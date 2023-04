In Dead Island 2 kommt ihr oft an Sicherungskästen vorbei, für die ihr Sicherungen finden müsst, um versteckte Bereiche mit Beute zu öffnen. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr Sicherungen bekommen und unendlich viele davon kaufen könnt.

Sicherungen finden

In Dead Island 2 könnt ihr Sicherungen nicht selber finden. Die einzige Bezugsquelle sind Händler, die mit einem Dollar-Symbol auf der Karte markiert werden. In fast jedem Bezirk von LA werdet ihr einen solchen Händler finden, bei denen ihr Sicherungen kaufen könnt. Eine Sicherung kostet euch 1.500 Dollar.

Da ihr vor allem im späteren Spielverlauf leicht viel Geld durch den Verkauf von Waffen verdienen werdet, könnt ihr euch also ruhig immer Sicherungen kaufen, wenn ihr Platz habt. Ihr könnt dabei maximal drei Sicherungen auf einmal im Inventar haben.

Jeder Händler im Spiel hat Sicherungen im Angebot (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Unendlich Sicherungen bekommen

Mit einem einfachen Trick könnt ihr euch zu jeder Zeit bei jedem Händler immer wieder Sicherungen kaufen, wenn ihr gerade welche benötigt. Jeder Händler hat zwei bis drei Sicherungen im Angebot. Wenn ihr diese kauft, ist der Vorrat leer, kann aber leicht aufgefüllt werden.

Verlasst einfach das Spiel zurück ins Hauptmenü und ladet dann wieder direkt euren Spielstand. Dadurch füllt sich der Vorrat aller Händler wieder auf und ihr könnt weitere Sicherungen bekommen. Das gleiche passiert übrigens auch, wenn ihr das Gebiet über die Schnellreise oder an den jeweiligen Durchgängen auf der Karte wechselt.

Der erste Händler im Spiel ist übrigens Carlos in Emmas Haus in Bel-Air. Alle Händler mit Sicherungen im Verkaufsangebot entnehmt ihr der folgenden Liste:

Bel-Air 2x Sicherungen: Händler Carlos in Emmas Haus.

Beverly Hills 3x Sicherungen: Händler Roger in Rikkys und Roxannes Haus in Beverly Hills. 2x Sicherungen: Händlerin Francesca in der Garage des roten Hauses nördlich in Beverly Hills.

Venice Beach 3x Sicherungen: Händler Kai in der Blue Crab Bar in Venice Beach. 3x Sicherungen: Händlerin Rodriguez im Kontrollturm im Nordwesten von Venice Beach.

Ocean Avenue 3x Sicherungen: Händler Dougie im Serling Hotel auf der Ocean Avenue.

Santa Monica Pier 3x Sicherungen: Händler Ezekiel im Hauptquartier der Rettungsschwimmer.

Hollywood Boulevard 1x Sicherungen: Händler Todd in der Re-Aging Clinic.



