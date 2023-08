Armored Core 6: Balteus besiegen – Setup und Bossguide

Der Bosskampf gegen Balteus kommt unerwartet am Ende einer langen Mission. Umso wichtiger ist es, die richtigen Vorbereitungen zu treffen. Wie ihr den Boss in Armored Core 6: Fires of Rubicon besiegt und welches Setup dafür gut geeignet ist, erfahrt ihr in diesem Guide.

Setup für Balteus in Armored Core 6: Fires of Rubicon

Wichtig ist, dass ihr Balteus konstant unter Beschuss halten könnt, um seine Pulsabwehr zu zerstören. Energiewaffen sind hierfür gut geeignet, weil ihr sie nicht unbedingt nachladen müsst, sondern einfach abkühlen lasst. Raketen sind ebenfalls sehr gut geeignet, weil sie der fliegenden Festung effektiv folgen können und so den Schild weiter senken.

Wir haben Balteus mit folgendem Setup den Garaus gemacht:

Linke Hand: Laserpistole VP-66LH

Laserpistole VP-66LH Rechte Hand: Plasmagewehr Vvc-760PR

Plasmagewehr Vvc-760PR Rechte Schulter: Plasmaraketenwerfer Vvc-70VPM

Plasmaraketenwerfer Vvc-70VPM Linke Schulter: Plasmaraketenwerfer Vvc-70VPM

Plasmaraketenwerfer Vvc-70VPM Kopf: HD-012 Melander C3

HD-012 Melander C3 Kern: BD-012 Melander C3

BD-012 Melander C3 Arme: AR-012 Melander C3

AR-012 Melander C3 Beine: zweibeinig LG-012 Melander C3

zweibeinig LG-012 Melander C3 Booster: Alula/21E

Alula/21E FLS: FLS-G2/P10SLT

FLS-G2/P10SLT Generator: VP-20S

Anstelle der Laserpistole könnt ihr auch Impulspistolen verwenden, die auf das Brechen der Pulsabwehr ausgelegt sind. Allerdings könnt ihr Balteus damit nicht konstant beschießen, denn ihre Projektile fliegen sehr langsam und verfehlen dadurch häufig. Wenn sie treffen, können sie Balteus‘ Schild aber zuverlässig brechen.

Dieses Setup setzt Balteus stark unter Druck. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie besiegt ihr Balteus?

Im Video seht ihr unseren Kampf gegen Balteus:

Für diesen Boss ist es wichtig, ihn konstant unter Beschuss zu halten. Haltet eure Waffen nicht zurück, sondern feuert sie konstant ab. Vor allem eure Raketen sollten nie auf Cooldown sein.

Auf diese Weise könnt ihr seine Pulsabwehr zuverlässig zerstören. Mit seiner Pulsabwehr bricht auch seine Haltung. Achtet also darauf, noch schussfähig zu sein, um zuverlässig Schaden zuzufügen. So könnt ihr es auch schaffen, seine Haltung erneut zu brechen, bevor er seinen Schild regeneriert.

Bei 50% Leben beginnt Balteus seine zweite Phase. Ihr erkennt sie daran, dass er eine große Energieexplosion um sich herum auslöst, die seinen Schild regeneriert. In dieser Phase bekommt er einen Flammenwerfer dazu, der euch den Status „ACs Anomaly“ zufügen kann. Dieser Status erleichtert es, eure Haltung zu brechen.

Balteus nutzt folgende Angriffe:

Raketensturm (T-förmig): Balteus fährt eine vertikale und eine horizontale Raketenbatterie aus. Nutzt euren Ansturm, sobald die Raketen auf euch zufliegen und weicht währenddessen einmal zur Seite aus. Ihr könnt während des Ansturms auch eure Waffen abfeuern. Der Kampf startet mit diesem Angriff.

Balteus fährt eine vertikale und eine horizontale Raketenbatterie aus. Nutzt euren Ansturm, sobald die Raketen auf euch zufliegen und weicht währenddessen einmal zur Seite aus. Ihr könnt während des Ansturms auch eure Waffen abfeuern. Der Kampf startet mit diesem Angriff. Raketensturm (vertikal): Balteus fährt eine vertikale Raketenbatterie aus. Weicht mit einem Schub seitlich aus, sobald die Raketen euch näher kommen.

