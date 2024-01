Like a Dragon Infinite Wealth: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge & Platin

Die Jagd nach Trophäen und Erfolgen in Like a Dragon: Infinite Wealth ist bedeutend einfacher als noch im Vorgänger Yakuza: Like a Dragon und ihr müsst dieses Mal nicht bis Level 99 grinden und den ultimativen Millennium Tower abschließen. Trotzdem wird es aufgrund des schieren Umfangs viele Stunden bis zur Platin dauern. Unser Trophäen-Leitfaden hilft euch bei der Freischaltung aller Erfolge und Achievements.

Like a Dragon: Infinite Wealth Facts

Anzeige

Trophäen-Leitfaden für Like a Dragon: Infinite Wealth

In Like a Dragon: Infinite Wealth könnt ihr insgesamt 73 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 74 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 5x Silber, 67x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100 % in Like a Dragon: Infinite Wealth

Anzeige

Ihr werdet ca. 10 0 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Solltet ihr alle Zwischensequenzen überspringen, wird es hingegen nur ca. 50-60 Stunden dauern.

benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Solltet ihr alle Zwischensequenzen überspringen, wird es hingegen nur ca. dauern. Es gibt keine verpassbaren Trophäen .

. Es gibt keine Online-Trophäen.

Für das Hauptspiel spielt der Schwierigkeitsgrad keine Rolle. Hier gibt es nur einen Schwierigkeitsgrad.

Hier gibt es nur einen Schwierigkeitsgrad. Das New Game Plus und höhere Schwierigkeitsgrade sind in der DLC-Trophäenliste „Meister-Urlaubs-Paket“ abgedeckt. Diese Erfolge benötigt ihr nur, wenn ihr 100% wollt, für Platin sind sie nicht relevant. Der DLC muss zudem erst mit Echtgeld erworben werden.

Diese Erfolge benötigt ihr nur, wenn ihr 100% wollt, für Platin sind sie nicht relevant. Der DLC muss zudem erst mit Echtgeld erworben werden. Nach Ende der Story könnt ihr euren Spielstand abspeichern und im „Premium Adventure“ (Freier Modus) alle zuvor nicht erledigten Aktivitäten für Trophäen nachholen, es ist nichts verpassbar.

Nur wenige Nebenaktivitäten müssen für die Platin zu 100% abgeschlossen werden. Für die Erfolge müssen etwa nur 40 der 52 Nebenstories abgeschlossen werden.

Auch ist der Grind längst nicht so schlimm wie noch in Yakuza: Like a Dragon (2020). Es gibt zwar Endgame-Dungeons, ihr müsst aber nur bis ca. Level 60 aufsteigen, um alle Kampfherausforderungen im Hauptspiel zu meistern. Für eine Trophäe müsst ihr allerdings nur mit Kasuga auf Stufe 70 aufsteigen. Hier ist der DLC praktisch, da dieser einen weiteren Endgame-Dungeon beinhaltet, mit dem ihr schnell auf Stufe 70 kommen könnt.

Es gibt zwar Endgame-Dungeons, ihr müsst aber nur bis ca. Level 60 aufsteigen, um alle Kampfherausforderungen im Hauptspiel zu meistern. Für eine Trophäe müsst ihr allerdings nur mit Kasuga auf Stufe 70 aufsteigen. Hier ist der DLC praktisch, da dieser einen weiteren Endgame-Dungeon beinhaltet, mit dem ihr schnell auf Stufe 70 kommen könnt. Es gibt keine Autopop-Funktion der Trophäen zwischen der PS4- und PS5-Version des Spiels. Euer Cloud-Save der einen oder anderen Version schaltet euch nicht automatisch die Trophäen erneut frei.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Like a Dragon: Infinite Wealth mit den Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Anzeige

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Anzeige

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Anzeige

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Siehe Trophäe „Ein Leben wie im Bilderbuch“.

Siehe Trophäe „Ein Leben wie im Bilderbuch“.

Insgesamt gibt es im Spiel 52 Nebenstorys. Diese schaltet ihr im Verlauf der Kapitel frei und die Startpunkte werden euch mit Sprechblasen auf der Karte markiert. Ihr könnt bei diesen Nebenmissionen nicht scheitern, egal welche Entscheidungen ihr darin trefft.

