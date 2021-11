Als virtueller Landwirt steht euch mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 eine komplexe Simulation zur Verfügung, die umso realistischer wird, wenn ihr passende Lenkräder, Gangschaltungen, Pedale und/oder Seitenpanels benutzt. An dieser Stelle geben wir euch Emfehlungen für das passende Lenkrad in jeder Preisklasse und eine Übersicht aller unterstützten Peripherie-Geräte.

Wenn es um die Wahl des passenden Lenkrads im LS 22 geht, solltet ihr vor allem auf Komfort wert legen. Die Bodenbearbeitung und Feldarbeit sowie die Pflege eurer Tiere nimmt teilweise viele Stunden in Anspruch. Tastatur und Maus sind da für die vielen nötigen Handgriffe auf eurem Hof langfristig nicht unbedingt die beste Wahl.

Wir wollen euch daher Empfehlungen für Lenkräder, Pedale, Side Panels und andere Mittel der Fahrzeugsteuerung im LS 22 geben. Dabei stellen wir euch das unserer Meinung nach beste Equipment für PC, PS5, PS4 und Xbox in allen Preisklassen vor.

Das beste Lenkrad (Logitech G Saitek Farm Sim Controller)

Das beste Rundumsorglos-Paket bekommt ihr bei der Fahrzeugsteuerung mit dem Logitech G Saitek Farm Sim Controller. Dieses Set bestehend aus Lenkrad, Steuerkonsole sowie Gas- und Bremspedal wurde speziell von Logitech seinerzeit für den Landwirtschafts-Simulator 19 entwickelt, funktioniert aber natürlich auch im LS 22. Vor allem folgende Merkmale stechen hier heraus:

Hohe Kompatibilität und leichte Einrichtung für Farm-Simulatoren.

Lenkbereich von 900 Grad erlaubt genaueste Lenkbewegungen.

Das Lenkrad besitzt integrierte Analog-Sticks. Wenn ihr gerade nicht fahrt, sondern lauft, könnt ihr euch so konfortabel bewegen und umschauen und müsst nicht auf die Maus zurückgreifen.

Besitzt einen Tempomat zur Geschwindigkeitskontrolle.

Insgesamt 37 Knöpfe können mit diversen Funktionen belegt werden. Damit habt ihr die volle Kontrolle auf eurem Hof.

Übrigens könnt ihr die Steuerkonsole auch einzeln kaufen, wenn ihr bereits ein Lenkrad und Gaspedal besitzt.

Logitech G Saitek Farm Sim Controller, Farming Simulator Bundle bestehend aus Lenkrad, Steuerkonsole, Gas- und Bremspedal, 900° Lenkbereich, 38+ Tasten, USB-Anschluss, PC/Mac/PS4 - Schwarz

Logitech G Saitek Farm Sim Controller, Farming Simulator mit Steuerpult und Controller, 25 programmierbare Tasten, Tempomat, Schraubengewinde-Justierung, USB-Anschluss, PC/Mac/PS4 - Schwarz

Bestes Lenkrad im Mittelklasse-Segment (Logitech G920)

Zwar in erster Linie ein Lenkrad für Rennspiele, gehört das Logitech G920 auch zu den beliebtesten Lenkrädern in Landwirtschafts-Simulatoren. Es besteht aus Lenkrad und Pedalen und besitzt hohen Komfort sowie exzellente Verarbeitung. Optional kann es auch in einem Bundle mit Gangschaltung erworben werden.

Der Lenkbereich von 900 Grad kann optional auf eure Vorlieben gedrosselt werden und eignet sich hervorragend zur Steuerung von Erntemaschinen und Traktoren. Gleiches gilt für Force Feedback, welches ihr ebenfalls abschwächen könnt, wenn euch dieser Realismus nicht so wichtig ist.

Die Pedale neigen auf glatten Fußböden zum Rutschen. Ihr solltet sie daher mit Gewichten oder ähnlichem gegen eine Wand stützen, damit ihr jederzeit feste Kontrolle über Gas und Bremse habt.

Logitech G920 Driving Force Gaming Rennlenkrad, Zweimotoriges Force Feedback, 900° Lenkbereich, Racing Leder-Lenkrad, Verstellbare Edelstahl Bodenpedale, für Xbox Series X|S, Xbox One, PC - Schwarz

Bestes Lenkrad für Einsteiger & Sparfüchse (Thrustmaster T80)

Ein günstiges und zuverlässiges Set aus Lenkrad und Pedalen bekommt ihr mit dem Thrustmaster T80 in der „Ferrari 488 GTB Edition“. Es sind genügend Tasten für die wichtigsten Funktionen vorhanden, allerdings werdet ihr auf Tastatur und Maus zurückgreifen müssen, wenn ihr zu Fuß Arbeiten erledigen müsst und nicht gerade am Steuer eines Fahrzeugs sitzt. Sorgt zudem für eine rutschfeste Montierung an eurem Tisch, damit hier alles reibungslos funktioniert.

Thrustmaster Ferrari 488 GTB Edition - Replika des echten Ferrari 488 GTB-Lenkrades fur Playstation 4 und PC - Kompatibel mit PS5-Spielen

Alle unterstützen Lenkräder im LS 22

Offiziell wird vom LS 22 nur der Logitech G Saitek Farm Sim Controller unterstützt. Allerdings funktionieren auch viele andere Lenkräder mit dem Spiel. Wenn ihr euch selbst ein Bild über die kompatiblen Lenkräder im Landwirtschafts-Simulator 22 machen wollt, dann werft einen Blick in die folgende Liste. Die Links führen euch zu entsprechenden Angeboten auf Amazon.

Habt ihr noch Empfehlungen für Lenkräder, Seitenkonsolen, Pedale und Gangschaltungen im Landwirtschafts-Simulator 22? Dann teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren!

