Armored Core 6: Alle Kampfprotokolle finden und Jägerklasse verbessern

Wenn ihr Kampfprotokolle in Armored Core 6: Fires of Rubicon sammelt, könnt ihr damit neue Ausrüstung freischalten. Wo ihr die verschiedenen Protokolle findet und welche Belohnungen euch die jeweiligen Jägerklassen einbringen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Was bewirken Kampfprotokolle in Armored Core 6: Fires of Rubicon?

Kampfprotokolle sind Informationen über verschiedene Gegner, die ihr in den jeweiligen Missionen antreffen könnt. Sie sind durch das Symbol eines kleinen Ordners gekennzeichnet. Manche Protokolle begegnen euch im direkten Verlauf der Missionen, nach anderen müsst ihr wiederum suchen.

Jedes Kampfprotokoll erhöht euren Loghunt-Programmfortschritt. Ist dieser voll, erreicht ihr eine neue Jägerklasse und erhaltet einen Ausrüstungsgegenstand als Belohnung. Je nach Seltenheit geben die Protokolle unterschiedlich viel Fortschritt. Die vier Seltenheitsstufen sind:

Bronze

Silber

Gold

Platin

Gegner mit Kampfprotokollen erkennt ihr am kleinen Ordner-Symbol. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Missionsauswahl könnt ihr sehen, welche Protokolle euch noch fehlen. Jede Mission mit einem Kampfprotokoll ist im Menü „Mission wiederholen“ durch einen Ordner gekennzeichnet. Hat dieser einen Haken, dann habt ihr alle Kampfprotokolle der Mission ergattert. In der Missionsbeschreibung steht ebenfalls, ob es Kampfprotokolle gibt, inklusive „ausstehend“ oder „abgeschlossen“. Das gilt aber nur für Missionen, die ihr wiederholt. Wenn ihr eine aktive Story-Mission startet, erhaltet ihr keine Information über darin existierende Protokolle.

Dieses Symbol zeigt euch, ob ihr die Kampfprotokolle der jeweiligen Mission bereits gesammelt habt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Belohnung für die verschiedenen Jägerklassen

Jede Jägerklasse bringt euch eine einzigartige Belohnung in Form eines Bauteils für euren Mech. Leveltypisch braucht ihr mehr Protokolle, je höher eure Jägerklasse ist. Ihr bekommt folgende Belohnungen:

Jägerklasse 1: Arme 04-101 MIND ALPHA

Arme 04-101 MIND ALPHA Jägerklasse 2: Spreng-Bazooka 44-141 JVLN ALPHA

Spreng-Bazooka 44-141 JVLN ALPHA Jägerklasse 3: Zweibeinige Beine 06-041 MIND ALPHA

Zweibeinige Beine 06-041 MIND ALPHA Jägerklasse 4: Spreng-Raketenwerfer 45-091 JVLN BETA

Spreng-Raketenwerfer 45-091 JVLN BETA Jägerklasse 5: Kern 07-061 MIND ALPHA

Kern 07-061 MIND ALPHA Jägerklasse 6: Plasmawerfer 44-143 HMMR (Nahkampf)

Plasmawerfer 44-143 HMMR (Nahkampf) Jägerklasse 7: Rückgelenk Beine 06-042 MIND BETA

Rückgelenk Beine 06-042 MIND BETA Jägerklasse 8: Generator IB-C03G: NGI 000

Generator IB-C03G: NGI 000 Jägerklasse 9: Laserorbit 45-091 ORBT (Drohne)

Laserorbit 45-091 ORBT (Drohne) Jägerklasse 10: Kopf 20-081 MIND ALPHA

Kopf 20-081 MIND ALPHA Jägerklasse 11: FLS IB-C03F: WLT 001

FLS IB-C03F: WLT 001 Jägerklasse 12: Multi-Energiegewehr 44-142 KRSV

Multi-Energiegewehr 44-142 KRSV Jägerklasse 13: Booster IB-C03B: NGI 001

Booster IB-C03B: NGI 001 Jägerklasse 14: Kopfe 20-082 MIND BETA

Kopfe 20-082 MIND BETA Jägerklasse 15: Coral-Oszillator IB-C03W2: WLT 101

Katsching! – Jede neue Jägerklasse belohnt euch mit einem weiteren Bauteil. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Folgenden erklären wir euch, wo ihr die Kampfprotokolle in jedem Kapitel finden könnt. Manche Missionen findet ihr allerdings nur im New Game +.

