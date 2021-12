Auf der Karte Elm Creek im LS 22 könnt ihr 100 Collectibles in Form von Holzpielzeugen finden. Wenn ihr alle einsammelt, könnt ihr euch insgesamt 1.100.000 Euro verdienen. Daher zeigen wir euch an dieser Stelle die Fundorte aller 100 Sammelgegenstände im Video.

Fundorte aller 100 Sammlerstücke für „Ein Kinderspiel“ (LS 22)

Auf der Karte Elmcreek gibt es mit Abstand die meisten Sammelobjekte. Während die 12 Käseecken in Erlengrat und die 20 Spielmodule in Haut-Beyleron relativ fix eingesammelt sind, müsst ihr in Elmcreek Ausdauer beweisen, um die insgesamt 100 Holzspielzeuge zu finden.

Die Suche lohnt sich aber, denn jedes eingesammelte Spielzeug belohnt euch mit jeweils 1.000 Euro und wenn ihr alle 10 Stück einer Kategorie gefunden habt, bekommt ihr noch einmal 100.000 Euro oben drauf. Wenn ihr noch mehr Moneten braucht, könnt ihr auch den Geld-Cheat im LS 22 nutzen.

Von den Holzspielzeugen gibt es je 10 verschiedene Arten in unterschiedlichen Farben. Dazu gehören Traktor, Mähdrescher, Anhänger, Sämaschine, Pflug, Wasserfass, Kuh, Schwein, Schaf und Pferd. Die Spielzeuge sind teilweise sehr gut versteckt und für zwei benötigt ihr gar ein größeres Fahrzeug, um es als Kletterhilfe zu benutzen, damit ihr Dächer erreichen könnt.

Sobald ihr alle 100 Sammlerstücke in Elmcreek eingesackt habt, schaltet ihr mit „Ein Kinderspiel“ auch eine der Trophäen und Erfolge vom LS 22 frei. Im folgenden Video zeigen wir euch alle Fundorte der Holzspielzeuge. Genaue Timecodes findet ihr unter dem Video.

Timecodes:

0:00 - #1 Sämaschine

0:45 - #2 Wasserfass

1:15 - #3 Pferd

1:41 - #4 Schaf

2:23 - #5 Sämaschine

2:49 - #6 Pflug

3:14 - #7 Sämaschine

3:37 - #8 Sämaschine

4:10 - #9 Sämaschine

4:35 - #10 Mähdrescher

5:10 - #11 Mähdrescher

5:39 - #12 Anhänger

6:06 - #13 Pferd

6:32 - #14 Anhänger

7:00 - #15 Pflug

7:29 - #16 Wasserfass

7:51 - #17 Anhänger

8:40 - #18 Schwein

9:00 - #19 Schwein & #20 Schwein

9:23 - #21 Wasserfass

9:44 - #22 Wasserfass

10:08 - #23 Schwein

10:31 - #24 Schwein, #25 Schaf & #26 Kuh

10:56 - #27 Traktor

11:18 - #28 Kuh

11:38 - #29 Schwein

12:00 - #30 Anhänger (Unsichtbar wegen Bug)

12:29 - #31 Pflug

12:50 - #32 Wasserfass

13:15 - #33 Schwein & #34 Wasserfass

13:41 - #35 Mähdrescher

14:07 - #36 Schaf, #37 Kuh & #38 Pferd

14:31 - #39 Anhänger

14:52 - #40 Pferd

15:25 - #41 Kuh

15:45 - #42 Pflug

16:14 - #43 Kuh

17:04 - #44 Sämschine

17:28 - #45 Mähdrescher

17:53 - #46 Anhänger

18:20 - #47 Traktor

18:44 - #48 Sämschine

19:04 - #49 Traktor

19:26 - #50 Schaf

19:47 - #51 Schaf

20:12 - #52 Pferd & #53 Anhänger

20:38 - #54 Traktor

21:05 - #55 Sämschine

21:34 - #56 Kuh

22:09 - #57 Schaf

22:33 - #58 Kuh

22:58 - #59 Pflug

23:20 - #60 Mähdrescher

23:51 - #61 Pferd & #62 Pferd

24:12 - #63 Schaf

24:42 - #64 Anhänger

25:04 - #65 Traktor

25:52 - #66 Pflug

26:20 - #67 Sämschine

26:47 - #68 Mähdrescher

27:05 - #69 Wasserfass

27:27 - #70 Pferd

27:47 - #71 Pferd

28:12 - #72 Traktor

28:31 - #73 Traktor

29:16 - #74 Pflug

29:37 - #75 Wasserfass

29:55 - #76 Mähdrescher

30:16 - #77 Schaf

30:39 - #78 Schwein

31:03 - #79 Pflug & #80 Traktor

31:31 - #81 Pferd, #82 Kuh, #83 Schwein & #84 Schaf

32:18 - #85 Kuh

32:40 - #86 Traktor

33:00 - #87 Schaf

33:31 - #88 Anhänger

33:55 - #89 Anhänger & #90 Kuh

34:26 - #91 Mähdrescher

34:46 - #92 Schwein

35:10 - #93 Wasserfass

35:31 - #94 Wasserfass

35:59 - #95 Pflug

36:20 - #96 Mähdrescher

36:48 - #97 Sämaschine, #98 Pflug & #99 Traktor

37:50 - #100 Mähdrescher

38:11 - Codys Spielzeugladen

Codys Spielzeugladen finden

Nachdem ihr 10 Holzspielzeuge einer Kategorie gefunden habt, ist euch vielleicht der Hinweis aufgefallen, dass sich bei Codys Spielzeugladen etwas verändert hat. Der Laden befindet sich direkt rechts von Feld Nr. 52 bei der großen Hauptstraße (1521, 1132). Auf der folgenden Karte haben wir euch den Standort markiert:

Für jedes komplette Spielzeug-Set verändert sich die Auslage in den Schaufenstern von Codys Spielzeugladen etwas und ihr könnt hier ein Spielzeug aus der entsprechenden Kategorie sehen. Habt ihr noch Probleme dabei, bestimmte Holzspielzeuge in Elmcreek zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!

