Die Trophäen und Erfolge vom LS 22 haben es besonders in sich. Aber nicht weil sie so schiwerig freizuschalten sind, sondern weil die Beschreibungen besonders kryptisch ausfallen und ihr nicht wissen könnt, was genau für jedes Achievement zu tun ist. Wir helfen euch hier weiter und geben euch in unserem Leitfaden Erklärungen für die 100% Spielabschluss!

Landwirtschafts-Simulator 22 Facts

Leitfaden & Erklärungen für alle Trophäen im LS 22

Insgesamt könnt ihr im Landwirtschafts-Simulator 22 45 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 46 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 15x Silber, 28x Bronze) freischalten.

Wenn ihr euch die Liste der Achievements genauer durchlest, werden die Beschreibungen wahrscheinlich für einige Fragezeichen bei euch sorgen. Die Freischaltbedingungen für jeden Erfolg sind nämlich recht kryptisch formuliert und es lässt sich oft nur erahnen, was ungefähr zu tun ist.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen vom LS 22 mit ihren Freischaltbedingungen auf und geben genaue Erklärungen und Guides, damit ihr leichter die Platin-Trophäe bzw. 100% Spielabschluss erreichen könnt.

Erhaltet ihr, wenn ihr alle anderen Trophäen freigeschaltet habt.

Hierfür müsst ihr mit einem Pick-Up (Lizard) insgesamt 99 Kilometer auf einem Feld fahren. Das Feld muss dabei nicht euch gehören, es kann auch ein fremdes Feld sein. Um es euch einfacher zu machen, könnt ihr eure Steuerung fixieren, so dass der Pick-Up beispielsweise ohne euer Zutun automatisch im Kreis fährt, bis die Trophäe freigeschaltet ist.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 1 Hektar Land gedüngt habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 100 Hektar Land gedüngt habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 1-mal mit eurem Pferd gesprungen seid, während ihr es reitet.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 100-mal mit eurem Pferd gesprungen seid, während ihr es reitet. Achtet darauf, dass ihr die Sprünge gut timed. Nachdem das Pferd den Boden berührt hat, springt direkt wieder, damit es für die Trophäe gezählt wird.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr ein Pferd zu 100% ausgeritten habt. Achtet hier auf die Anzeige beim Reiten links oben im Bildschirm. Dies dauert ca. 2 Minuten.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr ein Pferd eine lange Zeit geritten habt. Ungefähr 90 Minuten Galoppierzeit dauert es, bis sich die Trophäe freischaltet. Um es euch einfacher zu machen, könnt ihr eure Steuerung fixieren, so dass das Pferd beispielsweise ohne euer Zutun automatisch im Kreis galoppiert.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 1 Vertrag erfüllt habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 50 Verträge erfüllt habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 10 Stunden Spielzeit überschritten habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 1 Hektar Land gesät habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 100 Hektar Land gesät habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 1 Hektar Land abgeerntet habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 100 Hektar Land abgeerntet habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr eine gewisse Distanz mit einem Traktor zurückgelegt habt. Auch die Erntemaschinen für Trauben und Oliven zählen für diese Trophäe. Der Erfolg wird ganz automatisch kommen, wenn ihr andere Trophäen verfolgt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr insgesamt 50 Kilometer mit einem Gelenkfahrzeug zurückgelegt habt.

Hierfür müsst ihr die Farbe bei einem Fahrzeug erneuern, dessen Lackierung über die Zeit etwas verblasst ist. Könnt ihr bei Mechanikern machen lassen.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr ein Fahrzeug repariert habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 25 Reparaturen gemacht habt. Auch mehrere Reparaturen an einem Fahrzeug zählen für die Trophäe.

Hierfür müsst ihr eine gewisse Anzahl an Schafen gezüchtet haben.

Hierfür müsst ihr eine gewisse Anzahl an Schweinen gezüchtet haben.

Hierfür müsst ihr eine gewisse Anzahl an Hühnern gezüchtet haben.

Hierfür müsst ihr 15-mal die größten Bienenstöcke kaufen. Jene mit den 33 Zargen für je 19.000€.