Alle Kampfprotokolle in Kapitel 1

Transporthubschrauber zerstören: Bei den letzten Hubschraubern stellt sich euch ein Vierfüßer in den Weg. Besiegt ihn und ihr erhaltet ein silbernes Protokoll.

Bei den letzten Hubschraubern stellt sich euch ein Vierfüßer in den Weg. Besiegt ihn und ihr erhaltet ein silbernes Protokoll. Tester-AC zerstören: Der AC in der Mission gibt euch ein silbernes Protokoll.

Der AC in der Mission gibt euch ein silbernes Protokoll. Staudamm-Komplex angreifen: Nachdem ihr die zweite Aufgabe abgeschlossen habt, trefft ihr auf dem gefrorenen See einen Vierfüßer mit einem silbernen Protokoll. Im New Game + erhaltet ihr außerdem ein goldenes Protokoll, wenn ihr euren Verbündeten in den Rücken fallt.

Nachdem ihr die zweite Aufgabe abgeschlossen habt, trefft ihr auf dem gefrorenen See einen Vierfüßer mit einem silbernen Protokoll. Im New Game + erhaltet ihr außerdem ein goldenes Protokoll, wenn ihr euren Verbündeten in den Rücken fallt. Operation Mauerkletterer: Links innerhalb der Stadt am Anfang der Mission warten drei Bots mit bronzenen Protokollen auf euch.

Links innerhalb der Stadt am Anfang der Mission warten drei Bots mit bronzenen Protokollen auf euch. Kampfprotokolle bergen: Bewegt euch zu Beginn der Mission in Richtung 230° und begebt euch in den Abgrund. Beim Wrack werdet ihr von einem Mech angegriffen, der ein goldenes Protokoll dabeihat.

Bewegt euch zu Beginn der Mission in Richtung 230° und begebt euch in den Abgrund. Beim Wrack werdet ihr von einem Mech angegriffen, der ein goldenes Protokoll dabeihat. Beobachtungspunkt angreifen: Sulla zu besiegen gibt euch ein goldenes Protokoll.

Alle Kampfprotokolle in Kapitel 2

Raster 086 infiltrieren: Hier könnt ihr eine Menge Protokolle sammeln: Ein silbernes Protokoll erhaltet ihr automatisch von Rummy. Nachdem ihr ihn besiegt habt, könnt ihr euch im nächsten Bereich nach links wenden und nach einem Weg zurück hinter dem Gebäude zwei bronzene Protokolle finden. Im Bereich vor der Tür in 1800 m Entfernung findet ihr zwei Vierfüßer mit silbernen Kampfprotokollen. Im Gebäude wartet ein goldenes Protokoll hinter der Röhre auf euch, aus der flüssiges Metall fließt. Nachdem ihr dieses Gebäude verlassen habt, könnt ihr links noch dreimal Bronze einsacken.

Hier könnt ihr eine Menge Protokolle sammeln: Ein silbernes Protokoll erhaltet ihr automatisch von Rummy. Nachdem ihr ihn besiegt habt, könnt ihr euch im nächsten Bereich nach links wenden und nach einem Weg zurück hinter dem Gebäude zwei bronzene Protokolle finden. Im Bereich vor der Tür in 1800 m Entfernung findet ihr zwei Vierfüßer mit silbernen Kampfprotokollen. Im Gebäude wartet ein goldenes Protokoll hinter der Röhre auf euch, aus der flüssiges Metall fließt. Nachdem ihr dieses Gebäude verlassen habt, könnt ihr links noch dreimal Bronze einsacken. Ozeanüberquerung: Unter der Brücke mit den Lasern könnt ihr euch nach hinten wenden und zwei Drohnen mit Bronze-Protokollen eliminieren. In der Nähe warten nochmal zwei solcher Drohnen.