Steigert die Bindung mit Nanba, indem ihr ihn in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihm Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihm sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihm in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Steigert die Bindung mit Adachi, indem ihr ihn in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihm Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihm sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihm in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Steigert die Bindung mit Saeko, indem ihr sie in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihr Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihr sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihr in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Steigert die Bindung mit Joon-gi, indem ihr ihn in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihm Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihm sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihm in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Steigert die Bindung mit Zhao, indem ihr ihn in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihm Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihm sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihm in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Steigert die Bindung mit Chitose, indem ihr sie in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihr Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihr sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihr in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Steigert die Bindung mit Tomizawa, indem ihr ihn in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihm Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihm sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihm in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Steigert die Bindung mit Seonhee, indem ihr sie in der aktiven Gruppe habt, während ihr Kämpfe absolviert, ihr Geschenke gebt oder über das Bindungsbingo Punkte bei ihr sammelt. Bei Bindung 10, 20, 30, 40 und 50 könnt ihr dann jeweils mit ihr in der Bar sprechen und alle fünf Drink Links abschließen. Das Walk-und-Talk-Finale oder eine Bindung von mehr als 50 sind nicht nötig für die Trophäe.

Siehe Trophäe „Legendärer Drache“.

Siehe Trophäe „Legendärer Drache“.

Siehe Trophäe „Legendärer Drache“.

Hierfür müsst ihr nur mit Kasuga Level 70 erreichen (Job-Rang ist egal). Die restliche Party muss diese Stufe nicht erreichen. Mit dem reinen Hauptspiel wird dies schwierig, da hier die stärksten Feinde nur Level 60 aufweisen. Sofern ihr den DLC „Meister-Urlaubs-Paket“ gekauft habt, schließt den Endgame-Dungeon „Die große Brandung“ ab, dann werdet ihr am Ende leicht Stufe 70 erreicht haben.

Da euch ohne DLC auch der New-Game-Plus-Modus verwehrt bleibt, müsst ihr ohne Erweiterung viel grinden, um auf Stufe 70 zu kommen. Zudem solltet ihr euch unbedingt die Stufen-Booster aufsparen, die ihr bei manchen NPCs erhaltet. Unter anderem bekommt ihr sie für Punkte aus Minispielen bei folgenden NPCs:

Beim Shogi-Spieler hinter dem Schrein in Little Japan.

Der Preise-NPC im Sujimon-Stadion im Anaconda-Einkaufscenter.

Beim Crazy-Delivery-NPC am Aloha Beach.

Beim NPC für das Sicko-Snap-Minispiel. Er steht jeweils bei den entsprechenden Trolley-Haltestellen.

Beim NPC für die Dosenquest in Ijincho Isezaki.

Beim Shogi-Spieler nahe dem Obdachlosenlager in Ijincho Isezaki.

Beim NPC im Batting-Center in Ijincho Isezaki.

Beim NPC im Heaven's Golf in Ijincho Isezaki.

Die Stufen-Booster schenken euch einen Level, spart sie euch also für die letzten Level von Kasuga auf, da hier die meisten Erfahrungspunkte für einen Aufstieg nötig sind.

Nutzt für den Grind am besten die letzte Ebene vom Yokohama-Untergrund in Ijincho Isezaki. Gebt Kasuga zudem Accessoires, die seinen EXP-Gewinn erhöhen. Zum Beispiel die Knöchelgewichte oder die Yakuza-Trainingsausrüstung.

Siehe Trophäe „Metamensch“.

Sollte automatisch freigeschaltet werden, während ihr die anderen Trophäen im Spiel freischaltet. Sollten euch am Ende noch Punkte in bestimmten Persönlichkeitswerten fehlen, schaut in die Charakterherausforderungen von Kasuga und schließt Aktivitäten ab, die euch Punkte für das entsprechende Merkmal geben.

Lebenslinks könnt ihr in der Bucketlist von Kazuma einsehen. Ab Kapitel 8 wird euch Makoto Date regelmäßig anrufen. Sprecht dann mit ihm im Harbor Light im Barviertel um nach und nach acht Lebenslink-Episoden abzuschließen. Die letzten werden in Kapitel 12 freigeschaltet.

Siehe Trophäe „Erinnerungen, so weit das Auge reicht“.

