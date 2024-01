Like a Dragon Infinite Wealth: Ounabara-Berufsschule - Alle richtigen Antworten

Auch in Like a Dragon: Infinite Wealth könnt ihr wieder eure Persönlichkeitswerte über Zertifikate in der Ounabara-Berufsschule erhöhen. Dafür müsst ihr zum Teil unerhört schwierige Prüfungsfragen beantworten. Falls ihr ständig durchfallt, dürft ihr gerne bei uns schummeln, denn wir zeigen euch alle richtigen Antworten für die Testfragen aller 21 Zertifikate.

Like a Dragon: Infinite Wealth Facts

Alle Zertifikate der Berufsschule erhalten

Die Ounabara-Berufsschule findet ihr dieses Mal in Honolulu, genauer gesagt bei der Harbor Street im Südwesten der Karte. Ihr müsst erst etwas Fortschritt in der Story erzielen, bevor ihr diesen Bereich betreten könnt. Wenn ihr euch dem Eingang nähert, startet auch eine zugehörige Nebenstory, die euch die Funktionsweise der Berufsschule erklärt.

Anschließend könnt ihr der Reihe nach bis zu 21 Zertifikate in verschiedenen Wissensbereichen abschließen. Für eine der Trophäen und Erfolge von Like a Dragon: Infinite Wealth müsst ihr übrigens nur 10 der 21 Tests erfolgreich beenden. Jede Prüfung kostet euch Geld und wenn ihr nicht besteht, müsst ihr für einen erneuten Versuch die Gebühr leider auch noch einmal bezahlen. Am besten erstellt ihr euch daher vorher einen Speicherstand, damit ihr Neuladen könnt, sollte die Prüfung nicht gelingen. Seid ihr erfolgreich, steigen je nach Zertifikat Ichibans Persönlichkeitsmerkmale in bestimmten Bereichen.

Jeder Test besteht aus fünf Fragen, von denen ihr mindestens drei richtig beantworten müsst, damit er als bestanden gilt. Für jede Frage habt ihr 30 Sekunden Zeit. Ihr könnt aber nicht zwischendurch auf den Pause-Knopf drücken, um die richtigen Antworten zu googeln, da diese Funktion für die Tests außer Gefecht gesetzt wird!

Macht euch daher am besten nebenbei auf dem Handy oder sonstigem Gerät diesen Guide auf. Im Folgenden listen wir euch alle richtigen Antworten für jede Prüfung auf. Jeder Test greift aus einem Pool von zehn möglichen Fragen zurück. Welche fünf Fragen ihr bekommt, wird immer zufällig ausgewählt.

Sportwissen

Welche Schlittschuhe sind am besten für Speed-Skating? Wie nennt man die Strafe im Basketball, wenn man mehr als zwei Schritte macht, ohne zu dribbeln? Schrittfehler Wie nennt man die Haltung beim Start eines Laufwettbewerbs? Tiefstart Welches Bild zeigt die richtige Grifftechnik zum Werfen eines Forkballs? Welche Aussage über Einlaufkinder vor Anpfiff eines Fußballspiels ist falsch? Tragen den Ball Welcher Schläger wird beim Golf auf dem Grün verwendet, um den Ball Richtung Loch rollen zu lassen? Putter Wie nennt man den Graben links und rechts der Bowlingbahn, in die die Kugel fallen kann? Rinne Wie nennt man den ersten Stoß mit Cues beim Billard oder Snooker? Anstoß Wie viele Punkte wurden auf dem Bild mit der Dartscheibe erzielt? 85 Pkt. Nach welcher Distanz muss ein Schwimmer laut Regelbuch die Wasseroberfläche nach Start und Wende durchbrechen? 15 m

Hawaii-Wissen, Klasse 2

Welches Bild zeigt das hawaiianische Gericht „Kalua-Schwein“? Auf welchem Bild ist der dekorative Gegenstand „Lei“ zu sehen? Welcher Vulkan trägt den Namen Lē‘ ahi auf hawaiianisch? Diamond Head Was bedeutet beim beliebten hawaiianischen Gericht Ahi Poke das ahi? Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch Wie nennt man die hawaiianische Geste, bei der Daumen und kleiner Finger gehoben werden? Shaka-Zeichen Was bedeutet der Name „Ukulele“? Hüpfender Floh Wie heißt die weiße Blume auf dem Bild? Tempelbaum Welche Aussage trifft auf den Waikīkī Beach im Jahr 2024 zu? Von Menschenhand gemacht Welche Pflanze wurde bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf großen Feldern wie auf dem Bild kultiviert? Zuckerrohr Welcher frittierte Donut mit Zuckerüberzug zählt zu den berühmten Süßspeisen Hawaiis? Malasada

