Like a Dragon Infinite Wealth: Alle Nebenstorys mit Liste & Lösungen

In Like a Dragon: Infinite Wealth könnt ihr mit Ichiban 52 Nebenquests absolvieren. Diese schalten sich über die Kapitel hinweg frei und sind teilweise recht komplex. An dieser Stelle zeigen wir euch die Liste aller Nebenstorys und geben euch Lösungshilfen für die Missionen.

Like a Dragon: Infinite Wealth Facts

Nebenquests in Like a Dragon: Infinite Wealth

Die Nebenaufgaben werden euch mit weißen Sprechblasensymbolen auf der Karte markiert. Habt ihr eine Quest begonnen, werden euch die weiteren Schritte mit blauen Sprechblasensymbolen auf der Karte angezeigt, ihr könnt hier also eigentlich nichts verpassen. Beachtet, dass die nächsten Questschritte manchmal erst nach einem bestimmten Fortschritt in der Story freigeschaltet werden. Manche Nebenmissionen haben zudem Folgequests, die aufeinander aufbauen.

Viele Nebenstorys stellen euch hin und wieder vor Dialogentscheidungen. Allerdings geben euch diese meist nur jeweils andere Boni auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale von Ichiban. Wirklich gute Belohnungen könnt ihr nicht verpassen. Sollte es gravierende Unterschiede geben, vermerken wir dies als Hinweise in der Liste weiter unten.

Für die Trophäen und Erfolge von Like a Dragon: Infinite Wealth müsst ihr nur 40 der 52 Nebenstorys abschließen. Ihr könnt sie allesamt auch noch nach Ende der Stroy im freien Modus „Premium Adventure“ angehen. In der folgenden Liste seht ihr die Startpunkte und Lösungshilfen für alle Nebenmissionen.