Memoiren eines Drachen könnt ihr in der Bucketlist von Kazuma einsehen. Dabei handelt es sich um Erinnerungen und Nebenstorys von Kazuma, die ab Kapitel 8 freigeschaltet werden. Sie werden mit einem Buchsymbol auf der Karte von Yokohama und Kamurocho markiert. Es gibt insgesamt 90 Memoiren, ihr müsst also nicht alle abschließen.

Sollte automatisch freigeschaltet werden, während ihr die anderen Trophäen im Spiel freischaltet. Zudem müsst ihr anders als bei Kasuga nur eines von drei Persönlichkeitsmerkmalen maximieren. Sollten euch am Ende doch noch Punkte fehlen, schaut in die offenen Angelegenheiten von Kazumas Bucketlist und schließt Aktivitäten ab, die euch Punkte für das entsprechende Merkmal geben.

Bei Alohappy Tours könnt ihr neue Jobs lernen. Diesen Ort besucht ihr automatisch während der Story. Schließt hier acht der angebotenen Aktivitäten für die Trophäe ab.

Siehe Trophäe „Arbeit ist das halbe Leben“.

Siehe Trophäe „Arbeit ist das halbe Leben“.

Bringt sieben unterschiedliche Jobs auf Rang 30. Am besten levelt ihr erst einmal den charakterspezifischen Job jedes Charakters auf 30, dann kommt die Trophäe ganz automatisch.

Poundmates könnt ihr im Kampf über Drücken der R1/RB-Taste auswählen und rufen. Die meisten Poundmates werden über Nebenstorys freigeschaltet. Macht 30-mal Gebrauch von ihren Diensten.

Stellt zehn Waffen bei Julie's Gearworks in Honolulu oder in Yokohama her.

Verbessert über den Menüpunkt „Investitionen“ Julie's Gearworks insgesamt 3-mal. Dafür benötigt ihr insgesamt 222.000 Dollar. Im Endgame ist dies nur Kleingeld.

Siehe Trophäe „Sujimon-Sensei“.

Wird automatisch freigeschaltet, während ihr den anderen Trophäen nachjagt. Es gibt insgesamt 317 Sujimon, die ihr im Sujidex auf eurem Smartphone einsehen könnt.

Der Dungeon „Yokohama-Untergrund“ wird automatisch während der Story freigeschaltet. Schließt hier alle Ebenen erfolgreich ab. Ihr müsst dabei für die Trophäe nicht auch alle Geiseln retten, der reine Kampfabschluss reicht aus.

Der Dungeon auf Hawaii wird automatisch während der Story freigeschaltet. Schließt hier alle Ebenen erfolgreich ab. Ihr müsst dabei für die Trophäe nicht auch alle Geiseln retten, der reine Kampfabschluss reicht aus.

Sobald ihr die Sujimon-Story gestartet habt (geschieht automatisch während der Story), könnt ihr im Menü unter „Sujimon-Liga“ und „Raids und Rivalen“ Raid-Standorte auf der Karte einsehen. Markiert aktive Raids und schließt dort 20-mal Kämpfe ab, um die Trophäe freizuschalten.

Erhöht euren Sujimon-Trainerlevel bis zum Maximum, um nach und nach die Sujimon-Stories auf der Karte freizuschalten und schließt sie allesamt ab. Sie werden euch wie andere Nebenstorys auf der Karte mit Sprechblasen markiert.

Nach normalen Kämpfen oder Raids bleiben manchmal Sujimon zurück, die ihr ansprechen könnt. Gebt ihnen eines der Geschenke, die ihr unter anderem von Sujispots erhaltet. Absolviert dann die beiden QTEs und wenn ihr erfolgreich wart, schließt sich euch das Sujimon an. Wiederholt dies 10-mal für die Trophäe.

Die maximale Stufe von Sujimon beträgt 50. Benutzt sie häufig im Kampf oder füttert sie mit Sujipunch, um sie auf diese Stufe zu bringen. Die Freundschaft könnt ihr wiederum nur durch ihren Einsatz im Kampf erhöhen oder indem ihr sie auf der Dondoko-Farm pflegt.

Stellt 100 Möbel an der Werkbank auf Dondoko Island her. Neue Rezepte könnt ihr finden, kaufen oder durch Aufstiege eures Bautalents freischalten.