Hawaii-Wissen, Klasse 1

Welcher Buchstabe ist nicht Teil des hawaiianischen Alphabets? S Welcher aktive Vulkan auf Hawaii hat einen Krater namens Halema'uma'u? Kīlauea Wie nennt man das traditionelle hawaiianische Gewand? Mu'umu'u Wie lautet der hawaiianische Name des Diamant-Picassodrückerfisches? Humuhumunukunukuāpua'a Welche Insel ist die zweitgrößte und Heimat von Lahaina, der einstigen Hauptstadt des hawaiianischen Königreichs? Maui Was soll in den Einrichtungen auf dem Gipfel des Mauna Kea beobachtet werden? Himmelskörper Welcher Feiertag wird nur auf Hawaii gefeiert? King Kamehamaha Day Welches der folgenden Tiere ist der Staatsvogel von Hawaii? Nēnē Welches Tier gelangte durch diesen Hurrikan in die Freiheit und paarte sich danach mit den auf Hawaii heimischen Wildtieren? Welches Bild zeigt die Sportart He'e nalu?

Meeresleben

Welches Meereslebewesen hat Lungen anstatt Kiemen und kann nicht unter Wasser atmen? Welches Meereslebewesen lebt am tiefsten Punkt unter dem Meeresspiegel? Fußballfisch Welches der folgenden Meereslebewesen ist das größte? Blauwal Wie müssen Delfine schlafen, damit sie nicht ersticken oder ertrinken? Lassen immer nur eine Gehirnhälfte schlafen Warum „weinen“ Schildkröten beim Eierlegen? Um die Salzkonzentration zu regulieren Welches der folgenden Körperteile existiert auf andere Weise bei der Ohrenqualle? Augen Welche der folgenden Pinguin-Gattungen wird am größten? Kaiserpinguin Welcher der folgenden Organismen gehört nicht derselben Tierklasse an wie die anderen? Pinguin Auf welchem der folgenden Bilder ist der Clownfisch zu sehen? Welches Meereslebewesen kann nicht aus eigener Kraft gegen die Strömung schwimmen, sondern lässt sich treiben? Plankton

Alkoholwissen

Wie lautet der Name der Pflanze auf dem Bild, die zum Bierbrauen verwendet wird? Hopfen Wie lautet der Name des Cocktails auf dem Bild? Martini Wie nennt man eine Einrichtung, in der Wein produziert wird? Winzerei Wie nennt man den Anteil, der sich beim Alterungsvorgang von Alkohol aus Fässern verflüchtigt? Angel's share Wie lautet der Name der Alkoholsorte, die aus Zuckerrohr hergestellt wird? Rum Welches der folgenden Gläser wird verwendet, um Aroma und die Karbonisierung von Champagner hervorzuheben? Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen und einem doppelten Whisky? Die Menge des eingeschenkten Whiskys Welche Aussage über Eiskugeln im Vergleich zu normalen Eiswürfeln ist falsch? Einfacher vorzubereiten Was sollte beim Mixen eines Cocktails in das hier abgebildete Gerät gegeben werden? Eis Welcher der hier abgebildeten Cocktails trägt „Hawaii“ im Namen?

Wahrzeichen der Welt

Welchen Gegenstand hält die Freiheitsstatue (Lady Liberty) in ihrer rechten Hand? Eine Fackel Aus welchem Grund werden Häuser in Andalusien, Spanien weiß gestrichen? Zum Schutz vor der Sonne Welche Aussage über die Sagrada Família Kirche in Barcelona ist wahr? Erhielt lange Zeit keine Baugenehmigung An welchem berühmten Wahrzeichen führen königliche Leibwächter mit schwarzen Mützen den Wachwechsel durch? Buckingham Palace Welches der folgenden Tiere gehört nicht zu den Bremer Stadtmusikanten? Taube Welchem Zweck diente das Kolosseum im antiken Rom? Gladiatorenarena Auf welchem der folgenden Bilder ist der Louvre in Frankreich abgebildet? Auf welchem der folgenden Bilder ist der Arc de Triomphe in Frankreich abgebildet? Unter welchem Spitznamen ist der Uhrenturm Elizabeth Tower besser bekannt? Big Ben Was bedeutet wat in Angkor Wat, dem weltberühmten Wahrzeichen Kambodschas? Tempel

Muskelwissen

Welches knochenlose Stück Hühnerfleisch eignet sich am besten zum Muskelaufbau? Brust Wie lassen sich Schmerzen durch überstrapazierte Muskeln nach einem harten Training am besten lindern? Betroffene Muskelpartien dehnen und entspannen Welche der folgenden Gemüsesorten weist die meisten Nährstoffe auf und ist daher auch am effektivsten beim Muskelaufbau? Bei welcher der folgenden Sportarten legen die Athleten besonderes Augenmerk darauf, Gewichte mit ihren Nackenmuskeln stemmen zu können? Formel 1 Welcher der folgenden Muskeln ist im Körper eines durchschnittlichen männlichen Erwachsenen der größte? Quadrizeps Welches der folgenden Lebensmittel liefert angeblich die meiste Energie und kann Krämpfe verhindern? Welche der folgenden Übungen lässt sich nur mit einem Gerät durchführen? Stirndrücken Wann sollte man Nahrungsergänzungsmittel aus Eiweiß für gewöhnlich am besten zu sich nehmen? Innerhalb von 30 Minuten nach dem Training Welcher der folgenden Nährstoffe ist beim Aufbauen von Muskeln am wichtigsten? Eiweiß Welche der folgenden Trainingsmethoden gehört nicht zu den „Großen Drei“ zur Verbesserung der Rumpfmuskulatur? Liegestütze