Alle Kampfprotokolle in Kapitel 3

Vermessungsdaten stehlen: Zwischen dem zweiten und dritten Datenpaket findet ihr einen Vierfüßer mit einem Silber-Protokoll.

Zwischen dem zweiten und dritten Datenpaket findet ihr einen Vierfüßer mit einem Silber-Protokoll. Treibstoffbasis angreifen: Im Tal unter der großen Brücke findet ihr direkt unter der Brücke einen Gegner mit Lasergewehr, der euch ein Bronze-Protokoll verleiht. Folgt dem Tal und bei den kleinen Brücken steht ein weiterer Gegner mit Bronze-Protokoll.

Im Tal unter der großen Brücke findet ihr direkt unter der Brücke einen Gegner mit Lasergewehr, der euch ein Bronze-Protokoll verleiht. Folgt dem Tal und bei den kleinen Brücken steht ein weiterer Gegner mit Bronze-Protokoll. V.VII ausschalten: Haltet euch links, bis ihr euch frei zum ersten Zielpunkt bewegen könnt. In diesem Bereich findet ihr einen Vierfüßer mit silbernem Protokoll. Außerdem erhaltet ihr ein goldenes Protokoll, wenn ihr Swinburne ausschaltet und eines, wenn ihr ihn verschont.

Haltet euch links, bis ihr euch frei zum ersten Zielpunkt bewegen könnt. In diesem Bereich findet ihr einen Vierfüßer mit silbernem Protokoll. Außerdem erhaltet ihr ein goldenes Protokoll, wenn ihr Swinburne ausschaltet und eines, wenn ihr ihn verschont. Unterirdische Sabotage: Wenn ihr den Tunnelbereich mit den Röhren erreicht, begebt ihr euch nach oben statt nach unten. Dort wartet ein Gegner mit einem Bronze-Protokoll auf euch.

Wenn ihr den Tunnelbereich mit den Röhren erreicht, begebt ihr euch nach oben statt nach unten. Dort wartet ein Gegner mit einem Bronze-Protokoll auf euch. Unbewohnte schwebende Stadt vermessen: Nachdem ihr das zweite Nebelgerät ausgeschalten habt, folgt ihr den roten Lichtern, bis sie nach rechts abbiegen. Hier geht ihr weiter geradeaus und ihr findet einen Gegner mit silbernem Protokoll.

Nachdem ihr das zweite Nebelgerät ausgeschalten habt, folgt ihr den roten Lichtern, bis sie nach rechts abbiegen. Hier geht ihr weiter geradeaus und ihr findet einen Gegner mit silbernem Protokoll. Vollzugsgruppen ausschalten: Begebt euch vom Start aus nach rechts und ihr trefft auf „Ring“ Freddie. Er gibt euch ein weiteres Protokoll.

Begebt euch vom Start aus nach rechts und ihr trefft auf „Ring“ Freddie. Er gibt euch ein weiteres Protokoll. Angriff auf den alten Raumhafen: Begebt euch vom Start aus in Richtung 90° und ihr findet auf der zweiten Ebene einen LC mit einem Silber-Protokoll. Beim einzelnen Schiff seht ihr mehrere Treibstofftanks. Dort warten zwei weitere LCs mit Silber-Protokollen.

Begebt euch vom Start aus in Richtung 90° und ihr findet auf der zweiten Ebene einen LC mit einem Silber-Protokoll. Beim einzelnen Schiff seht ihr mehrere Treibstofftanks. Dort warten zwei weitere LCs mit Silber-Protokollen. „Honest“Brute ausschalten: Hier gibt es wieder einige Protokolle: Hinter der Säule auf der ersten Plattform mit Lasern ist ein Bronze-Protokoll. In diesem Bereich findet ihr außerdem zwei weitere Bronze-Protokolle. Der Bot mit dem Schild hat ebenfalls ein bronzenes Protokoll. Und ein silbernes Protokoll bekommt ihr von dem Vierfüßer auf der großen Plattform. Außerdem erhaltet ihr ein Platin-Protokoll von Brute.

