu begeben, haltet ihr euch rechts außerhalb. Dort findet ihr die Truhe.

– In einer Kiste der Mission „Unterirdische Erkundung – Abgrund 3“ in Kapitel 4. Anstatt euch zum Zentrum zu begeben, haltet ihr euch rechts außerhalb. Dort findet ihr die Truhe. IB-C03F: WLT 001 – Belohnung für Jägerklasse 11

Richtig zielen will gelernt sein – Die FLS bestimmen, wie gut eure Zielhilfe funktioniert. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Generatoren

Mit Generatoren deckt ihr euren Energiebedarf, sowohl für eure Waffen als auch eure Booster.

AG-J-098 JOSO – Startausrüstung, von Anfang an verfügbar

– Startausrüstung, von Anfang an verfügbar AG-E-013 YABA – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Beobachtungspunkt angreifen“ AG-T-005 HOKUSHI – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ DF-GN-02 LING-TAI – Von Anfang an im Teileladen verfügbar

– Von Anfang an im Teileladen verfügbar DF-GN-06 MING-TANG – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ DF-GN-08 SAN-TAI – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ VP-20S – Belohnung für Anfängertraining 1: Steuerungsgrundlagen

– Belohnung für Anfängertraining 1: Steuerungsgrundlagen VP-20C – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 2 nach der Mission „Ozeanüberquerung“ VP-20D – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 1 nach der Mission „Operation Mauerkletterer“ VE-20A – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ VE-20B – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game +

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 3 nach der Mission „Eiswurm zerstören“ im New Game + VE-20C – Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“

– Im Teileladen verfügbar in Kapitel 5 nach der Mission „Die Flucht“ IB-C03G: NGI 000 – Belohnung für Jägerklasse 9

– Belohnung für Jägerklasse 9 IA-CO1G: AORTA – In einer Kiste der Mission „Unbewohnte schwebende Stadt vermessen“ in Kapitel 3. Nachdem ihr die erste Nebelmaschine deaktiviert habt, folgt ihr den roten Lichtern, bis euch ein schneller Gegner attackiert. In seiner Nähe ist die Truhe auf einem Häuserdach.

Mehr Energie! – Generatoren versorgen alles in eurem Mech mit Saft. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

