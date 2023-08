Armored Core 6: New Game + freischalten und was ihr mitnehmt

Nach dem ersten Durchlauf von Armored Core 6: Fires of Rubicon ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Wie ihr das New Game + erreicht und welche Möglichkeiten ihr in euren neuen Durchlauf mitnehmt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wie startet das New Game Plus in Armored Core 6: Fires of Rubicon?

Ihr könnt dem neuen Spiel Plus gar nicht entkommen, denn es startet automatisch nach dem Abschließen der letzten Mission. Diese sieht anders aus, je nachdem welches Ende ihr erreicht habt. Betreuer Walter begrüßt euch erneut und ihr könnt von vorne starten, um weitere Enden und Achievements freizuschalten.

Die Tutorial-Mission bleibt euch hierbei erspart und ihr könnt sofort in Kapitel 1 starten. Vorher könnt ihr euch natürlich die Belohnung ansehen, die euch die Abschlussmission eures ersten Durchlaufs beschert hat.

Alles auf Anfang – Das New Game + startet sofort nach Abschluss der letzten Mission. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was nehmt ihr ins neue Spiel Plus mit?

Ihr könnt im New Game Plus auf alles zugreifen, das ihr euch bisher erspielt habt:

Erhaltene Mech-Teile

Angebot im Teileladen

OST-Chips

Datenprotokolle

Arenakämpfe

COAM

Selbst eure Missionen können wiederholt werden, obwohl ihr sie im neuen Durchlauf noch gar nicht absolviert habt. So könnt ihr jederzeit nachsehen, welche Missionen euch noch fehlen.

Das neue Spiel + bietet euch außerdem die Möglichkeit, völlig neue Wege einzuschlagen. Zum Beispiel könnt ihr nun neue Arena-Herausforderungen zu bestreiten. Dadurch könnt ihr mehr OST-Chips verdienen und euren Mech noch weiter aufwerten. Nach dem Sieg über Balteus wird dafür der neue Bereich „Analyse“ in der Arena freigeschalten.

Neues Spiel, neue Herausforderung – Mit dem New Game + werden auch neue Herausforderungen freigeschalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Außerdem eröffnet sich in Kapitel 1 ein völlig neuer Handlungsstrang: Ihr bekommt die Option, in der Mission „Staudamm-Komplex angreifen“ euren Verbündeten in den Rücken zu fallen. Wenn ihr das annehmt, erhaltet ihr Zugang zu einigen neuen Missionen.