Gärtnerwissen

Auf welchem der folgenden Bilder ist Basilikum abgebildet? Welche Methode zum Aussäen von Kürbiskernen eignet sich am besten? Wann ist es am sinnvollsten, Sonnenblumenkerne auszusäen? Von April bis Juni Welche der folgenden Blumen sind für ihre Dornen bekannt? Welche der folgenden Blumen sind nicht giftig? Welches Kraut ist dafür bekannt, dass es sowohl an der frischen Luft als auch in Innenbereichen gut gedeiht? Minze Welches der folgenden Pflanzen muss zusätzlich gestützt werden, damit sie Ranken ausbilden kann? Prunkwinde Wie viele Blätter hat ein normales Kleeblatt? 3 Welche der folgenden Scheren eignet sich am besten zum Schneiden ener Vielzahl verschiedener Äste und Blätter? Welche der folgenden Blumen blüht im Frühling?

Verbrechenskunde

Auf welchem Bild ist ein junger Captain der Ryudo-Familie abgebildet, einer Yakuza-Organisation aus Okinawa? Welche der folgenden Gruppen gehörte nicht zum Tojo-Clan? Der Kijin-Clan Wie heißt der Hostessen-Club in Sotenbori, der einst von Goro Majima geführt wurde? Cabaret Grand Wie viele Menschen wurden bei dem Massaker durch Taiga Saejima getötet? 18 Welches der folgenden Wappen gehört zur Familie von Sohei Dojima? Wie lautet der Name der Agentur von Naoki Katsuya? Osaka Talent Welches dieser Bilder zeigt Ryuhei Hoshino? Welches der folgenden Mitglieder der Omi-Allianz wurde später der fünfte Oyabun des Tojo-Clans? Yukio Terada Wobei handelt es sich um das Rückentattoo von Daigo Dojima? Welche Organisation konnte ihren Einfluss bis nach Yokohama erweitern? Die Schlangenblumen-Triaden

SEGA-Wissen, Klasse 2

Wie hieß die Speicherkarte der Dreamcast mit LCD-Display? Visual Memory Unit Wobei handelt es sich um den ersten UFO Catcher? Auf welchem Bild ist der erste Teil von Virtua Fighter abgebildet? Bei welcher der folgenden Videospielkonsolen handelt es sich um die Dreamcast? Welcher der Charaktere aus Puyo Puyo hat eine Familie, die einen Supermarkt besitzt? Auf welchem Bild ist der Game-Center-Automat für das Rennspiel Out Run abgebildet? Was sammeln die Spieler für gewöhnlich in der SEGA-Reihe Sonic the Hedgehog? Ringe Welches Rennspiel wurde 1985 veröffentlicht und hatte einen Automaten, der einem Motorrad gleicht? Hang-On Wie heißt der Protagonist von SEGAs Super Monkey Ball? AiAi Welche Einheit in SEGAs Sakura Wars ist auf den Geheimdienst und verdeckte Operationen spezialisiert? Mond-Division

SEGA-Wissen, Klasse 1

Wobei handelt es sich um den Controller für den Mega Drive? Wie groß ist Sonic? 100 cm Welche der folgenden Spielkonsolen wurde zwischen dem Mega Drive und dem Sega Saturn veröffentlicht? Welche der folgenden Konsolen ist eine überarbeitete Version der Sega Mark III? Master System Auf welchem Bild ist der Game-Center-Automat von R360 abgebildet? Wann hat Sakura Amamiya aus SEGAs Sakura Wars Geburtstag? 19. März Bei wem handelt es sich um Jeffry aus der 3D-Prügelspielreihe „Virtua Fighter“ von SEGA? Der Armee welchen Landes verpflichtet sich Claude Wallace aus Valkyria Chronicles 4? Vereinigtes Königreich Edinburgh Wie heißt die Insel, auf der in der SEGA-Reihe „Super Monkey Ball“ alle Affen leben? Jungle Island Wie heißt das Flugzeug, das Tails in Sonic the Hedgehog 2 fliegt? Tornado

Honolulu-City-Wissen

Folgt in Kürze

Edelsteinwissen

Folgt in Kürze

Sujimon-Meister

Folgt in Kürze

Mathematik

Folgt in Kürze

Weltraum

Folgt in Kürze

Weltgeschichte

Folgt in Kürze

Allgemeinwissen, Klasse 2

Folgt in Kürze

Allgemeinwissen, Klasse 1

Folgt in Kürze

Allgemeinwissen, Spezialklasse

Folgt in Kürze

Ounabara-Wissen

Folgt in Kürze

