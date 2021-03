Die meisten Rüstungen in Monster Hunter Rise entstehen aus den Teilen der besiegten Monster. Eine Handvoll versteckte Sets schaltet ihr jedoch erst durch seltene Materialien frei, die ihr nicht auf der Jagd finden könnt. Wir zeigen euch, wo ihr die begehrten Ressourcen erhaltet und welche Rüstungssets ihr damit herstellen könnt.

Monster Hunter Rise Facts

Der Buddy-Plaza versorgt euch zwischen euren Jagden mit jeder Menge seltener Materialien und nützlichen Ressourcen. Mit etwas Glück und Vorbereitung, erhaltet ihr auf diese Weise auch besonders seltene Objekte, mit denen ihre versteckte Rüstungssets freischaltet.

Seltene Materialien für geheime Rüstungssets freischalten

Die seltenen Materialien erhaltet ihr einerseits über Rondine die Händlerin, welche die Argosy verwaltet. Andererseits können eure Miaunster-Jäger die seltenen Items von ihren Abenteuern mitbringen. Sowohl die Argosy als auch die Miaunster-Jäger findet ihr auf dem Buddy-Plaza. Folgende Items schalten versteckte Rüstungssets frei:

Argosy:

Hochbiskus

Frühlingskarpfen

Traummuschel

Schmetterlingskäfer

Gift-Kumori

Gepanzerte Brasse

Miaunster-Jäger:

Sternguckerblüte

Finsteres Dunkeltuch

Omegakürbis

Gotikqualle

Bonus-Objekte über die Argosy erhalten

Bei Rondine müsst ihr dafür Handelsanfragen in Auftrag geben. Dabei stehen euch drei Item-Kategorien zur Auswahl. Je nach Kategorie können eure Palicos und Palamutes bestimmte, seltene Items mitbringen. Welche Bonus-Objekte ihr in welcher Rubrik erhalten könnt, seht ihr in der unteren, rechten Hälfte des Menüs.

Schaut alle paar Quests bei Rondine vorbei und überprüft, ob eure Palicos die gewünschten Items mitgebracht haben. Je höher die Stufe eurer Palicos, desto höher die Erfolgschance. Am schnellsten geht es, wenn ihr ein paar niedrigstufe Quests absolviert, die euch nur wenige Minuten kosten.

Seltene Items über die Miaunster-Jäger erhalten

Auch eure Miaunster-Jäger können seltene Items mitbringen, mit denen ihr versteckte Rüstungssets freischaltet. Haltet dazu nach glitzernden Symbolen Ausschau. Diese sind ein Anzeichen dafür, dass eine Chance auf seltene Items betseht.

Wie auch bei den Handelsanfragen bieten hochstufige Palicos und Palamutes bessere Chancen für seltene Items. Absolviert ein paar niedrigstufige Quests, um die Miaunster-Jäger so schnell wie möglich zurück zu holen.

Spio-Set S freischalten: Gift-Kumori

Freischaltbedingung: Gift-Kumori

Fundort: Argosy (Kräuter und Fische)

Edel-Set S freischalten: Sternguckerblüte

Freischaltbedingung: Sternguckerblüte

Fundort: Miaunster-Jäger (Frostinseln)

Muschel-Set S freischalten: Traummuschel

Freischaltbedingung: Traummuschel

Fundort: Argosy (Pilze und Käfer)

Melahoa-Set S freischalten: Hochbiskus

Freischaltbedingung: Hochbiskus

Fundort: Argosy (Beeren)

Todesgestank-Set S freischalten: Finsteres Dunkeltuch

Freischaltbedingung: Finsteres Dunkeltuch

Fundort: Miaunster-Jäger (Sandebene)

Mosgharl-Set S freischalten: Omegakürbis

Freischaltbedingung: Omegakürbis

Fundort: Miaunster-Jäger (Flutwald)

Vaik-Set S freischalten: Gepanzerte Brasse

Freischaltbedingung: Gepanzerte Brasse

Fundort: Argosy (Kräuter und Fische)

Makluva-Set S freischalten: Frühlingskarpfen

Freischaltbedingung: Frühlingskarpfen

Fundort: Argosy (Beeren)

Rhopessa-Set S freischalten: Schmetterlingskäfer

Freischaltbedingung: Schmetterlingskäfer

Fundort: Argosy (Pilze und Käfer)

Medusen-Set S freischalten: Gotikqualle

Freischaltbedingung: Gotikqualle

Fundort: Miaunster-Jäger (Lavahöhlen)

Bei allen vorgestellten Sets handelt es sich um die hochranginge Version. Allerdings existiert für die meisten versteckten Sets auch eine niedrigrangige Variante, die jedoch deutlich schwächere Werte und weniger Boni enthält.