Hierfür müsst ihr eine gewisse Anzahl an Kühen gezüchtet haben.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr ca. 10 Fahrzeuge gekauft habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr ein Fahrzeug aus jeder Kategorie gekauft habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 60 Fahrzeuge gekauft habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 1 Hektar Land gegrubbert habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 100 Hektar Land gegrubbert habt.

Hierfür müsst ihr die Hundehütte kaufen und dann mit eurem Hund spielen. Drückt dafür die entsprechende Taste in der Nähe des Hundes.

Derzeit noch nicht bekannt. Wir werden entsprechende Infos später ergänzen.

Hierfür müsst ihr eine gewisse Menge an Baumwolle verkauft haben. Nutzt die Baumwolle dabei nicht zur Weiterverarbeitung in einer Produktionsstätte, denn dies zählt nicht für die Trophäe.

Hierfür müsst ihr ca. 95.000 Liter Trauben verkauft haben. Nutzt die Trauben dabei nicht zur Weiterverarbeitung in einer Produktionsstätte, denn dies zählt nicht für die Trophäe.

Hierfür müsst ihr ca. 60.000 Liter Oliven verkauft haben. Nutzt die Oliven dabei nicht zur Weiterverarbeitung in einer Produktionsstätte, denn dies zählt nicht für die Trophäe.

Hierfür müsst ihr eine gewisse Menge an Hirse verkauft haben. Nutzt die Hirse dabei nicht zur Weiterverarbeitung in einer Produktionsstätte, denn dies zählt nicht für die Trophäe.

Hierfür müsst ihr ca. 20% Tankinhalt an Steinen beim Gesteinbrecher zermalmen.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr einen Baum mit einer Kettensäge gefällt habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 25 Bäume gefällt habt.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 10.000.000 € auf eurem Konto angesammelt habt. Neben ehrlicher Landarbeit könnt ihr euch die Euros auch mit dem Geld-Cheat auf PC herbeizaubern. Alternativ könnt ihr auf allen Plattformen den folgenden Geld-Exploit nutzen:

Startet eine neue Karriere auf mittlerer Schwierigkeit (1.500.000 € Startkapital). Speichert das Spiel ab und kehrt ins Hauptmenü zurück. Erstellt ein Multiplayer-Spiel und benutzt den soeben erstellten Spielstand. Erstellt die maximale Anzahl neuer Höfe. Speichert das Spiel ab und kehrt ins Hauptmenü zurück. Ladet in der Karriere euren Spielstand. Das Geld aller Höfe aus dem Multiplayer wird addiert und eurem Singleplayer-Spielstand gut geschrieben. Wiederholt die Schritte 1-7 so oft ihr wollt.

Den Geld-Exploit könnt ihr euch auch noch einmal im folgenden Video anschauen:

Landwirtschafts-Simulator 22: Geld-Exploit für PC, PS5, PS4 und Xbox Abonniere uns

auf YouTube

Schaltet ihr frei, nachdem ihr eine gewisse Anzahl an Gebäuden und Farm-Elementen gekauft und platziert habt. Nach ca. 20 Gebäuden sollte sich die Trophäe freischalten.

Schaltet ihr frei, nachdem ihr 10 Fabriken oder Gewächshäuser gebaut habt.

Hierfür müsst ihr alle 100 Holzspielzeuge auf der Karte Elmcreek gefunden haben. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Hierfür müsst ihr alle 20 Spielmodule auf der Karte Haut-Beyleron gefunden haben. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Landwirtschafts-Simulator 22: Fundorte aller 20 Videospielmodule in Haut-Beyleron Abonniere uns

auf YouTube

Hierfür müsst ihr alle 12 Käseecken auf der Karte Erlengrat gefunden haben. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Landwirtschafts-Simulator 22: Fundorte aller 12 Käseecken in Erlengrat Abonniere uns

auf YouTube

Hierfür müsst ihr einen alten Spielstand laden. Diese Trophäe könnt ihr euch einfach freischalten, indem ihr eure Systemzeit von PC oder Konsole beispielsweise um ein Jahr vorstellt. Startet dann einfach das Spiel und ladet euren Spielstand, damit der Erfolg freigeschaltet wird.

Wie gut kennst du den Landwirtschafts-Simulator?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).