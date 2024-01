eToro: Konto erstellen – so geht's

„eToro“ ist ein soziales Handelsnetzwerk mit rund 30 Millionen Mitgliedern. Mit einem Demokonto könnt ihr erste Erfahrungen mit dem Aktienhandel machen. Wie ihr ein eToro-Konto erstellt, erklären wir euch hier.

eToro: Was ist das?

Es ist ein Handelsnetzwerk, auch Social-Trading-Plattform genannt, in dem man Strategien anderer erfolgreicher Teilnehmer („Trader“) kopieren und selbst nutzen kann („Social Investing“). Seit dem Jahr 2017 werden dort auch Krypto-CFD angeboten (Contracts For Difference). Dabei spekuliert man auf den Basispreis eines Vermögenswerts wie Aktien, Indizes, Krpyto-Assets, ETFs oder Rohstoffe. Man handelt also die Preisbewegung dieser Finanzmärkte, ist aber nicht der Eigentümer des zugrunde liegenden Basiswerts. Das Unternehmen eToro selbst hat unter anderem Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Israel, Zypern und Australien.

eToro: So erstellt ihr ein Konto

1. Schritt:

Bildquelle: GIGA

Öffnet die Webseite www.etoro.com und klickt auf die Schaltfläche „eToro betreiten“. Gebt eine E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, das ihr für euren Account nutzen wollt. Setzt die Häkchen bei den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien, sofern ihr einverstanden seid. Bestätigt mit dem Button „Konto einrichten“. Alternativ könnt ihr euch auch mit eurem Google- oder Facebook-Konto anmelden. Dies würden wir aus Datenschutzgründen aber nicht empfehlen.

3. Schritt:

Bildquelle: GIGA

An die angegebene E-Mail-Adresse wird nun ein Verifzierungs-Code geschickt. Gebt diesen im nächsten Browser-Fenster ein und bestätigt mit dem Button „Jetzt aktivieren“. Alternativ klickt ihr darunter auf „Ich werde dies später tun“.

3. Schritt:

Bildquelle: GIGA

Bei der ersten Anmeldung könnt ihr ein kostenloses Krypto auswählen, wodurch euch darin 20 US-Dollar gut geschrieben werden. Darunter seht ihr den Hinweis, dass ihr durch eure Auswahl den Geschäftsbedingungen zustimmt. Möchtet ihr das nicht, klickt auf den roten Schriftzug „Klicken Sie hier, um abzulehnen“. Ansonsten wählt ihr ein kostenfreies Asset aus und bestätigt mit „Weiter“.

4. Schritt:

Bildquelle: GIGA

Nun werdet ihr aufgefordert euer Profil mit euren privaten Informationen zu erstellen. Dies wird zur Verifizierung benötigt, um die 20 US-Dollar in dem von euch ausgewählten Asset zu erhalten. Ihr könnt das aber auch später erledigen und den Vorgang zunächst abbrechen, indem ihr oben rechts auf das „X“ klickt.

5. Schritt:

Bildquelle: GIGA

Nun seht ihr euer eToro-Dashboard, mit dem ihr auf die Funktionen der Plattform zugreifen könnt. Bedenkt aber, dass ihr den vollen Funktionsumfang der Handelsplattform erst dann erhaltet, wenn ihr euch mit euren persönlichen Daten verifiziert.

Schnellanleitung