Platziert bis zu fünf Häuser auf Dondoko Island und füllt sie mit Gästen. Häuser höherer Ränge haben mehr Platz. Pro Reisetour könnt ihr maximal 25 Gäste einquartieren.

Während der Story auf Dondoko Island werdet ihr automatisch die Möglichkeit erhalten, einen Werbespot zu schalten. Macht dies 1-mal für die Trophäe.

Folgt der Story auf Dondoko Island und schließt die jeweils nächsten Anforderungen ab, um euer Resort auf 4 Sterne zu bringen.

Folgt der Story auf Dondoko Island und schließt die jeweils nächsten Anforderungen ab, um die Geschichte abzuschließen.

Minispiele werden euch auf den Karten von Honolulu, Yokohama und Kamurocho mit pinken Controller-Symbolen markiert. Schließt zehn verschiedene solcher Aktivitäten ab.

Die Ounabara-Berufsschule befindet sich im Künstlerviertel von Honolulu. Schließt hier 10 der 21 Prüfungen erfolgreich für die Trophäe ab.

Das Crazy-Delivery-Minispiel wird automatisch während der Story freigeschaltet. Schließt hier alle Kurse zumindest mit den Mindestanforderungen für die Trophäe ab.

Steigt in die Trolley-Haltestelle am Aloha Beach ein, um eine Nebenstory zu starten, die das Sicko-Snap-Minispiel freischaltet. Schließt dann alle drei Kurse von Sicko Snap mit den Mindestanforderungen für die Trophäe ab. Der fortgeschrittene und schwere Kurs werden später im Storyverlauf im Westen von Honolulu bei Trolley-Stationen freigeschaltet.

Die Foto-Rallye wird automatisch während der Story gestartet. Über euer Smartphone könnt ihr dann die Foto-Rallye-App starten und Hinweisbilder von Orten einsehen, von denen ihr Fotos knipsen sollt. Zückt dazu euer Smartphone mit der Richtungstaste nach oben, um ein Bild zu machen. Für die Trophäe müsst ihr nur 30 der 110 Fotos machen.

Drückt in der Nähe von Passanten mit Smileys über den Köpfen die Viereck/X-Taste, um ihnen ein Aloha-Gruss zu geben. Freundet euch auf diese Weise mit 50 der insgesamt 200 Aloha Links an. Manche NPCs wollen statt einem Gruss bestimmte Items oder aber ihr müsst sie vor Angreifern beschützen. Durch diese Aufgaben schließt ihr ebenso Freundschaften.

Das Miss-Match-Minispiel startet ihr über die markierte Nebenstory bei der Kreuzung von Waikiki Street und Seaside Avenue. Schließt das Minispiel mit 5 der insgesamt 10 Chat-Partner für die Trophäe ab.

Links der Trolley-Haltestelle in Aloha Beach könnt ihr öffentliche Toiletten betreten und eine der Toiletten looten, um die Trophäe freizuschalten. Es gibt noch viele andere Toiletten im Spiel, bei denen das möglich ist.

Achtet tagsüber auf Regen auf Hawaii und wartet, bis er vorüber ist. Zückt dann euer Smartphone mit der Richtungstaste nach oben und macht ein Foto vom Regenbogen am himmel.

Trophäen & Erfolge im DLC „Meister-Urlaubs-Paket“

Schaltet ihr automatisch während dem New Game Plus frei.

Siehe Trophäe „Wir sind auf jeden Fall die Besten!“.

Siehe Trophäe „Wir sind auf jeden Fall die Besten!“.

Schließt ein neues Spiel + auf „Legende“ ab. Dadurch schaltet ihr auch direkt die Trophäen für die Schwierigkeitsgrade darunter frei.

Siehe Trophäe „Haben wir's geschafft?“.

Siehe Trophäe „Haben wir's geschafft?“.

Siehe Trophäe „Haben wir's geschafft?“.

Siehe Trophäe „Haben wir's geschafft?“.

Begebt euch zum Einkaufstüten-Symbol auf der Karte, dass euch in der Revolve-Bar markiert wird. Auf diese Weise startet ihr dieses Bonusinhalt, der euch zum Dungeon „Die große Brandung“ führt. Absolviert der Reihe nach alle fünf Ebenen, um die Trophäen freizuschalten.

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.