Der Release von Honkai: Star Rail brachte direkt einen großartigen ersten Charakter-Banner mit sich - Seele, die stolze Vigilantin aus der Unterwelt, sorgt als Vertreterin der Jagd-Klasse für Tonnen an Schaden. Wir verraten euch, ob Seele es wert ist, gezogen zu werden, und wie der beste Build samt Lichtkegel und Relikte für sie aussieht.

Honkai: Star Rail Facts

Vorstellung des Charakters: Seele

Manchen von euch mag Seele Vollerei bereits aus Honkai Impact 3rd, einem Vorgänger der Reihe, bekannt sein, wo das Mädchen nicht nur für ihren herausragenden Schaden bekannt ist, sondern auch für die zwei Persönlichkeiten, die in ihr zu wohnen scheinen - die einer lieben und freundlichen Waisen und die einer äußerst manipulativen und unheilvollen Person, die vor nichts Halt macht, um ihre Ziele zu erreichen.

In Honkai: Star Rail ist Seele ein einsamer Wolf, der durch die Straßen von Belobog zieht und im Auftrag von Wildfeuer diese vor Schurken und Monstern beschützt. Sie ist äußerst direkt, aber scheint eine fürsorgliche Seite zu haben, wenn auch etwas versteckt.

Als bisher einziger Charakter, der sich auf Quantum-Schaden spezialisiert, ist Seele eine Bereicherung für das Team. Nachfolgend stellen wir euch ihren Skillset sowie den besten Build für Seele vor.

Seeles Stats

LP ANG VTD GES KRIT-Rate KRIT-SCH Level 1 126 87 49 115 5% 50% Level 80 931 640 363 115 5% 50%

Seeles Skills

Standardangriff Fertigkeit Ultimate Talent Technik Prügel Ungezückte Klinge Schmetterlingssturm Erneute Erscheinung Phantomillusion Fügt einem Gegner Quantum-Schaden in Höhe von 50% Seeles ANG. Seeles Geschwindigkeit wird für 2 Runden um 25% erhöht. Fügt zudem einem Gegner Quantum-Schaden in Höhe von 110% Seeles ANG. Fügt einem Gegner Quantum-Schaden in Höhe von 255% von Seeles ANG zu. Wenn Seele durch einen Standardangriff, Fertigkeit oder Ultimate einen Gegner besiegt, erhält sie eine zusätzliche Runde, und ihr Schaden wird um 40% erhöht. Verstärkungseffekt tritt nicht in der zusätzlichen Runde ein. Wenn Seele ihre Technik einsetzt, ist sie für 20 Sekunden getarnt, und damit für die Gegner unsichtbar. Greift sie dann einen Gegner an, beginnt sie den Kampf im verstärkten Zustand.

Seele glänzt vor allem als Single-Target-DPS, und wenn sie in der Lage ist, den Gegner zu exekutieren, kann sie direkt nochmal angreifen und mehr Schaden austeilen. Je nach dem in welchem Levelbereich sich die Gegner befinden, kann es dazu führen, dass Seele eine regelrechte Kette an Exekutionen ausführt, ohne dass die anderen im Team überhaupt zum Zug kommen.

Lohnt es sich, auf Seele zu ziehen?

Da Seele der erste Single-Target-Quantum-DPS im Spiel ist und viele Gegner anfällig gegenüber diesem Element sind, kann sie in der richtigen Situation Unmengen an Schaden austeilen. Mit der richtigen Unterstützung seitens ihrer Teammates ist sie eine wahre Naturgewalt. Bedenkt auch, dass im Gegensatz zu anderen Schadensklassen (außer Nichtigkeit) fügt Quantum nach einem Bruch keinen Bonus-Schaden zu, sondern verlangsamt die Gegner, was in einem Turn-Based-RPG manchmal eine Frage von Leben und Tod bedeuten kann. Kombiniert mit Seeles Fertigkeit und Bonus-GES sowie ihrem Talent kann Seele zu einem Quantum-Maschinengewehr werden, das nonstop am austeilen ist.

Der Nachteil besteht natürlich darin, dass ihr, wenn ihr Pech habt, bis zu 90 Mal warpen müsst, bevor ihr Seele zieht, und so womöglich keine Ressourcen mehr für das nächste Banner, Jing Yuan, haben werdet. Dieser gilt als mit der stärkte AoE-Damage-Dealer im Spiel, also solltet ihr euch entscheiden, wer von den beiden für euch wichtiger ist - Seele oder Jing Yuan.

Bester Seele-Build

Lichtkegel

Beste Lichtkegel 5* Zweibeste Lichtkegel 5* Beste Lichtkegel 4* Zweitbeste Lichtkegel 4* In der Nacht Im Sternenmeer umherfahren Nur die Stille bleibt Rückkehr in die Dunkelheit

Relikte

4-teilig 2-teilig Körper Schuhe Planarsphäre Verbindungsseil Set 1 Genie der strahlenden Sterne Himmlischer Differenziator KRIT GES/ANG% Quantum% ANG%/Bruch% Set 2 Genie der strahlenden Sterne Raumstation für Versiegelung KRIT GES/ANG% Quantum% ANG%/Bruch% Set 3 Musketierin des wilden Weizens Himmlischer Differenziator KRIT GES/ANG% Quantum% ANG%/Bruch%

Wichtiger Hinweis: Bei Relikten sollte darauf geachtet werden, dass vor allem KRIT-Rate/KRIT-SCH, Geschwindigkeit, ANG% und Wahrscheinlichkeit auf Bruch als Stats vorkommen.

Spuren

Im Bereich „Spuren“ müsst ihr im Verlauf des Upgrades von Seele einige Entscheidungen treffen. Dabei solltet ihr Folgendes priorisieren:

Normale Spuren leveln:

Skill -> Ultimate -> Talent -> Grundangriff

Große Spuren freischalten:

Zerreißen -> Gekräuselte Oberfläche -> Nachtschatten

Bonus-Stats:

KRIT SCH -> ATK% ->DEF%

Upgrade-Materialien

308.000 Credits

15x Wille des Eroberers

15x Ehrgeiz der Verzerrung

15x Instinkt des Diebes

65x leerengeformtes Eisen

Mögliche Team-Combos

Team 1 (f2p friendly):

Seele, Tingyun, Pela, Natasha

Team 2 (p2w):