Armored Core 6: Alle Enden erreichen

In Armored Core 6: Fires of Rubicon seid ihr zwar nur ein Söldner, doch eure Entscheidungen beeinflussen trotzdem das Schicksal des Planeten. Mit welchen Missionen ihr welches Ende herbeiruft, erfahrt ihr in diesem Guide.

Welche Enden gibt es in Armored Core 6: Fires of Rubicon?

Den Trophäen und Erfolgen könnt ihr entnehmen, dass es 3 Enden gibt:

Das Feuer von Raven

Befreier von Rubicon

Alea Iacta Est

Welches dieser Enden ihr erlebt, hängt von verschiedenen Entscheidungen ab, die ihr im Spielverlauf treffen könnt. Diese können sich sowohl auf eure Missionswahl als auch bestimmte Optionen innerhalb der Missionen beziehen. In der Missionsauswahl sind entscheidungsträchtige Missionen durch ein Symbol mit sich aufspaltenden Wegen markiert.

Wählt weise! – Je nachdem, welche Missionen ihr hier angeht, könnt ihr hier andere Enden erleben. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Manche Entscheidungen sind im ersten Durchlauf nicht möglich, sondern nur im New Game +. Das Ende „Alea Iacta Est“ könnt ihr deswegen erst beim zweiten oder dritten Durchlauf erleben.

Im Folgenden zeigen wir euch, welche Entscheidungen euch zum jeweiligen Ende führen:

Das Ende „Das Feuer von Raven“ erreichen

Für dieses Ende schlagt ihr euch auf die Seite der Vespers und helft ihnen, das Coral zu vernichten. Die nötigen Missionen sind jeweils die oberen in der Missionsauswahl:

Kapitel 3: Wählt die Mission „Vollzugsgruppen ausschalten“.

Wählt die Mission „Vollzugsgruppen ausschalten“. Kapitel 4: Wählt die Mission „Redguns abfangen“.

Wählt die Mission „Redguns abfangen“. Kapitel 5: Wählt die Mission „Konzernkräfte abfangen“.

Das Ende „Befreier von Rubicon“ erreichen

Für dieses Ende kämpft ihr mit den Redguns um die Erhaltung des Coral. Mit den unteren Entscheidungen der Missionsauswahl werdet ihr zum Befreier:

Kapitel 3: Wählt die Mission „Maschine der Spezialeinheiten zerstören“.

Wählt die Mission „Maschine der Spezialeinheiten zerstören“. Kapitel 4: Wählt die Mission „Überraschungsangriff auf die Vespers“.

Wählt die Mission „Überraschungsangriff auf die Vespers“. Kapitel 4: Wählt die Mission „“Cinder“ Carla ausschalten“.

Die Xylem muss fallen! – Als Befreier von Rubicon verhindert ihr die Vernichtung des Coral. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Ende „Alea Iacta Est“ erreichen

Die Würfel für das Ende „Alea Iacta Est“ können erst im New Game + fallen. Im ersten Durchlauf eröffnet sich die Möglichkeit nicht, die diesen Handlungsstrang öffnet. Und selbst wenn, würdet ihr zu diesem Zeitpunkt große Schwierigkeiten haben, diesen Weg zu beschreiten. Nach der Öffnung des Handlungsstrangs solltet ihr den noch unbekannten Missionen folgen:

Kapitel 1: Ihr erhaltet in der Mission „Staudamm-Komplex angreifen“ das Angebot, für doppelte Bezahlung euren Begleitern in den Rücken zu fallen. Nehmt dieses Angebot an.

Ihr erhaltet in der Mission „Staudamm-Komplex angreifen“ das Angebot, für doppelte Bezahlung euren Begleitern in den Rücken zu fallen. Nehmt dieses Angebot an. Kapitel 3: Wählt die neu verfügbare Mission „Plünderung neuer Tech verhindern“. Die andere Mission „Unterirdische Sabotage“ habt ihr bereits im ersten Durchlauf absolviert.

Wählt die neu verfügbare Mission „Plünderung neuer Tech verhindern“. Die andere Mission „Unterirdische Sabotage“ habt ihr bereits im ersten Durchlauf absolviert. Die weiteren Entscheidungen in Kapitel 3 sind nicht wichtig, es sei denn ihr zielt auf eins der anderen Enden ab.

es sei denn ihr zielt auf eins der anderen Enden ab. Kapitel 4: Wählt die Mission „Coral-Export verweigern“.

Wählt die Mission „Coral-Export verweigern“. Kapitel 4: Wählt die Mission „V.III vernichten“.

Ein Verrat mit Folgen – Wenn ihr euren Kameraden hier in den Rücken fallt, könnt ihr ein völlig neues Ende freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