Liste aller 52 Nebenmissionen

Radio aktiv Kapitel 1: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet das Ingame-Radio frei. Sujimon, die II. Generation Kapitel 2: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet den Sujidex frei. Crazy Money Kapitel 3: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet das Crazy-Delivery-Minispiel frei. Chitose? Kapitel 3: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet Poundmates frei. Willkommen auf Hawaii! Kapitel 3: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet Aloha Links frei. Surfin‘ the Streets! Ab Kapitel 3: Startet vor dem Pigeon Family Market an der Aloha Street, Ecke Seaside Avenue. Schaltet den Segway „Street Surfer“ frei. Miss Match Ab Kapitel 3: Startet auf der Verkehrsinsel bei der Kreuzung von Waikiki Street und Seaside Avenue. Schaltet das Miss-Match-Minispiel frei. Sicko Snap! Ab Kapitel 3: Steigt in den Trolley bei der Haltestelle am Aloha Beach. Schaltet das Sicko-Snap-Minispiel frei. Liebe so süß wie Zitronen Ab Kapitel 3: Startet bei Tonys Limonadenstand im kleinen Park an der Waikiki Street, Ecke Makani Avenue. Die Quest besteht aus vier Teilen, die ihr alle in Kapitel 3 beenden könnt. Entfernt euch nach jedem Questschritt etwa 100 Meter vom Limonadenstand, bis das blaue Sprechblasensymbol wieder am Stand auf der Karte erscheint. Kehrt dann zurück, um die nächste Teilaufgabe auszulösen. Harte Schale... Ab Kapitel 3: Sprechblase spawnt während dem Kapitel am Aloha Beach. Der zweite Teil der Quest wird später in Kapitel 3 freigeschaltet. Schaltet den Poundmate „Nancy & Olivia“ frei. Warte auf mich Ab Kapitel 3: Startet beim Restaurant an der Sakura Street, Ecke Momo Street. Begrüßt den ersten Gast freundlich, den zweiten Gast höflich und die Familie wieder freundlich. Die Bestellung der Frau lautet „1 Ahi Poke & 3 Haupias“, der ältere Mann möchte „Mahi Mahi“ und der junge Mann möchte „Açaí Bowl und Lau Lau“. Das „Lau Lau“ ist der Teller mit dem weißen Reis und dem grünen Blatt. Das „Kalua-Schwein“ ist das Gericht auf dem braunen Teller. Der Restaurantbesitzer heißt „Obispo“. Habt ihr alles richtig gemacht, erhaltet ihr als Belohnung 300 Dollar, ein Gericht und ein Job-Buch, das den Job-Rang vom Koch um +1 steigert. Rettende Güte Ab Kapitel 3: Startet nahe der Kreuzung von Makani Avenue und Waikiki Street. Die Quest besteht aus vier Teilen, die ihr alle in Kapitel 3 beenden könnt. Entfernt euch nach jedem Questschritt etwa 100 Meter von der Makani Avenue, bis das blaue Sprechblasensymbol wieder auf der Karte erscheint. Kehrt dann zurück, um die nächste Teilaufgabe auszulösen. Der Sturm Ab Kapitel 3: Startet am Aloha Beach nahe der Aloha Beach Juicery. Die Quest besteht aus drei Teilen, die ihr alle in Kapitel 3 beenden könnt. Schaltet den Poundmate „Kazami Evolution“ frei. Hals über Kopf verliebt Ab Kapitel 3: Startet am Aloha Beach nahe dem Crystal Aloha Resort. Sprecht mit allen möglichen Schülern, die im Sand vergraben sind. Richtung Ozean blickend ist Tanabe der zweite Kopf von rechts in der zweiten Reihe. Der Weg des Samurai Ab Kapitel 3: Startet am Aloha Beach. Schaltet den Poundmate „Nathan“ frei. Strandbeschützer: Wasser für alle Ab Kapitel 3: Startet im Ozean vor Aloha Beach. Strandbeschützer: Keine Kindereien Ab Kapitel 3: Startet bei der Rettungsschwimmer-Station am Aloha Beach. Nebenstory 16 muss vorher abgeschlossen worden sein. Strandbeschützer: Helden des Sandes Ab Kapitel 3: Startet bei der Rettungsschwimmer-Station am Aloha Beach. Nebenstory 17 muss vorher abgeschlossen worden sein. Trautes Heim Ab Kapitel 3: Startet am Aloha Beach vor dem Crystal Aloha Resort. Ihr müsst euch auf die Liege unter dem Sonnenschirm legen. Nach der Quest könnt ihr mit regelmäßig Joseph in seinem Nest interagieren, das ihr auf dem Balkon vom Revolve findet. Er wird euch dann immer mal wieder ein paar Kräuter geben. Ein besserer Schläger Ab Kapitel 3: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet Julie's Gearworks frei. Spiel mit dem Feuer Ab Kapitel 4: Nähert euch den Feuertänzern vor der Ounabara-Berufsschule in der Harbor Street. Schaltet die Berufsschule frei. Ab geht die Bohne Ab Kapitel 4: Startet beim Café Soramame auf dem Anaconda Boulevard. Die Quest solltet ihr erst mit ca. Level 17-19 angehen. Schaltet den Poundmate „Mameoka“ frei. Mehr Plumeria Ab Kapitel 4: Ihr müsst erst mit den beiden markierten Bäumen mit blauen Blüten im Sunset Park und Anaconda Harbor Park interagieren, bevor die eigentliche Quest an der Ecke von Momo Street und Waikiki Street gestartet werden kann. Lass es schneien Ab Kapitel 4: Startet bei Mohala Shave Ice in der Aloha Street. Schaltet den Poundmate „Patriarch Gondawara“ frei. Nimm deine wilde Seite an Ab Kapitel 4: Startet auf der oberen Ebene des Anaconda Shopping Centers. Anaconda Escape Ab Kapitel 4: Startet auf der oberen Ebene des Anaconda Shopping Centers. Den Schlüssel für die blaue Truhe findet ihr unter einer Sitzbank auf dem Gang. Auch wenn ihr den Parcours nicht schaffen solltet, verpasst ihr nur einen Silberteller und einen Safe-Schlüssel, die es als Extrabelohnung gibt. Das Streben nach Realismus Ab Kapitel 4: Startet bei der Brücke zwischen Harbor Street und River Street. Schaltet den Poundmate „Bony Kashiwa“ frei. Ein Blockbuster ohne CGI Ab Kapitel 4: Startet im Sunset Park. Nebenstory 27 muss vorher abgeschlossen worden sein. Die Müllmaschine Ab Kapitel 4: Startet an der Straßenecke von Anaconda Boulevard und Sunset Street. Ihr benötigt 3.000 Dollar für die Mission und solltet zudem mindestens Level 25 haben, da euch ein Bosskampf am Ende erwartet. Auf den Vogel gekommen Ab Kapitel 4: Startet an der Straßenecke von River Street und Kaku Avenue. Nebenstory 29 muss vorher abgeschlossen worden sein. Ihr solltet mindestens Level 27 haben, da euch ein Bosskampf am Ende erwartet. Schaltet den Poundmate „Sojimaru Flying Beta Max“ frei. Alohappy olé! Kapitel 5: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet Alo-Happy Tours und den Jobwechsel frei. Tropische Foto-Rallye Kapitel 5: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet die Foto-Rallye frei. Die Insel am Tiefpunkt Kapitel 6: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet Dondoko Island frei. Legende des Labyrinths Kapitel 5: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet den Dungeon auf Hawaii frei. Hier könnt ihr am besten leveln und Geld verdienen. Liebe und Strafe Ab Kapitel 6 und 7: Startet in einer Seitengasse der Night Street. Kann erst in Kapitel 7 beendet werden. Relikte der Vergangenheit Ab Kapitel 9: Startet am Aloha Beach vor dem Crystal Aloha Resort. Am Ende müsst ihr einen Bosskampf gegen zwei Bosse mit Level 31 bestreiten. Wer kommt zuerst dran? Kapitel 4: Schließt ihr automatisch als Teil der Hauptquest ab. Schaltet die Sujimon-Liga frei. Der Suji-CEO Ab Kapitel 4: Startet in Jack's Hotel an der Ecke Aloha Street und River Street, nachdem ihr Sujimon-Trainer-Level 10 erreicht habt. Lang lebe Queen Ab Kapitel 4: Startet in Queens Resort am südlichsten Punkt von Aloha Beach, nachdem ihr Sujimon-Trainer-Level 20 erreicht habt. Kampf im Fitnessstudio Ab Kapitel 4: Startet in Aces Dojo in der Fuji Street, nachdem ihr Sujimon-Trainer-Level 30 erreicht habt. Sodachis Rache Ab Kapitel 4: Startet in Aces Dojo in der Fuji Street, nachdem ihr Sujimon-Trainer-Level 40 erreicht habt. Auf dem Gipfel Ab Kapitel 4: Startet im Sujimon-Stadion, nachdem ihr Sujimon-Trainer-Level 50 erreicht habt. Als Belohnung erhaltet ihr den Drachenseelenschläger (5 Sterne) für Ichibans Heldenjob. Ein Mann namens Asakura Ab Kapitel 4: Startet an der Ecke Aloha Street und River Street. Ihr müsst nur mit Ichiban alleine Asakura auf Level 12 besiegen. Schaltet den Skill „Erbarmungsloser Nahkampf“ für Ichiban frei. Ein ganz neuer Mann Ab Kapitel 4: Startet bei der Schiffswerft. Nebenstory 43 muss vorher abgeschlossen worden sein. Ihr müsst nur mit Ichiban alleine Asakura auf Level 26 besiegen. Schaltet den Skill „Herz eines Champions“ für Ichiban frei. Der wirklich letzte Showdown Ab Kapitel 4: Startet bei der Schiffswerft. Nebenstory 44 muss vorher abgeschlossen worden sein. Ihr müsst nur mit Ichiban alleine Asakura auf Level 33 besiegen. Schaltet den Skill „Knockout-Kombo“ für Ichiban frei. Ein Mann der Zukunft Ab Kapitel 4: Startet bei der Schiffswerft. Nebenstory 45 muss vorher abgeschlossen worden sein. Euch erwarten viele Kämpfe gegen Level-43-Gegner. Asakura unterstützt euch im Kampf. Schaltet den Poundmate „Asakura“ frei. Lieben lernen Ab Kapitel 4: Schließt alle Zertifikate in der Ounabara-Berufsschule ab und gebt der Empfangsdame Maeda alle Geschenke. Anschließend könnt ihr die Quest bei ihr starten. Die ultimative Alohappy-Aktivität! Ab Kapitel 5: Schließt alle Alo-Happy-Touren ab und gebt Elizabeth am Empfang alle Geschenke. Anschließend könnt ihr die Quest bei ihr starten. Sie irrt nie Ab Kapitel 3: Schließt alle zehn Miss-Match-Chats ab und gebt Machiko-san alle Geschenke. Anschließend könnt ihr die Quest bei ihr starten. Für immer zusammen... Ab Kapitel 3: Nach Abschluss von Nebenstory 4 wird euch Chitose (Bodybuilderin von Poundmates) anrufen. Sprecht dann mit ihr im Oahu Burger an der Ecke Makani Avenue/Aloha Street und gebt ihr alle Geschenke. Anschließend könnt ihr die Quest bei ihr starten. Experimentelles Verfahren Ab Kapitel 3: Schließt alle Investitionen bei Julie's Gearworks ab und gebt Julie alle Geschenke. Anschließend könnt ihr die Quest bei ihr starten. Überleben im Paradies Ab Kapitel 5: Betretet nach Abschluss der Nebenstorys 47-51 die Revolve Bar, um die Quest zu starten. Als Belohnung steigt die Verteidigung von Ichiban dauerhaft.