Balteus fährt eine vertikale Raketenbatterie aus. Weicht mit einem Schub seitlich aus, sobald die Raketen euch näher kommen. Raketensturm (horizontal): Balteus fährt eine horizontale Raketenbatterie aus. Springt und nutzt euren Schub in seine Richtung, um den Raketen zu entgehen.

Balteus fährt eine horizontale Raketenbatterie aus. Springt und nutzt euren Schub in seine Richtung, um den Raketen zu entgehen. Raketensturm (Sphäre): Balteus erzeugt einen Halbkreis aus Raketen um sich herum. Stürmt auf ihn zu, um unter den Raketen hinweg zu tauchen. Dieser Angriff folgt oft auf den vertikalen Raketensturm.

Balteus erzeugt einen Halbkreis aus Raketen um sich herum. Stürmt auf ihn zu, um unter den Raketen hinweg zu tauchen. Dieser Angriff folgt oft auf den vertikalen Raketensturm. Raketensalve: Balteus feuert eine seitliche Raketensalve auf euch ab. Springt und nutzt einen seitlichen Schub, um die Explosionen zu vermeiden.

Balteus feuert eine seitliche Raketensalve auf euch ab. Springt und nutzt einen seitlichen Schub, um die Explosionen zu vermeiden. Bazooka: Balteus feuert einen einzelnen Bazooka-Schuss mit großer Geschwindigkeit. Weicht seitlich aus, sobald ihr das Warnsignal vernehmt.

Balteus feuert einen einzelnen Bazooka-Schuss mit großer Geschwindigkeit. Weicht seitlich aus, sobald ihr das Warnsignal vernehmt. Gatling: Balteus umkreist euch und feuert seine Gatling auf euch ab. Nutzt den Schub in die entgegengesetzte Richtung und bereitet euch darauf vor, dass ein Shotgun-Angriff folgen kann.

Balteus umkreist euch und feuert seine Gatling auf euch ab. Nutzt den Schub in die entgegengesetzte Richtung und bereitet euch darauf vor, dass ein Shotgun-Angriff folgen kann. Shotgun: Balteus feuert seine Shotgun zweimal und nach kurzer Verzögerung ein drittes Mal. Weicht erst zweimal aus und danach ein weiteres Mal.

Balteus feuert seine Shotgun zweimal und nach kurzer Verzögerung ein drittes Mal. Weicht erst zweimal aus und danach ein weiteres Mal. Pulsexplosion: Nur beim Übergang zu Phase 2 lädt sich Balteus kurz auf und lässt eine Pulsexplosion um sich herum los. Geht auf Abstand, sobald ihr die Warnung von Ayre hört. Danach folgen Flammenschwertschläge.

Nur beim Übergang zu Phase 2 lädt sich Balteus kurz auf und lässt eine Pulsexplosion um sich herum los. Geht auf Abstand, sobald ihr die Warnung von Ayre hört. Danach folgen Flammenschwertschläge. Flammenschwertschlag: Balteus schlägt entweder diagonal von oben oder unten nach euch. Nutzt euren Schub in Richtung der nicht attackierenden Seite, um den Flammen zu entgehen.

Balteus schlägt entweder diagonal von oben oder unten nach euch. Nutzt euren Schub in Richtung der nicht attackierenden Seite, um den Flammen zu entgehen. Napalmangriff: Balteus fliegt in die Luft und beginnt, den Boden in Brand zu setzen. Springt, um den Flammen zu entgehen und startet einen Ansturm. Es folgt ein spärischer Raketensturm.

Balteus fliegt in die Luft und beginnt, den Boden in Brand zu setzen. Springt, um den Flammen zu entgehen und startet einen Ansturm. Es folgt ein spärischer Raketensturm. Flammenjet: Balteus aktiviert beide Flammenwerfer und fliegt auf euch zu. Springt und haltet eure Höhe, um den Flammen zu entgehen.