Hier gibt es wieder einige Protokolle: Hinter der Säule auf der ersten Plattform mit Lasern ist ein Bronze-Protokoll. In diesem Bereich findet ihr außerdem zwei weitere Bronze-Protokolle. Der Bot mit dem Schild hat ebenfalls ein bronzenes Protokoll. Und ein silbernes Protokoll bekommt ihr von dem Vierfüßer auf der großen Plattform. Außerdem erhaltet ihr ein Platin-Protokoll von Brute. Alten Raumhafen verteidigen: Wenn ihr Raven ausschaltet, erhaltet ihr automatisch ein Platin-Protokoll.

Alle Kampfprotokolle in Kapitel 4

Unterirdische Erkundung – Abgrund 2: Iguazu zu besiegen gibt euch ein Gold-Protokoll. Sobald ihr danach vor einer verschlossenen Tür steht, könnt ihr im angrenzenden Raum zwei Bronze-Protokolle finden.

Iguazu zu besiegen gibt euch ein Gold-Protokoll. Sobald ihr danach vor einer verschlossenen Tür steht, könnt ihr im angrenzenden Raum zwei Bronze-Protokolle finden. Unterirdische Erkundung – Abgrund 3: Hinter dem großen Gebäude im Zentrum findet ihr mehrere Silber-Protokolle. Der Kampf im Inneren versorgt euch mit einem goldenen Protokoll.

Hinter dem großen Gebäude im Zentrum findet ihr mehrere Silber-Protokolle. Der Kampf im Inneren versorgt euch mit einem goldenen Protokoll. Redguns abfangen: Für den Sieg gegen G1 Michigan in dieser Mission bekommt ihr ein Platin-Protokoll.

Für den Sieg gegen G1 Michigan in dieser Mission bekommt ihr ein Platin-Protokoll. Überraschungsangriff auf die Vespers: Hawkins und Pater geben jeweils ein goldenes Protokoll.

Hawkins und Pater geben jeweils ein goldenes Protokoll. Vermessung von unbekanntem Gebiet: Der Sieg gegen Rusty gibt euch ein Platin-Protokoll. Im New Game + bekommt er Hilfe, die ebenfalls ein goldenes Protokoll liefert.

Der Sieg gegen Rusty gibt euch ein Platin-Protokoll. Im New Game + bekommt er Hilfe, die ebenfalls ein goldenes Protokoll liefert. Coral-Zusammenfluss erreichen: Die beiden Mechs, die ihr am Anfang besiegen müsst, liefern je ein goldenes Protokoll. Der Rad-Bot auf der Brücke gibt euch außerdem ein Bronze-Protokoll.

Alle Kampfprotokolle in Kapitel 5

Konzernkräfte abfangen: Freud zu besiegen gibt euch automatisch ein Platin-Protokoll.

Freud zu besiegen gibt euch automatisch ein Platin-Protokoll. „Cinder“ Carla ausschalten: Die zwei Platin- und das Gold-Protokoll erhaltet ihr im Verlauf der Mission automatisch.

Alle Kampfprotokolle aus Missionen im New Game + und New Game ++

Staudamm-Komplex verteidigen: Diese Platin-Protokolle erhaltet ihr automatisch.

Diese Platin-Protokolle erhaltet ihr automatisch. Gefangenenrettung: Wenn ihr G2 Nile besiegt, erhaltet ihr dieses Platin-Protokoll.

Wenn ihr G2 Nile besiegt, erhaltet ihr dieses Platin-Protokoll. Unbewohnte schwebende Stadt vermessen: Besiegt den alternativen Boss Dolmayan und ihr erhaltet ein Platin-Protokoll.

Besiegt den alternativen Boss Dolmayan und ihr erhaltet ein Platin-Protokoll. Unterirdische Erkundung – Abgrund 2: Besiegt den alternativen Boss Deadsled und ihr erhaltet ein Platin-Protokoll.

Besiegt den alternativen Boss Deadsled und ihr erhaltet ein Platin-Protokoll. V.III besiegen: Auch hier erhaltet ihr automatisch ein Platin-Protokoll.

Wenn ihr diese Protokolle sammelt, erreicht ihr Jägerklasse 15 und bekommt außerdem die Trophäe „Kampfprotokollsammler“.

