Die Nintendo Switch hat neuen Spiele-Zuwachs bekommen. Doch keiner konnte mit einem derartigen Erfolg rechnen.

Monster Hunter Rise Facts

Nintendo Switch: Welches Spiel startet gerade durch?

Die Nintendo Switch beheimatet so einige Hochkaräter: Hauseigene Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons und The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind ganz vorne mit dabei. Umso überraschender sind nun die ersten Verkaufszahlen von Capcoms Monster Hunter Rise.

Das bisher Switch exklusive Action-Rollenspiel schickt Spieler seit dem 26. März wieder auf die Jagd nach Monstern und erfreut sich damit großer Beliebtheit, wie erste Einblicke in die Sales zeigen. Wie Capcom nun nämlich berichtet, hat sich das Switch-Spiel innerhalb von drei Tagen weltweit bereits 4 Millionen mal verkauft. Die Zahlen beziehen alle verkauften Exemplare mit ein – also physische und digitale Versionen des Spiels.

Verkäufe im Vergleich: So gut macht sich Monster Hunter Rise

4 Millionen verkaufte Einheiten hört sich erst einmal nach einer ganz guten Zahl an. Was das Ganze aber noch ein bisschen mehr in Perspektive rückt, ist ein Vergleich mit dem enorm erfolgreichen Vorgänger der „Monster Hunter“-Reihe. Monster Hunter World erreichte in einem ähnlichen Zeitrahmen immerhin 5 Millionen Verkäufe weltweit – das jedoch über gleich zwei Plattformen.

Monster Hunter World erschien nämlich für die PS4 und Xbox One. Rise gibt es bisher lediglich für die Switch. Ob es an die 16,8 Millionen verkauften Exemplare von MH World herankommt, bleibt abzuwarten. Für ein Switch exklusives Spiel der Reihe ist 4 Millionen aber eine ordentliche Ansage an Capcom: Darauf haben die Spieler gewartet.

Wenn ihr mehr über Monster Hunter Rise wissen wollt, empfehlen wir euch einen Blick in unser Video zum Spiel zu werfen. Hier erklären wir euch alles, was ihr zum neuesten Ableger der grandiosen „Monster Hunter“-Reihe wissen müsst:

Monster Hunter World hat bei vielen Spielern anscheinend einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch verkauft sich am ersten Wochenende immerhin gleich 4 Millionen mal: eine utopische Zahl, mit der wohl die Wenigsten gerechnet hätten.